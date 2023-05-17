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В Запорожской области на газопроводе обнаружили взрывное устройство - РИА Новости, 17.05.2023
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18:57 17.05.2023
https://ria.ru/20230517/ustroystvo-1872475530.html
В Запорожской области на газопроводе обнаружили взрывное устройство
В Запорожской области на газопроводе обнаружили взрывное устройство - РИА Новости, 17.05.2023
В Запорожской области на газопроводе обнаружили взрывное устройство
Взрывное устройство обнаружено на газопроводе в населённом пункте Ровное в Запорожской области, заявил журналистам в среду представитель экстренных служб... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T18:57
2023-05-17T18:57
запорожская область
мелитополь
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МЕЛИТОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости. Взрывное устройство обнаружено на газопроводе в населённом пункте Ровное в Запорожской области, заявил журналистам в среду представитель экстренных служб региона. "17 мая 2023 года ориентировочно в 18.00 (мск)в поселке Ровное севернее Мелитополя на трубе газопровода обнаружено самодельные взрывное устройство. Благодаря своевременным и грамотным действиям сотрудников ГУВД по Запорожской области указанное СВУ было обезврежено. Организован розыск лиц, причастных к подготовке диверсии на газопроводе. Дежурные и коммунальные службы переведены на усиленный режим работы", - сказал представитель экстренных служб.
https://ria.ru/20230512/melitopol-1871188547.html
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запорожская область, мелитополь
Запорожская область, Мелитополь
В Запорожской области на газопроводе обнаружили взрывное устройство

В запорожском населенном пункте Ровное на газопроводе обнаружили взрывное устройство

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота саперов по уничтожению самодельных взрывных устройств
Работа саперов по уничтожению самодельных взрывных устройств - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости
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Работа саперов по уничтожению самодельных взрывных устройств. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости. Взрывное устройство обнаружено на газопроводе в населённом пункте Ровное в Запорожской области, заявил журналистам в среду представитель экстренных служб региона.
"17 мая 2023 года ориентировочно в 18.00 (мск)в поселке Ровное севернее Мелитополя на трубе газопровода обнаружено самодельные взрывное устройство. Благодаря своевременным и грамотным действиям сотрудников ГУВД по Запорожской области указанное СВУ было обезврежено. Организован розыск лиц, причастных к подготовке диверсии на газопроводе. Дежурные и коммунальные службы переведены на усиленный режим работы", - сказал представитель экстренных служб.
Сотрудник Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
В Мелитополе сработало самодельное взрывное устройство
12 мая, 07:59
 
Запорожская областьМелитополь
 
 
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