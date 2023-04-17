В Подмосковье призвали отменить концерт Анжелики Варум
В Подмосковье призвали отменить концерт Анжелики Варум, запланированный на 29 апреля
© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкПевица Анжелика Варум на концерте победителей и номинантов "Премии МУЗ-ТВ 2015"
МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Представители общественного движения "Внуки" призвали губернатора Московской области Андрея Воробьева отменить концерт певицы Анжелики Варум (Мария Варум), сообщает "Абзац" со ссылкой на текст обращения.
Активисты попросили обратить внимание на высказывания исполнительницы против спецоперации на Украине.
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"Международное общественное движение "Внуки" считает недопустимым и аморальным позволять Варум М. Ю. и подобным артистам осуществлять коммерческую деятельность на территории РФ", – высказались активисты.
Артистка пока не прокомментировала призыв общественников.
Шоу Анжелики Варум запланировано на 29 апреля в Crocus City Hall в подмосковном Красногорске. Билеты на концерт все еще находятся в продаже на сайте площадки и операторов.
© Crocus City HallСкриншот сайта Crocus City Hall
Скриншот сайта Crocus City Hall
© Crocus City Hall
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© KASSIR.RUСкриншот сайта KASSIR.RU
Скриншот сайта KASSIR.RU
© KASSIR.RU
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Скриншот сайта Crocus City Hall
© Crocus City Hall
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Скриншот сайта KASSIR.RU
© KASSIR.RU
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В марте прошлого года артистка осудила спецоперацию в своей соцсети. Она написала обращение на двух языках – русском и украинском.
При этом Варум запланировала несколько концертов в России. Она собирается выступить вместе с супругом Леонидом Агутиным 26 апреля в Саратове и 15 сентября в Ростове-на-Дону.