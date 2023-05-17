https://ria.ru/20230517/uran-1872284338.html

В США рассказали, чем обернутся для Украины британские "уроки убийства"

В США рассказали, чем обернутся для Украины британские "уроки убийства" - РИА Новости, 17.05.2023

В США рассказали, чем обернутся для Украины британские "уроки убийства"

Британские войска проводят ВСУ уроки смерти, обучая украинских солдат использовать танковые снаряды с обедненным ураном, заявил американский журналист Клейтон... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T02:39

2023-05-17T02:39

2023-05-17T02:39

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россия

великобритания

сергей лавров

украина

вооруженные силы украины

владимир путин

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Британские войска проводят ВСУ уроки смерти, обучая украинских солдат использовать танковые снаряды с обедненным ураном, заявил американский журналист Клейтон Моррис в программе Redacted News.Так он прокомментировал видео обучения британцами солдат ВСУ по управлению танками Challenger 2, опубликованное министерством обороны Великобритании. Как отметил ведущий, на одном из кадров видно, как украинские танкисты стоят вокруг стола, на котором разложены различные типы снарядов для танков. Британский инструктор объясняет бойцам, для чего нужен тот или иной снаряд. На несколько секунд в кадре мелькает танковый боеприпас, начиненный обедненным ураном.Ранее Великобритания объявила о планах передать Украине вместе с танками Challenger снаряды с сердечником из обедненного урана. Президент Владимир Путин, говоря об этой инициативе, заявил, что Запад решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле. Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, предупредил, что если подобное произойдет, то это плохо кончится для Лондона.

https://ria.ru/20230427/uran-1868274610.html

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в мире, россия, великобритания, сергей лавров, украина, вооруженные силы украины, владимир путин