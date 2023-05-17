https://ria.ru/20230517/varum-1872328255.html

В Краснодаре призвали отменить концерты Агутина и Варум

В Краснодаре призвали отменить концерты Агутина и Варум - РИА Новости, 17.05.2023

В Краснодаре призвали отменить концерты Агутина и Варум

Сопредседатель отделения Всемирного Русского Народного Собора на Кубани Никита Изюмов призвал отменить осенние концерты певцов Леонида Агутина и Анжелики Варум... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T11:56

2023-05-17T11:56

2023-05-17T11:56

шоубиз

краснодар

леонид агутин

анжелика варум (мария варум)

украина

россия

знаменитости

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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Сопредседатель отделения Всемирного Русского Народного Собора на Кубани Никита Изюмов призвал отменить осенние концерты певцов Леонида Агутина и Анжелики Варум в Краснодаре, сообщают "Кубанские новости". Сами музыканты не отреагировали на слова активиста. Леонид Агутин и Анжелика Варум запланировали выступить в Краснодаре 13 и 14 сентября. Билеты на их выступления стоят от трех тысяч рублей. Ранее представители общественного движения "Внуки" призвали отменить концерт Варум в Crocus City Hall, запланированный на 29 апреля. Их возмутила гражданская позиция певицы, которая высказалась против спецоперации. Но выступление артистки состоялось. В начале марта прошлого года Анжелика Варум и Леонид Агутин публично осудили действия российских властей по отношению к Украине на своих страницах в соцсети. Позже это музыкант заявил на концерте в Crocus City Hall, что "история рассудит" происходящие в мире события.

https://ria.ru/20230516/snaypery-1872102017.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

краснодар, леонид агутин, анжелика варум (мария варум), украина, россия, знаменитости