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На Украине заочно арестовали бывшего первого вице-премьера - РИА Новости, 17.05.2023
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13:39 17.05.2023
https://ria.ru/20230517/ukraina-1872378141.html
На Украине заочно арестовали бывшего первого вице-премьера
На Украине заочно арестовали бывшего первого вице-премьера - РИА Новости, 17.05.2023
На Украине заочно арестовали бывшего первого вице-премьера
На Украине заочно арестован бывший первый вице-премьер страны, сообщили в среду в специальной антикоррупционной прокуратуре (САП). РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T13:39
2023-05-17T13:39
украина
в мире
андрей клюев
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. На Украине заочно арестован бывший первый вице-премьер страны, сообщили в среду в специальной антикоррупционной прокуратуре (САП). "Заочный арест, избрана мера пресечения бывшему первому вице-премьер-министру Украины", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Имя арестованного в сообщении не называется, однако в марте Высший антикоррупционный суд Украины разрешил провести специальное расследование в отношении бывшего первого вице-премьера Украины. По данным издания "РБК-Украина", речь шла об Андрее Клюеве. Как сообщили в прокуратуре, бывший первый вице-премьер является одним из подозреваемых в деле о завладении государственными средствами на общую сумму более 195 миллионов гривен (около 5,2 миллиона долларов), которые должны были быть направлены на финансирование инновационных и инвестиционных проектов в реальном секторе экономики. По данным ведомства, с 2014 года подозреваемый не находится на территории Украины. В феврале издание УНН со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что Владимир Зеленский лишил гражданства нескольких топ-чиновников, работавших при экс-президенте Викторе Януковиче. По информации издания, Клюев был одним из чиновников, лишенных гражданства Украины. Андрей Клюев с 2010 по 2012 год занимал должность первого вице-премьера Украины, а также в января по февраль 2014 года возглавлял администрацию президента.
https://ria.ru/20230516/korruptsiya-1872280055.html
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украина, в мире, андрей клюев
Украина, В мире, Андрей Клюев
На Украине заочно арестовали бывшего первого вице-премьера

На Украине заочно арестовали бывшего первого вице-премьера, предположительно, Клюева

© Pexels/Sora ShimazakiМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© Pexels/Sora Shimazaki
Молоток в зале судебных заседаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. На Украине заочно арестован бывший первый вице-премьер страны, сообщили в среду в специальной антикоррупционной прокуратуре (САП).
"Заочный арест, избрана мера пресечения бывшему первому вице-премьер-министру Украины", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
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Имя арестованного в сообщении не называется, однако в марте Высший антикоррупционный суд Украины разрешил провести специальное расследование в отношении бывшего первого вице-премьера Украины. По данным издания "РБК-Украина", речь шла об Андрее Клюеве.
Как сообщили в прокуратуре, бывший первый вице-премьер является одним из подозреваемых в деле о завладении государственными средствами на общую сумму более 195 миллионов гривен (около 5,2 миллиона долларов), которые должны были быть направлены на финансирование инновационных и инвестиционных проектов в реальном секторе экономики.
По данным ведомства, с 2014 года подозреваемый не находится на территории Украины.
В феврале издание УНН со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что Владимир Зеленский лишил гражданства нескольких топ-чиновников, работавших при экс-президенте Викторе Януковиче. По информации издания, Клюев был одним из чиновников, лишенных гражданства Украины.
Андрей Клюев с 2010 по 2012 год занимал должность первого вице-премьера Украины, а также в января по февраль 2014 года возглавлял администрацию президента.
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