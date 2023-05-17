https://ria.ru/20230517/ukraina-1872424191.html
МИД Венгрии назвал условие выделения Киеву средств из фонда ЕС
МИД Венгрии назвал условие выделения Киеву средств из фонда ЕС - РИА Новости, 17.05.2023
МИД Венгрии назвал условие выделения Киеву средств из фонда ЕС
Будапешт не согласится выделить Украине средства из Европейского фонда мира до исключения банка OTP из санкционного списка, заявил глава МИД Венгрии Петер... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T15:50
2023-05-17T15:50
2023-05-17T16:44
специальная военная операция на украине
венгрия
украина
петер сийярто
в мире
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851750592_0:0:3245:1825_1920x0_80_0_0_d9c39fa05c724b0c12e7f3680667f91f.jpg
БУДАПЕШТ, 17 мая — РИА Новости. Будапешт не согласится выделить Украине средства из Европейского фонда мира до исключения банка OTP из санкционного списка, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.В понедельник, как сообщило агентство Ansa, Венгрия заблокировала выделение восьмого транша помощи Киеву на закупку вооружений из Европейского фонда мира на сумму 500 миллионов евро. Украина должна была получить эту сумму 22 мая. Издание уточнило, что Будапешт, вероятно, потребовал гарантий, что фонд в будущем не будут использовать исключительно для вооружения ВСУ.Венгрия с начала спецоперации выступает против санкций в отношении российских энергоносителей и отправки оружия Киеву. Весной прошлого года парламент республики издал указ, запрещающий поставлять военную помощь Украине с территории страны.Украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) сообщало, что внесло в перечень международных "спонсоров войны" венгерскую банковскую группу OTP Bank Group из-за якобы льготного кредитования российских военных.
https://ria.ru/20230505/vengriya-1870041923.html
https://ria.ru/20230117/rayffayzenbank-1845558108.html
венгрия
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851750592_324:0:3055:2048_1920x0_80_0_0_f448ad4a2454941c8a454d243d75ada6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венгрия, украина, петер сийярто, в мире, киев
Специальная военная операция на Украине, Венгрия, Украина, Петер Сийярто, В мире, Киев
МИД Венгрии назвал условие выделения Киеву средств из фонда ЕС
Сийярто: Венгрия не даст денег Украине до исключения банка OTP из санкционного списка