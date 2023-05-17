https://ria.ru/20230517/upts-1872394139.html

На Украине будут судить главу Черкасской епархии УПЦ за "разжигание розни"

На Украине будут судить главу Черкасской епархии УПЦ за "разжигание розни" - РИА Новости, 17.05.2023

На Украине будут судить главу Черкасской епархии УПЦ за "разжигание розни"

Служба безопасности Украины (СБУ) направила в суд обвинительный акт в отношении главы Черкасской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ)... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T14:30

2023-05-17T14:30

2023-05-17T14:30

религия

украина

россия

служба безопасности украины

русская православная церковь

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) направила в суд обвинительный акт в отношении главы Черкасской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Феодосия, его обвиняют в разжигании межконфессиональной розни и поддержке российской военной операции против Киева, сообщает пресс-служба СБУ. Ранее суд в Черкассах отправил под домашний арест на 60 дней митрополита Черкасского и Каневского Феодосия (Снигирева), подозреваемого в разжигании межконфессиональной розни. "По материалам СБУ перед судом предстанет клирик УПЦ (МП), руководитель Черкасской епархии. Следователями органов госбезопасности собрана исчерпывающая доказательная база, митрополиту инкриминируют оправдание российской агрессии и разжигание межконфессиональной розни. В настоящее время в суд направлен обвинительный акт", - говорится в сообщении, опубликованном областным управлением СБУ в Facebook* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская). CБУ утверждает, что по указаниям руководителя епархии на базе российского программного обеспечения был модернизирован сайт епархии, созданный по шаблону Русской православной церкви, а сам фигурант наполнял его "деструктивным контентом" из российских интернет-ресурсов. Кроме того, по данным расследования, митрополит в публичных высказываниях среди священнослужителей и верующих, а также в официальных комментариях распространял "призывы, нарушающие равноправие граждан в зависимости от их расовой, национальной, религиозной принадлежности". За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230516/khram-1872228041.html

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украина, россия, служба безопасности украины, русская православная церковь, ситуация вокруг упц