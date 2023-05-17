https://ria.ru/20230517/ukraina-1872378141.html

На Украине заочно арестовали бывшего первого вице-премьера

На Украине заочно арестовали бывшего первого вице-премьера - РИА Новости, 17.05.2023

На Украине заочно арестовали бывшего первого вице-премьера

На Украине заочно арестован бывший первый вице-премьер страны, сообщили в среду в специальной антикоррупционной прокуратуре (САП). РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T13:39

2023-05-17T13:39

2023-05-17T13:39

украина

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андрей клюев

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. На Украине заочно арестован бывший первый вице-премьер страны, сообщили в среду в специальной антикоррупционной прокуратуре (САП). "Заочный арест, избрана мера пресечения бывшему первому вице-премьер-министру Украины", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Имя арестованного в сообщении не называется, однако в марте Высший антикоррупционный суд Украины разрешил провести специальное расследование в отношении бывшего первого вице-премьера Украины. По данным издания "РБК-Украина", речь шла об Андрее Клюеве. Как сообщили в прокуратуре, бывший первый вице-премьер является одним из подозреваемых в деле о завладении государственными средствами на общую сумму более 195 миллионов гривен (около 5,2 миллиона долларов), которые должны были быть направлены на финансирование инновационных и инвестиционных проектов в реальном секторе экономики. По данным ведомства, с 2014 года подозреваемый не находится на территории Украины. В феврале издание УНН со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что Владимир Зеленский лишил гражданства нескольких топ-чиновников, работавших при экс-президенте Викторе Януковиче. По информации издания, Клюев был одним из чиновников, лишенных гражданства Украины. Андрей Клюев с 2010 по 2012 год занимал должность первого вице-премьера Украины, а также в января по февраль 2014 года возглавлял администрацию президента.

https://ria.ru/20230516/korruptsiya-1872280055.html

https://ria.ru/20230515/arest-1871911108.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

украина, в мире, андрей клюев