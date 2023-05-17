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В Краснодаре призвали отменить концерты Агутина и Варум - РИА Новости, 17.05.2023
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Шоубиз
 
11:56 17.05.2023
https://ria.ru/20230517/varum-1872328255.html
В Краснодаре призвали отменить концерты Агутина и Варум
В Краснодаре призвали отменить концерты Агутина и Варум - РИА Новости, 17.05.2023
В Краснодаре призвали отменить концерты Агутина и Варум
Сопредседатель отделения Всемирного Русского Народного Собора на Кубани Никита Изюмов призвал отменить осенние концерты певцов Леонида Агутина и Анжелики Варум... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T11:56
2023-05-17T11:56
шоубиз
краснодар
леонид агутин
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Сопредседатель отделения Всемирного Русского Народного Собора на Кубани Никита Изюмов призвал отменить осенние концерты певцов Леонида Агутина и Анжелики Варум в Краснодаре, сообщают "Кубанские новости". Сами музыканты не отреагировали на слова активиста. Леонид Агутин и Анжелика Варум запланировали выступить в Краснодаре 13 и 14 сентября. Билеты на их выступления стоят от трех тысяч рублей. Ранее представители общественного движения "Внуки" призвали отменить концерт Варум в Crocus City Hall, запланированный на 29 апреля. Их возмутила гражданская позиция певицы, которая высказалась против спецоперации. Но выступление артистки состоялось. В начале марта прошлого года Анжелика Варум и Леонид Агутин публично осудили действия российских властей по отношению к Украине на своих страницах в соцсети. Позже это музыкант заявил на концерте в Crocus City Hall, что "история рассудит" происходящие в мире события.
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краснодар, леонид агутин, анжелика варум (мария варум), украина, россия, знаменитости
Шоубиз, Краснодар, Леонид Агутин, Анжелика Варум (Мария Варум), Украина, Россия, Знаменитости
В Краснодаре призвали отменить концерты Агутина и Варум

Кубанские активисты призвали отменить осенние концерты Агутина и Варум в Краснодаре

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПевцы Леонид Агутин и Анжелика Варум выступают на гала-концерте, посвященном закрытию конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Новая Волна 2015" в Сочи
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© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Сопредседатель отделения Всемирного Русского Народного Собора на Кубани Никита Изюмов призвал отменить осенние концерты певцов Леонида Агутина и Анжелики Варум в Краснодаре, сообщают "Кубанские новости".
«

"У нас однозначная позиция: люди, которые выступают против СВО, не могут зарабатывать деньги на российских гражданах. Поэтому будем предпринимать меру, чтобы такие артисты не проводили в нашем городе и крае свои концерты", – заявил Изюмов.

Сами музыканты не отреагировали на слова активиста.
Леонид Агутин и Анжелика Варум запланировали выступить в Краснодаре 13 и 14 сентября. Билеты на их выступления стоят от трех тысяч рублей.
Ранее представители общественного движения "Внуки" призвали отменить концерт Варум в Crocus City Hall, запланированный на 29 апреля. Их возмутила гражданская позиция певицы, которая высказалась против спецоперации. Но выступление артистки состоялось.
В начале марта прошлого года Анжелика Варум и Леонид Агутин публично осудили действия российских властей по отношению к Украине на своих страницах в соцсети. Позже это музыкант заявил на концерте в Crocus City Hall, что "история рассудит" происходящие в мире события.
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ШоубизКраснодарЛеонид АгутинАнжелика Варум (Мария Варум)УкраинаРоссияЗнаменитости
 
 
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