https://ria.ru/20230517/ustroystvo-1872475530.html

В Запорожской области на газопроводе обнаружили взрывное устройство

В Запорожской области на газопроводе обнаружили взрывное устройство - РИА Новости, 17.05.2023

В Запорожской области на газопроводе обнаружили взрывное устройство

Взрывное устройство обнаружено на газопроводе в населённом пункте Ровное в Запорожской области, заявил журналистам в среду представитель экстренных служб... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T18:57

2023-05-17T18:57

2023-05-17T18:57

запорожская область

мелитополь

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МЕЛИТОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости. Взрывное устройство обнаружено на газопроводе в населённом пункте Ровное в Запорожской области, заявил журналистам в среду представитель экстренных служб региона. "17 мая 2023 года ориентировочно в 18.00 (мск)в поселке Ровное севернее Мелитополя на трубе газопровода обнаружено самодельные взрывное устройство. Благодаря своевременным и грамотным действиям сотрудников ГУВД по Запорожской области указанное СВУ было обезврежено. Организован розыск лиц, причастных к подготовке диверсии на газопроводе. Дежурные и коммунальные службы переведены на усиленный режим работы", - сказал представитель экстренных служб.

https://ria.ru/20230512/melitopol-1871188547.html

запорожская область

мелитополь

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запорожская область, мелитополь