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МИД пригрозил США ответом за попытку вербовать россиян через Telegram - РИА Новости, 17.05.2023
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17:04 17.05.2023 (обновлено: 17:26 17.05.2023)
https://ria.ru/20230517/verbovka-1872449488.html
МИД пригрозил США ответом за попытку вербовать россиян через Telegram
МИД пригрозил США ответом за попытку вербовать россиян через Telegram - РИА Новости, 17.05.2023
МИД пригрозил США ответом за попытку вербовать россиян через Telegram
Злонамеренная активность американских разведчиков в российском сегменте интернета не останется без должного ответа, в Вашингтоне знают, что за Москвой "не... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T17:04
2023-05-17T17:26
сша
россия
центральное разведывательное управление (цру)
в мире
технологии
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
telegram
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Злонамеренная активность американских разведчиков в российском сегменте интернета не останется без должного ответа, в Вашингтоне знают, что за Москвой "не заржавеет", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее сообщалось, что ЦРУ создало телеграм-канал, где опубликовало пропагандистское видео на русском языке. В публикации, следующей за видео, говорится, что ЦРУ интересует информация, в частности, об "экономике или высшем руководстве" России. В другом посте американская спецслужба пишет, что "впервые устанавливает присутствие в Telegram, чтобы связаться с теми, кто чувствует себя вынужденным взаимодействовать с ЦРУ". Как сообщает телеканал CNN, сотрудники ЦРУ, причастные к этому проекту, заявили, что хотят получить от россиян "информацию, в которой нуждаются США". Ранее, отвечая на вопрос о телеграм-канале ЦРУ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что убежден, что спецслужбы РФ должным образом мониторят и это пространство."Подобная злонамеренная активность, включая распространение подстрекательских материалов, не останется без должного действенного ответа. Они знают, что за нами не заржавеет", - заявила Захарова на брифинге в среду. Она подчеркнула, что данные действия говорят об уровне полета мысли в США и являются индикатором резко возросшей активности на этом треке государства, являющегося недружественным."Запуск этого чудесного в кавычках ресурса - это ноу-хау шпионского ведомства США. Я много что про них читала, но такое я видела, мне кажется, только в кино. ... Это смешно, это какой-то, знаете, цирк, цирковое представление - номер, сатирический или что-то из этого рода, я только так это могу прокомментировать", - отметила Захарова.
https://ria.ru/20230516/tsru-1872043108.html
https://ria.ru/20230418/obvinenie-1866191453.html
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сша, россия, центральное разведывательное управление (цру), в мире, технологии, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), telegram
США, Россия, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), В мире, Технологии, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Telegram
МИД пригрозил США ответом за попытку вербовать россиян через Telegram

Захарова: ответ Вашингтону на попытку вербовать россиян через Telegram не заржавеет

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Злонамеренная активность американских разведчиков в российском сегменте интернета не останется без должного ответа, в Вашингтоне знают, что за Москвой "не заржавеет", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее сообщалось, что ЦРУ создало телеграм-канал, где опубликовало пропагандистское видео на русском языке. В публикации, следующей за видео, говорится, что ЦРУ интересует информация, в частности, об "экономике или высшем руководстве" России. В другом посте американская спецслужба пишет, что "впервые устанавливает присутствие в Telegram, чтобы связаться с теми, кто чувствует себя вынужденным взаимодействовать с ЦРУ". Как сообщает телеканал CNN, сотрудники ЦРУ, причастные к этому проекту, заявили, что хотят получить от россиян "информацию, в которой нуждаются США". Ранее, отвечая на вопрос о телеграм-канале ЦРУ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что убежден, что спецслужбы РФ должным образом мониторят и это пространство.
Центральное разведывательное управление США - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
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16 мая, 07:24
"Подобная злонамеренная активность, включая распространение подстрекательских материалов, не останется без должного действенного ответа. Они знают, что за нами не заржавеет", - заявила Захарова на брифинге в среду. Она подчеркнула, что данные действия говорят об уровне полета мысли в США и являются индикатором резко возросшей активности на этом треке государства, являющегося недружественным.
"Запуск этого чудесного в кавычках ресурса - это ноу-хау шпионского ведомства США. Я много что про них читала, но такое я видела, мне кажется, только в кино. ... Это смешно, это какой-то, знаете, цирк, цирковое представление - номер, сатирический или что-то из этого рода, я только так это могу прокомментировать", - отметила Захарова.
Министерство юстиции США - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
Троих россиян обвинили в США во "вредоносном влиянии"
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СШАРоссияЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)В миреТехнологииМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Telegram
 
 
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