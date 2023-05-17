https://ria.ru/20230517/videomonitoring-1872448129.html
В Ярославской области ввели видеомониторинг пожароопасной обстановки
В Ярославской области ввели видеомониторинг пожароопасной обстановки - РИА Новости, 17.05.2023
В Ярославской области ввели видеомониторинг пожароопасной обстановки
Дополнительные видеокамеры установят по поручению губернатора Ярославской области Михаила Евраева на вышках сотовой связи в лесах региона, в итоге... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T17:01
2023-05-17T17:01
2023-05-17T17:11
ярославская область
общество
ярославская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 мая – РИА Новости. Дополнительные видеокамеры установят по поручению губернатора Ярославской области Михаила Евраева на вышках сотовой связи в лесах региона, в итоге видеомониторингом пожароопасной обстановки будет охвачена вся территория лесного фонда, сообщает областное правительство. "Сейчас на вышках установлены 18 камер, картинка с которых поступает в региональную диспетчерскую службу и отслеживается в круглосуточном режиме. Они охватывают участки, которые наиболее подвержены возгораниям. Мы приняли решение о покупке из средств областного бюджета дополнительных 35 камер, чтобы покрытие по региону было стопроцентным", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. По его словам, таким образом, мониторить ситуацию будут 53 камеры, чтобы оперативно выявлять возгорания на территории всего лесного фонда. "Учитывая, что наш регион является многолесным, вопрос крайне важный", - подчеркнул губернатор. Работа по охране лесов от пожаров проводится в рамках реализуемого в регионе областным правительством национального проекта "Экология". По словам и.о. директора регионального департамента лесного хозяйства Ивана Хитрова, если в ходе мониторинга выявляется задымление на территории лесного фонда, диспетчер сразу передает информацию в специализированное государственное бюджетное учреждение Ярославской области "Лесная охрана" для принятия оперативных мер по тушению. "Также мониторинг ведется при помощи системы ИСДМ-Рослесхоз, которая отображает возгорания в виде термоточек и путем наземного патрулирования. В этом году на территории лесного фонда региона зафиксировано одно возгорание площадью 0,8 гектара, которое было выявлено при помощи камер и ликвидировано в тот же день", - цитирует Хитрова пресс-служба областного правительства.
https://ria.ru/20230512/pozhary-1871330853.html
https://ria.ru/20230510/pozhary-1870763317.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ярославская область, общество
Ярославская область, Общество, Ярославская область
В Ярославской области ввели видеомониторинг пожароопасной обстановки
Видеомониторинг пожароопасной обстановки охватит сто процентов ярославских лесов
ЯРОСЛАВЛЬ, 17 мая – РИА Новости.
Дополнительные видеокамеры установят по поручению губернатора Ярославской области Михаила Евраева на вышках сотовой связи в лесах региона, в итоге видеомониторингом пожароопасной обстановки будет охвачена вся территория лесного фонда, сообщает
областное правительство.
"Сейчас на вышках установлены 18 камер, картинка с которых поступает в региональную диспетчерскую службу и отслеживается в круглосуточном режиме. Они охватывают участки, которые наиболее подвержены возгораниям. Мы приняли решение о покупке из средств областного бюджета дополнительных 35 камер, чтобы покрытие по региону было стопроцентным", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
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По его словам, таким образом, мониторить ситуацию будут 53 камеры, чтобы оперативно выявлять возгорания на территории всего лесного фонда.
"Учитывая, что наш регион является многолесным, вопрос крайне важный", - подчеркнул губернатор.
Работа по охране лесов от пожаров проводится в рамках реализуемого в регионе областным правительством национального проекта "Экология".
По словам и.о. директора регионального департамента лесного хозяйства Ивана Хитрова, если в ходе мониторинга выявляется задымление на территории лесного фонда, диспетчер сразу передает информацию в специализированное государственное бюджетное учреждение Ярославской области "Лесная охрана" для принятия оперативных мер по тушению.
"Также мониторинг ведется при помощи системы ИСДМ-Рослесхоз, которая отображает возгорания в виде термоточек и путем наземного патрулирования. В этом году на территории лесного фонда региона зафиксировано одно возгорание площадью 0,8 гектара, которое было выявлено при помощи камер и ликвидировано в тот же день", - цитирует Хитрова пресс-служба областного правительства.
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