https://ria.ru/20230517/verbovka-1872449488.html

МИД пригрозил США ответом за попытку вербовать россиян через Telegram

МИД пригрозил США ответом за попытку вербовать россиян через Telegram - РИА Новости, 17.05.2023

МИД пригрозил США ответом за попытку вербовать россиян через Telegram

Злонамеренная активность американских разведчиков в российском сегменте интернета не останется без должного ответа, в Вашингтоне знают, что за Москвой "не... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T17:04

2023-05-17T17:04

2023-05-17T17:26

сша

россия

центральное разведывательное управление (цру)

в мире

технологии

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

telegram

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Злонамеренная активность американских разведчиков в российском сегменте интернета не останется без должного ответа, в Вашингтоне знают, что за Москвой "не заржавеет", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее сообщалось, что ЦРУ создало телеграм-канал, где опубликовало пропагандистское видео на русском языке. В публикации, следующей за видео, говорится, что ЦРУ интересует информация, в частности, об "экономике или высшем руководстве" России. В другом посте американская спецслужба пишет, что "впервые устанавливает присутствие в Telegram, чтобы связаться с теми, кто чувствует себя вынужденным взаимодействовать с ЦРУ". Как сообщает телеканал CNN, сотрудники ЦРУ, причастные к этому проекту, заявили, что хотят получить от россиян "информацию, в которой нуждаются США". Ранее, отвечая на вопрос о телеграм-канале ЦРУ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что убежден, что спецслужбы РФ должным образом мониторят и это пространство."Подобная злонамеренная активность, включая распространение подстрекательских материалов, не останется без должного действенного ответа. Они знают, что за нами не заржавеет", - заявила Захарова на брифинге в среду. Она подчеркнула, что данные действия говорят об уровне полета мысли в США и являются индикатором резко возросшей активности на этом треке государства, являющегося недружественным."Запуск этого чудесного в кавычках ресурса - это ноу-хау шпионского ведомства США. Я много что про них читала, но такое я видела, мне кажется, только в кино. ... Это смешно, это какой-то, знаете, цирк, цирковое представление - номер, сатирический или что-то из этого рода, я только так это могу прокомментировать", - отметила Захарова.

https://ria.ru/20230516/tsru-1872043108.html

https://ria.ru/20230418/obvinenie-1866191453.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сша, россия, центральное разведывательное управление (цру), в мире, технологии, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), telegram