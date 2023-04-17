https://ria.ru/20230417/varum-1865837573.html

В Подмосковье призвали отменить концерт Анжелики Варум

В Подмосковье призвали отменить концерт Анжелики Варум - РИА Новости, 17.04.2023

В Подмосковье призвали отменить концерт Анжелики Варум

Представители общественного движения "Внуки" призвали губернатора Московской области Андрея Воробьева отменить концерт певицы Анжелики Варум (Мария Варум),... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T16:12

2023-04-17T16:12

2023-04-17T16:13

шоубиз

анжелика варум (мария варум)

московская область (подмосковье)

красногорск

леонид агутин

украина

звезды

знаменитости

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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Представители общественного движения "Внуки" призвали губернатора Московской области Андрея Воробьева отменить концерт певицы Анжелики Варум (Мария Варум), сообщает "Абзац" со ссылкой на текст обращения. Активисты попросили обратить внимание на высказывания исполнительницы против спецоперации на Украине. Артистка пока не прокомментировала призыв общественников. Шоу Анжелики Варум запланировано на 29 апреля в Crocus City Hall в подмосковном Красногорске. Билеты на концерт все еще находятся в продаже на сайте площадки и операторов. В марте прошлого года артистка осудила спецоперацию в своей соцсети. Она написала обращение на двух языках – русском и украинском. При этом Варум запланировала несколько концертов в России. Она собирается выступить вместе с супругом Леонидом Агутиным 26 апреля в Саратове и 15 сентября в Ростове-на-Дону.

https://ria.ru/20230411/arbenina-1864495706.html

московская область (подмосковье)

красногорск

украина

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Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

анжелика варум (мария варум), московская область (подмосковье), красногорск, леонид агутин, украина, звезды, знаменитости, андрей воробьев