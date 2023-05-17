https://ria.ru/20230517/ukraina-1872490542.html

"Patriot и не только". В США раскрыли, что Россия "разнесла" под Киевом

"Patriot и не только". В США раскрыли, что Россия "разнесла" под Киевом - РИА Новости, 17.05.2023

"Patriot и не только". В США раскрыли, что Россия "разнесла" под Киевом

Сильные взрывы под Киевом во время ракетных ударов говорят о том, что Россия уничтожила очень важные цели ВСУ, рассказал в интервью YouTube-каналу Redacted... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T20:28

2023-05-17T20:28

2023-05-17T21:46

политика

россия

вооруженные силы украины

министерство обороны сша

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Сильные взрывы под Киевом во время ракетных ударов говорят о том, что Россия уничтожила очень важные цели ВСУ, рассказал в интервью YouTube-каналу Redacted экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.По словам Макгрегора, почти все ракетные удары пришлись на склады хранения боеприпасов и пункты нахождения нового оружия с Запада, такого как Storm Shadow и Patriot. Поражая зенитные комплексы Киева, Москва стремится ослабить его противовоздушную оборону и открыть небо для более интенсивной работы авиации, отметил полковник."В этом Россия достаточно преуспела", — резюмировал он.Во вторник российское Министерство обороны сообщило о массированном ударе по пунктам дислокации подразделений ВСУ, а также местам хранения боеприпасов, вооружения и техники, доставленных из западных стран. В частности, гиперзвуковая ракета "Кинжал" поразила американский зенитный комплекс Patriot в Киеве.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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политика, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны сша