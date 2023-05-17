https://ria.ru/20230517/vuchich-1872304017.html

Авиалиния с Чикаго свяжет сербов с народом США, заявил Вучич

Авиалиния с Чикаго свяжет сербов с народом США, заявил Вучич - РИА Новости, 17.05.2023

Авиалиния с Чикаго свяжет сербов с народом США, заявил Вучич

Прямые полеты из Белграда в Чикаго свяжут сербов с американским народом, заявил президент Сербии Александр Вучич на торжественном отправлении первого прямого... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T09:19

2023-05-17T09:19

2023-05-17T09:19

в мире

чикаго

сербия

сша

александр вучич

никола тесла

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/01/1781248004_0:0:2837:1595_1920x0_80_0_0_dbf980b8237d67b20ca2e9796435aa6a.jpg

БЕЛГРАД, 17 мая - РИА Новости. Прямые полеты из Белграда в Чикаго свяжут сербов с американским народом, заявил президент Сербии Александр Вучич на торжественном отправлении первого прямого авиарейса. Вучич вместе с послом США Кристофером Хиллом утром в среду участвовал в церемонии отправления первого за 31 год рейса из аэропорта "Никола Тесла" в Белграде в чикагский аэропорт "О'Хара". Перевозчиком стала национальная авиакомпания Air Serbia, которая будет совершать сначала по два рейса в неделю, а с 12 июня по три. "Сегодня у нас Белград-Нью-Йорк является самой доходной авиалинией (действует с 2016 года - ред.). Уверен, что и линия с Чикаго будет также успешной. Это связывает Сербию с сербами, нашей диаспорой, а также с сербами из Канады и на Среднем Западе США. Огромный успех для всех нас! Это большое дело свяжет нас с американским народом", - заявил Вучич журналистам. Посол Хилл также указал, что новая авиалиния дополнительно сближает Сербию и США.

https://ria.ru/20230517/serbiya-1872246252.html

https://ria.ru/20230514/vuchich-1871618232.html

чикаго

сербия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, чикаго, сербия, сша, александр вучич, никола тесла