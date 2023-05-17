"Patriot и не только". В США раскрыли, что Россия "разнесла" под Киевом
Экс-советник Пентагона Макгрегор: Россия уничтожила под Киевом крайне уязвимые цели
Испытательные стрельбы из ЗРК Patriot. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Сильные взрывы под Киевом во время ракетных ударов говорят о том, что Россия уничтожила очень важные цели ВСУ, рассказал в интервью YouTube-каналу Redacted экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
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"Под Киевом русские попали по очень важным уязвимым местам, разнеся их в пух и прах. Если вам попадались какие-либо видео оттуда, вы наверняка наблюдали довольно сильные взрывы, а это говорит о том, что российская разведка работает превосходно. Русские точно знают местонахождение всего новоприбывшего вооружения, места концентрации бронетехники из Германии, США, Великобритании — и уничтожают задолго до того, как это попадает непосредственно на поле боя", — заявил офицер.
По словам Макгрегора, почти все ракетные удары пришлись на склады хранения боеприпасов и пункты нахождения нового оружия с Запада, такого как Storm Shadow и Patriot. Поражая зенитные комплексы Киева, Москва стремится ослабить его противовоздушную оборону и открыть небо для более интенсивной работы авиации, отметил полковник.
"В этом Россия достаточно преуспела", — резюмировал он.
Во вторник российское Министерство обороны сообщило о массированном ударе по пунктам дислокации подразделений ВСУ, а также местам хранения боеприпасов, вооружения и техники, доставленных из западных стран. В частности, гиперзвуковая ракета "Кинжал" поразила американский зенитный комплекс Patriot в Киеве.
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