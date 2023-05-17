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На Украине будут судить главу Черкасской епархии УПЦ за "разжигание розни" - РИА Новости, 17.05.2023
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Религия
 
14:30 17.05.2023
https://ria.ru/20230517/upts-1872394139.html
На Украине будут судить главу Черкасской епархии УПЦ за "разжигание розни"
На Украине будут судить главу Черкасской епархии УПЦ за "разжигание розни" - РИА Новости, 17.05.2023
На Украине будут судить главу Черкасской епархии УПЦ за "разжигание розни"
Служба безопасности Украины (СБУ) направила в суд обвинительный акт в отношении главы Черкасской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ)... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T14:30
2023-05-17T14:30
религия
украина
россия
служба безопасности украины
русская православная церковь
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) направила в суд обвинительный акт в отношении главы Черкасской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Феодосия, его обвиняют в разжигании межконфессиональной розни и поддержке российской военной операции против Киева, сообщает пресс-служба СБУ. Ранее суд в Черкассах отправил под домашний арест на 60 дней митрополита Черкасского и Каневского Феодосия (Снигирева), подозреваемого в разжигании межконфессиональной розни. "По материалам СБУ перед судом предстанет клирик УПЦ (МП), руководитель Черкасской епархии. Следователями органов госбезопасности собрана исчерпывающая доказательная база, митрополиту инкриминируют оправдание российской агрессии и разжигание межконфессиональной розни. В настоящее время в суд направлен обвинительный акт", - говорится в сообщении, опубликованном областным управлением СБУ в Facebook* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская). CБУ утверждает, что по указаниям руководителя епархии на базе российского программного обеспечения был модернизирован сайт епархии, созданный по шаблону Русской православной церкви, а сам фигурант наполнял его "деструктивным контентом" из российских интернет-ресурсов. Кроме того, по данным расследования, митрополит в публичных высказываниях среди священнослужителей и верующих, а также в официальных комментариях распространял "призывы, нарушающие равноправие граждан в зависимости от их расовой, национальной, религиозной принадлежности". За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230516/khram-1872228041.html
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украина, россия, служба безопасности украины, русская православная церковь, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Россия, Служба безопасности Украины, Русская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ
На Украине будут судить главу Черкасской епархии УПЦ за "разжигание розни"

На Украине будут судить главу Черкасской епархии УПЦ Феодосия за разжигание розни

© Фото : Черкаська єпархія УПЦМитрополит Черкасский и Каневский Феодосий
Митрополит Черкасский и Каневский Феодосий - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© Фото : Черкаська єпархія УПЦ
Митрополит Черкасский и Каневский Феодосий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) направила в суд обвинительный акт в отношении главы Черкасской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Феодосия, его обвиняют в разжигании межконфессиональной розни и поддержке российской военной операции против Киева, сообщает пресс-служба СБУ.
Ранее суд в Черкассах отправил под домашний арест на 60 дней митрополита Черкасского и Каневского Феодосия (Снигирева), подозреваемого в разжигании межконфессиональной розни.
Храм в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
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"По материалам СБУ перед судом предстанет клирик УПЦ (МП), руководитель Черкасской епархии. Следователями органов госбезопасности собрана исчерпывающая доказательная база, митрополиту инкриминируют оправдание российской агрессии и разжигание межконфессиональной розни. В настоящее время в суд направлен обвинительный акт", - говорится в сообщении, опубликованном областным управлением СБУ в Facebook* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская).
CБУ утверждает, что по указаниям руководителя епархии на базе российского программного обеспечения был модернизирован сайт епархии, созданный по шаблону Русской православной церкви, а сам фигурант наполнял его "деструктивным контентом" из российских интернет-ресурсов. Кроме того, по данным расследования, митрополит в публичных высказываниях среди священнослужителей и верующих, а также в официальных комментариях распространял "призывы, нарушающие равноправие граждан в зависимости от их расовой, национальной, религиозной принадлежности".
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
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РелигияУкраинаРоссияСлужба безопасности УкраиныРусская православная церковьСитуация вокруг УПЦ
 
 
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