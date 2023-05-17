Рейтинг@Mail.ru
"Patriot и не только". В США раскрыли, что Россия "разнесла" под Киевом - РИА Новости, 17.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:28 17.05.2023 (обновлено: 21:46 17.05.2023)
https://ria.ru/20230517/ukraina-1872490542.html
"Patriot и не только". В США раскрыли, что Россия "разнесла" под Киевом
"Patriot и не только". В США раскрыли, что Россия "разнесла" под Киевом - РИА Новости, 17.05.2023
"Patriot и не только". В США раскрыли, что Россия "разнесла" под Киевом
Сильные взрывы под Киевом во время ракетных ударов говорят о том, что Россия уничтожила очень важные цели ВСУ, рассказал в интервью YouTube-каналу Redacted... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T20:28
2023-05-17T21:46
политика
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/03/1730982142_0:25:709:424_1920x0_80_0_0_ff546a9a3195407c7ddd09a48a12e4d4.jpg
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Сильные взрывы под Киевом во время ракетных ударов говорят о том, что Россия уничтожила очень важные цели ВСУ, рассказал в интервью YouTube-каналу Redacted экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.По словам Макгрегора, почти все ракетные удары пришлись на склады хранения боеприпасов и пункты нахождения нового оружия с Запада, такого как Storm Shadow и Patriot. Поражая зенитные комплексы Киева, Москва стремится ослабить его противовоздушную оборону и открыть небо для более интенсивной работы авиации, отметил полковник."В этом Россия достаточно преуспела", — резюмировал он.Во вторник российское Министерство обороны сообщило о массированном ударе по пунктам дислокации подразделений ВСУ, а также местам хранения боеприпасов, вооружения и техники, доставленных из западных стран. В частности, гиперзвуковая ракета "Кинжал" поразила американский зенитный комплекс Patriot в Киеве.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230517/zrk-1872461419.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/03/1730982142_41:0:640:449_1920x0_80_0_0_3d070565ec79f5a27eef228023728418.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны сша
Политика, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США
"Patriot и не только". В США раскрыли, что Россия "разнесла" под Киевом

Экс-советник Пентагона Макгрегор: Россия уничтожила под Киевом крайне уязвимые цели

© Фото : U.S. Army Испытательные стрельбы из ЗРК Patriot
Испытательные стрельбы из ЗРК Patriot - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© Фото : U.S. Army
Испытательные стрельбы из ЗРК Patriot. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Сильные взрывы под Киевом во время ракетных ударов говорят о том, что Россия уничтожила очень важные цели ВСУ, рассказал в интервью YouTube-каналу Redacted экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
«
"Под Киевом русские попали по очень важным уязвимым местам, разнеся их в пух и прах. Если вам попадались какие-либо видео оттуда, вы наверняка наблюдали довольно сильные взрывы, а это говорит о том, что российская разведка работает превосходно. Русские точно знают местонахождение всего новоприбывшего вооружения, места концентрации бронетехники из Германии, США, Великобритании — и уничтожают задолго до того, как это попадает непосредственно на поле боя", — заявил офицер.
По словам Макгрегора, почти все ракетные удары пришлись на склады хранения боеприпасов и пункты нахождения нового оружия с Запада, такого как Storm Shadow и Patriot. Поражая зенитные комплексы Киева, Москва стремится ослабить его противовоздушную оборону и открыть небо для более интенсивной работы авиации, отметил полковник.
"В этом Россия достаточно преуспела", — резюмировал он.
Во вторник российское Министерство обороны сообщило о массированном ударе по пунктам дислокации подразделений ВСУ, а также местам хранения боеприпасов, вооружения и техники, доставленных из западных стран. В частности, гиперзвуковая ракета "Кинжал" поразила американский зенитный комплекс Patriot в Киеве.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Американские зенитные ракетные комплексы Patriot - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
В Британии рассказали, что случилось после подрыва Patriot в Киеве
Вчера, 17:42
 
ПолитикаРоссияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала