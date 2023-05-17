https://ria.ru/20230517/ukraina-1872383917.html

Военкомы на Украине сколотили миллионные состояния, заявил Азаров

Военкомы на Украине сколотили миллионные состояния, заявил Азаров - РИА Новости, 17.05.2023

Военкомы на Украине сколотили миллионные состояния, заявил Азаров

Экс-глава украинского правительства Николай Азаров заявил, что за время мобилизации военные комиссары в крупных городах Украины стали долларовыми миллионерами,... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T14:03

2023-05-17T14:03

2023-05-17T14:03

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николай азаров (политик)

служба безопасности украины

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Экс-глава украинского правительства Николай Азаров заявил, что за время мобилизации военные комиссары в крупных городах Украины стали долларовыми миллионерами, причем в этих коррупционных схемах свою долю имеют офис Владимира Зеленского и Служба безопасности Украины (СБУ). "Оказывается, самые богатые военкомы - из Киева, Одессы, Днепра, Львова, Винницы, Ивано-Франковска, Луцка, Ровно, Тернополя и Закарпатья", - написал Азаров в своем телеграм-канале. По его словам, за время мобилизации каждый из них "сколотил состояние в миллионы долларов". Азаров уточнил, что 20% дохода с незаконного "бизнеса" шло чиновникам минобороны, 30% – в офис Владимира Зеленского, 15% – СБУ, по 5% – прокуратуре, судам, таможне, а оставшиеся 20% оставалось военкомам. "Коррупция на Украине процветает, все зарабатывают", - резюмировал экс-премьер. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну. Повестка может быть вручена в любом месте, которое не запрещено законом. Вручение не обязательно должен осуществлять представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки. Ее могут выдать и руководители учреждения, организации и предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20230502/ukraina-1869188519.html

https://ria.ru/20221207/ukraina-1836871890.html

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Дарья Буймова

в мире, украина, киев, одесса, владимир зеленский, николай азаров (политик), служба безопасности украины