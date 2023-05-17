Рейтинг@Mail.ru
Авиалиния с Чикаго свяжет сербов с народом США, заявил Вучич - РИА Новости, 17.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:19 17.05.2023
https://ria.ru/20230517/vuchich-1872304017.html
Авиалиния с Чикаго свяжет сербов с народом США, заявил Вучич
Авиалиния с Чикаго свяжет сербов с народом США, заявил Вучич - РИА Новости, 17.05.2023
Авиалиния с Чикаго свяжет сербов с народом США, заявил Вучич
Прямые полеты из Белграда в Чикаго свяжут сербов с американским народом, заявил президент Сербии Александр Вучич на торжественном отправлении первого прямого... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T09:19
2023-05-17T09:19
в мире
чикаго
сербия
сша
александр вучич
никола тесла
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/01/1781248004_0:0:2837:1595_1920x0_80_0_0_dbf980b8237d67b20ca2e9796435aa6a.jpg
БЕЛГРАД, 17 мая - РИА Новости. Прямые полеты из Белграда в Чикаго свяжут сербов с американским народом, заявил президент Сербии Александр Вучич на торжественном отправлении первого прямого авиарейса. Вучич вместе с послом США Кристофером Хиллом утром в среду участвовал в церемонии отправления первого за 31 год рейса из аэропорта "Никола Тесла" в Белграде в чикагский аэропорт "О'Хара". Перевозчиком стала национальная авиакомпания Air Serbia, которая будет совершать сначала по два рейса в неделю, а с 12 июня по три. "Сегодня у нас Белград-Нью-Йорк является самой доходной авиалинией (действует с 2016 года - ред.). Уверен, что и линия с Чикаго будет также успешной. Это связывает Сербию с сербами, нашей диаспорой, а также с сербами из Канады и на Среднем Западе США. Огромный успех для всех нас! Это большое дело свяжет нас с американским народом", - заявил Вучич журналистам. Посол Хилл также указал, что новая авиалиния дополнительно сближает Сербию и США.
https://ria.ru/20230517/serbiya-1872246252.html
https://ria.ru/20230514/vuchich-1871618232.html
чикаго
сербия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/01/1781248004_32:0:2761:2047_1920x0_80_0_0_dd9d16a5a2f01a63c0e586621f9fe4b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, чикаго, сербия, сша, александр вучич, никола тесла
В мире, Чикаго, Сербия, США, Александр Вучич, Никола Тесла
Авиалиния с Чикаго свяжет сербов с народом США, заявил Вучич

Глава Сербии Вучич: полеты из Белграда в Чикаго свяжут сербов с американским народом

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент республики Сербии Александр Вучич
Президент республики Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Президент республики Сербии Александр Вучич . Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 17 мая - РИА Новости. Прямые полеты из Белграда в Чикаго свяжут сербов с американским народом, заявил президент Сербии Александр Вучич на торжественном отправлении первого прямого авиарейса.
Вучич вместе с послом США Кристофером Хиллом утром в среду участвовал в церемонии отправления первого за 31 год рейса из аэропорта "Никола Тесла" в Белграде в чикагский аэропорт "О'Хара". Перевозчиком стала национальная авиакомпания Air Serbia, которая будет совершать сначала по два рейса в неделю, а с 12 июня по три.
Граффити с изображением флагов России и Сербии на улице в Митровице, Косово - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
Сербия разоружается с далекоидущими целями
Вчера, 08:00
"Сегодня у нас Белград-Нью-Йорк является самой доходной авиалинией (действует с 2016 года - ред.). Уверен, что и линия с Чикаго будет также успешной. Это связывает Сербию с сербами, нашей диаспорой, а также с сербами из Канады и на Среднем Западе США. Огромный успех для всех нас! Это большое дело свяжет нас с американским народом", - заявил Вучич журналистам.
Посол Хилл также указал, что новая авиалиния дополнительно сближает Сербию и США.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
Вучич заявил о скором уходе с поста главы правящей партии Сербии
14 мая, 11:57
 
В миреЧикагоСербияСШААлександр ВучичНикола Тесла
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала