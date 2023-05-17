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"ВСУ ждут большие проблемы". Что на самом деле Запад подарил Киеву - РИА Новости, 17.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:00 17.05.2023 (обновлено: 08:05 17.05.2023)
https://ria.ru/20230517/vooruzheniya-1872201116.html
"ВСУ ждут большие проблемы". Что на самом деле Запад подарил Киеву
"ВСУ ждут большие проблемы". Что на самом деле Запад подарил Киеву - РИА Новости, 17.05.2023
"ВСУ ждут большие проблемы". Что на самом деле Запад подарил Киеву
Украина готова перейти в контрнаступление. По крайней мере, так утверждают на Западе. Спикер Командования армии США в Европе и Африке полковник Мартин О’Доннелл РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T08:00
2023-05-17T08:05
специальная военная операция на украине
безопасность
киев
россия
великобритания
нато
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости, Андрей Коц. Украина готова перейти в контрнаступление. По крайней мере, так утверждают на Западе. Спикер Командования армии США в Европе и Африке полковник Мартин О’Доннелл заявил, что ВСУ уже получили около 600 разных видов вооружений. О самых опасных — в материале РИА Новости.Все еще опасныЗа пятнадцать месяцев российская армия сумела приспособиться к западному оружию. Натовские БТР горят от попадания РПГ так же, как и советские, ракету "Джавелина" несложно обмануть, "стрелковка" весьма капризна и непривычна к грязи. Даже хваленые РСЗО HIMARS сегодня, по словам военных, наносят гораздо меньше урона, чем еще полгода назад.На днях американское издание Military Watch Magazine со ссылкой на источники в Пентагоне сообщило, что Россия все чаще блокирует эти ракетные системы средствами радиоэлектронной борьбы. Эксперты не знают, как именно, но эффективность управляемых ракет GMLRS в последние недели резко снизилась — ПВО успешно сбивает их в воздухе.Тем не менее это грозное, дальнобойное и точное оружие. Получив его прошлым летом, ВСУ смогли бить по тылам российской армии, не подставляясь под ответный огонь.Известно о поставках примерно 30 установок HIMARS и порядка 15 гусеничных MLRS, не считая РСЗО других стран НАТО.Кроме того, Североатлантический альянс отправил Киеву 17 базовых типов ствольной артиллерии калибра от 105 до 155 миллиметров — 450-500 орудий, как буксируемых, так и самоходных.В основном на фронте применяют западные "стволы" — советские запасы у ВСУ практически иссякли. Несколько десятков М-777 уничтожили. Однако, как отмечают военные, при поддержке беспилотной авиации встроенные в разведывательно-ударный контур эти артсистемы представляют большую угрозу.Британский подарокЕще опаснее дальнобойные вооружения. Великобритания передала Украине тактические крылатые ракеты Storm Shadow с радиусом действия до 500 километров. ВСУ тут же ударили по Луганску, который считался тыловым городом. Туда не "прилетало" очень давно.Удары повторились. На днях Минобороны сообщило о первом перехвате британской ракеты.ПВО срочно перестраивается. Особенность Storm Shadow — крайне низкий профиль полета, с огибанием рельефа местности. Ракеты идут к цели на предельно малых высотах, недосягаемых для дальнобойных зенитно-ракетных комплексов. Перехватить "штормовую тень" можно только на последнем участке траектории, когда она набирает высоту перед атакой.Ракета запускается с самолета и далее действует самостоятельно — полетное задание загружают заранее. Каждый боеприпас оснащен 450-килограммовой боеголовкой проникающего типа. Цели — командные посты, пункты управления и связи, аэродромы, порты и электростанции, места хранения боеприпасов, корабли и подлодки в портах, мосты и другие объекты.Вряд ли Лондон отдал Киеву очень много. У королевской армии всего около тысячи таких ракет. Однако и то, что досталось ВСУ, создаст немало проблем.Главное оружиеОсобые надежды в анонсированном контрнаступлении Киев возлагает на западную бронетехнику. Страны НАТО передали основные боевые танки семи базовых типов.По большей части это различные варианты Т-72, однако есть немецкие и британские образцы. ВСУ получили уже 600 танков, еще примерно 200 ждут до конца года. Западные машины на поле боя пока не видели, однако их не так уж много и, возможно, ими и не станут рисковать. Ограничатся ведением огня с больших дистанций.Кроме того, у киевского режима есть около 600 БМП разных типов, а также до 1300 БТР и бронеавтомобилей. Американские "Брэдли", немецкие "Мардеры", французские легкие колесные танки в зоне боев тоже до сих пор не появлялись.Впрочем, столь разношерстный парк боевой техники может обернуться для ВСУ серьезными проблемами. К каждому танку или БМП нужен свой набор запчастей и специалистов по обслуживанию. С началом наступления тыловые службы превратятся в логистический ад.А еще как-то надо решать вопрос с российской авиацией. Главный враг наземной техники — это не ПТУР, РПГ или другой танк, а ударный вертолет с управляемым ракетным вооружением.Бронетехника в наступлении вынуждена действовать вне зонтика мощной объектовой ПВО. Чтобы снизить угрозу с воздуха, ВСУ придется подтягивать зенитно-ракетные комплексы ближе к линии фронта, и это поставит их под удар.С другой стороны, о многих видах предоставленного оружия широкой общественности неизвестно. А ВСУ в прямом эфире получают разведданные от НАТО, активно используют разведывательно-ударные контуры, спутники, высокоскоростной интернет, защищенную цифровую связь. И это в современной войне может оказаться важнее любой боевой техники.
https://ria.ru/20230516/tanki-1872036205.html
https://ria.ru/20230515/spetsoperatsiya-1871959458.html
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Андрей Коц
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Андрей Коц
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безопасность, киев, россия, великобритания, нато, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, т-72 "урал"
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Киев, Россия, Великобритания, НАТО, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, Т-72 "Урал"

"ВСУ ждут большие проблемы". Что на самом деле Запад подарил Киеву

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные на улице Артемовска
Украинские военные на улице Артемовска - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© AP Photo / LIBKOS
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Андрей Коц
Андрей Коц
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости, Андрей Коц. Украина готова перейти в контрнаступление. По крайней мере, так утверждают на Западе. Спикер Командования армии США в Европе и Африке полковник Мартин О’Доннелл заявил, что ВСУ уже получили около 600 разных видов вооружений. О самых опасных — в материале РИА Новости.

Все еще опасны

За пятнадцать месяцев российская армия сумела приспособиться к западному оружию. Натовские БТР горят от попадания РПГ так же, как и советские, ракету "Джавелина" несложно обмануть, "стрелковка" весьма капризна и непривычна к грязи. Даже хваленые РСЗО HIMARS сегодня, по словам военных, наносят гораздо меньше урона, чем еще полгода назад.
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Ujian GosunАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Ujian Gosun
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
На днях американское издание Military Watch Magazine со ссылкой на источники в Пентагоне сообщило, что Россия все чаще блокирует эти ракетные системы средствами радиоэлектронной борьбы. Эксперты не знают, как именно, но эффективность управляемых ракет GMLRS в последние недели резко снизилась — ПВО успешно сбивает их в воздухе.
Тем не менее это грозное, дальнобойное и точное оружие. Получив его прошлым летом, ВСУ смогли бить по тылам российской армии, не подставляясь под ответный огонь.
Американский танк M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
Пентагон заявил об обучении украинцев обслуживанию танков
16 мая, 03:33
Известно о поставках примерно 30 установок HIMARS и порядка 15 гусеничных MLRS, не считая РСЗО других стран НАТО.
Кроме того, Североатлантический альянс отправил Киеву 17 базовых типов ствольной артиллерии калибра от 105 до 155 миллиметров — 450-500 орудий, как буксируемых, так и самоходных.
© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные с гаубицей M777. 9 января 2023
Украинские военные с гаубицей M777. 9 января 2023 - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные с гаубицей M777. 9 января 2023
В основном на фронте применяют западные "стволы" — советские запасы у ВСУ практически иссякли. Несколько десятков М-777 уничтожили. Однако, как отмечают военные, при поддержке беспилотной авиации встроенные в разведывательно-ударный контур эти артсистемы представляют большую угрозу.

Британский подарок

Еще опаснее дальнобойные вооружения. Великобритания передала Украине тактические крылатые ракеты Storm Shadow с радиусом действия до 500 километров. ВСУ тут же ударили по Луганску, который считался тыловым городом. Туда не "прилетало" очень давно.
CC BY-SA 3.0 / Rept0n1x / Ракета Storm Shadow
Ракета Storm Shadow - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
CC BY-SA 3.0 / Rept0n1x /
Ракета Storm Shadow
Удары повторились. На днях Минобороны сообщило о первом перехвате британской ракеты.
ПВО срочно перестраивается. Особенность Storm Shadow — крайне низкий профиль полета, с огибанием рельефа местности. Ракеты идут к цели на предельно малых высотах, недосягаемых для дальнобойных зенитно-ракетных комплексов. Перехватить "штормовую тень" можно только на последнем участке траектории, когда она набирает высоту перед атакой.
Ракета Storm Shadow - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
Эксперт предложил способ борьбы с ракетами Storm Shadow в зоне спецоперации
15 мая, 17:46
Ракета запускается с самолета и далее действует самостоятельно — полетное задание загружают заранее. Каждый боеприпас оснащен 450-килограммовой боеголовкой проникающего типа. Цели — командные посты, пункты управления и связи, аэродромы, порты и электростанции, места хранения боеприпасов, корабли и подлодки в портах, мосты и другие объекты.
Вряд ли Лондон отдал Киеву очень много. У королевской армии всего около тысячи таких ракет. Однако и то, что досталось ВСУ, создаст немало проблем.

Главное оружие

Особые надежды в анонсированном контрнаступлении Киев возлагает на западную бронетехнику. Страны НАТО передали основные боевые танки семи базовых типов.
© AP Photo / Francisco SecoУкраинские танки в Донецкой области
Украинские танки в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© AP Photo / Francisco Seco
Украинские танки в Донецкой области
По большей части это различные варианты Т-72, однако есть немецкие и британские образцы. ВСУ получили уже 600 танков, еще примерно 200 ждут до конца года. Западные машины на поле боя пока не видели, однако их не так уж много и, возможно, ими и не станут рисковать. Ограничатся ведением огня с больших дистанций.
Кроме того, у киевского режима есть около 600 БМП разных типов, а также до 1300 БТР и бронеавтомобилей. Американские "Брэдли", немецкие "Мардеры", французские легкие колесные танки в зоне боев тоже до сих пор не появлялись.
Зенитно-ракетный комплекс Patriot
"Оставим без комментариев". Представитель ВСУ об уничтожении ЗРК Patriot
16 мая, 15:49
Впрочем, столь разношерстный парк боевой техники может обернуться для ВСУ серьезными проблемами. К каждому танку или БМП нужен свой набор запчастей и специалистов по обслуживанию. С началом наступления тыловые службы превратятся в логистический ад.
А еще как-то надо решать вопрос с российской авиацией. Главный враг наземной техники — это не ПТУР, РПГ или другой танк, а ударный вертолет с управляемым ракетным вооружением.
© AP Photo / Michal DyjukУкраинские и польские солдаты на танке Leopard 2 во время учений на военной базе в Свентошуве, Польша
Украинские и польские солдаты на танке Leopard 2 во время учений на военной базе в Свентошуве, Польша - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© AP Photo / Michal Dyjuk
Украинские и польские солдаты на танке Leopard 2 во время учений на военной базе в Свентошуве, Польша
Бронетехника в наступлении вынуждена действовать вне зонтика мощной объектовой ПВО. Чтобы снизить угрозу с воздуха, ВСУ придется подтягивать зенитно-ракетные комплексы ближе к линии фронта, и это поставит их под удар.
С другой стороны, о многих видах предоставленного оружия широкой общественности неизвестно. А ВСУ в прямом эфире получают разведданные от НАТО, активно используют разведывательно-ударные контуры, спутники, высокоскоростной интернет, защищенную цифровую связь. И это в современной войне может оказаться важнее любой боевой техники.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКиевРоссияВеликобританияНАТОВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны СШАТ-72 "Урал"
 
 
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