https://ria.ru/20230517/ukraina-1872375656.html

Лавров заявил, что ему надоело доказывать, что Россия готова к диалогу

Лавров заявил, что ему надоело доказывать, что Россия готова к диалогу - РИА Новости, 17.05.2023

Лавров заявил, что ему надоело доказывать, что Россия готова к диалогу

Глава МИД РФ Сергей Лавров признался, что ему уже надоело комментировать "стенания" Запада, что Москва не заинтересована в диалоге с Киевом, так как Владимир... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T13:31

2023-05-17T13:31

2023-05-17T13:47

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

украина

ситуация в днр и лнр

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845657982_0:0:2907:1635_1920x0_80_0_0_011eecb8c2cee1dc53693a9e5f8a1802.jpg

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров признался, что ему уже надоело комментировать "стенания" Запада, что Москва не заинтересована в диалоге с Киевом, так как Владимир Зеленский сам отказывается от разговора с Москвой и даже запретил такие переговоры законодательно."Сам Зеленский заявляет: "с кем мне там в Москве разговаривать". Буквально на днях он в очередной раз это подтвердил. Не говоря о том, что в прошлом году принял декрет, запрещающий переговоры с РФ. И когда стенания мы слышим из Вашингтона, Брюсселя, Лондона о том, что Россия совершенно не заинтересована в каких-то мирных инициативах - просто уже даже надоело комментировать", - заявил Лавров на своем брифинге по итогам переговоров с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником."Когда (Западом) было сказано - "примем только то, что будет приемлемо для Зеленского" - ну все, пожалуйста, тогда давайте пускай "хвост вертит собакой", как это уже не раз бывало в той же американской истории", - добавил он.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230517/konflikt-1872305675.html

https://ria.ru/20230517/ukraina-1872260492.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, безопасность, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, украина, ситуация в днр и лнр, сша