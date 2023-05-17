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МИД Венгрии назвал условие выделения Киеву средств из фонда ЕС - РИА Новости, 17.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:50 17.05.2023 (обновлено: 16:44 17.05.2023)
https://ria.ru/20230517/ukraina-1872424191.html
МИД Венгрии назвал условие выделения Киеву средств из фонда ЕС
МИД Венгрии назвал условие выделения Киеву средств из фонда ЕС - РИА Новости, 17.05.2023
МИД Венгрии назвал условие выделения Киеву средств из фонда ЕС
Будапешт не согласится выделить Украине средства из Европейского фонда мира до исключения банка OTP из санкционного списка, заявил глава МИД Венгрии Петер... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T15:50
2023-05-17T16:44
специальная военная операция на украине
венгрия
украина
петер сийярто
в мире
киев
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БУДАПЕШТ, 17 мая — РИА Новости. Будапешт не согласится выделить Украине средства из Европейского фонда мира до исключения банка OTP из санкционного списка, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.В понедельник, как сообщило агентство Ansa, Венгрия заблокировала выделение восьмого транша помощи Киеву на закупку вооружений из Европейского фонда мира на сумму 500 миллионов евро. Украина должна была получить эту сумму 22 мая. Издание уточнило, что Будапешт, вероятно, потребовал гарантий, что фонд в будущем не будут использовать исключительно для вооружения ВСУ.Венгрия с начала спецоперации выступает против санкций в отношении российских энергоносителей и отправки оружия Киеву. Весной прошлого года парламент республики издал указ, запрещающий поставлять военную помощь Украине с территории страны.Украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) сообщало, что внесло в перечень международных "спонсоров войны" венгерскую банковскую группу OTP Bank Group из-за якобы льготного кредитования российских военных.
https://ria.ru/20230505/vengriya-1870041923.html
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венгрия, украина, петер сийярто, в мире, киев
Специальная военная операция на Украине, Венгрия, Украина, Петер Сийярто, В мире, Киев
МИД Венгрии назвал условие выделения Киеву средств из фонда ЕС

Сийярто: Венгрия не даст денег Украине до исключения банка OTP из санкционного списка

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 17 мая РИА Новости. Будапешт не согласится выделить Украине средства из Европейского фонда мира до исключения банка OTP из санкционного списка, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
«

"До тех пор пока (венгерский банк. — Прим. ред.) OTP находится в списке международных спонсоров войны, мы не можем поддержать выделение Украине нового транша в 500 миллионов евро из Европейского фонда мира, мы не дадим этому зеленый свет", — сказал дипломат.

В понедельник, как сообщило агентство Ansa, Венгрия заблокировала выделение восьмого транша помощи Киеву на закупку вооружений из Европейского фонда мира на сумму 500 миллионов евро. Украина должна была получить эту сумму 22 мая. Издание уточнило, что Будапешт, вероятно, потребовал гарантий, что фонд в будущем не будут использовать исключительно для вооружения ВСУ.
Венгрия с начала спецоперации выступает против санкций в отношении российских энергоносителей и отправки оружия Киеву. Весной прошлого года парламент республики издал указ, запрещающий поставлять военную помощь Украине с территории страны.
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Украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) сообщало, что внесло в перечень международных "спонсоров войны" венгерскую банковскую группу OTP Bank Group из-за якобы льготного кредитования российских военных.

Внебюджетный Европейский фонд мира создали в 2021 году для "повышения способности предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность". Его рассчитывали на 5,7 миллиарда евро на период до 2027 года. Основная сумма уже была зарезервирована для частичной компенсации странам ЕС средств, потраченных на помощь ВСУ. В марте глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предложил выделить дополнительно миллиард евро для финансирования поставок боеприпасов на Украину с использованием средств фонда.

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Специальная военная операция на УкраинеВенгрияУкраинаПетер СийяртоВ миреКиев
 
 
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