МИД пригрозил США ответом за попытку вербовать россиян через Telegram
Захарова: ответ Вашингтону на попытку вербовать россиян через Telegram не заржавеет
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Злонамеренная активность американских разведчиков в российском сегменте интернета не останется без должного ответа, в Вашингтоне знают, что за Москвой "не заржавеет", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее сообщалось, что ЦРУ создало телеграм-канал, где опубликовало пропагандистское видео на русском языке. В публикации, следующей за видео, говорится, что ЦРУ интересует информация, в частности, об "экономике или высшем руководстве" России. В другом посте американская спецслужба пишет, что "впервые устанавливает присутствие в Telegram, чтобы связаться с теми, кто чувствует себя вынужденным взаимодействовать с ЦРУ". Как сообщает телеканал CNN, сотрудники ЦРУ, причастные к этому проекту, заявили, что хотят получить от россиян "информацию, в которой нуждаются США". Ранее, отвечая на вопрос о телеграм-канале ЦРУ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что убежден, что спецслужбы РФ должным образом мониторят и это пространство.
"Подобная злонамеренная активность, включая распространение подстрекательских материалов, не останется без должного действенного ответа. Они знают, что за нами не заржавеет", - заявила Захарова на брифинге в среду. Она подчеркнула, что данные действия говорят об уровне полета мысли в США и являются индикатором резко возросшей активности на этом треке государства, являющегося недружественным.
"Запуск этого чудесного в кавычках ресурса - это ноу-хау шпионского ведомства США. Я много что про них читала, но такое я видела, мне кажется, только в кино. ... Это смешно, это какой-то, знаете, цирк, цирковое представление - номер, сатирический или что-то из этого рода, я только так это могу прокомментировать", - отметила Захарова.