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Лавров заявил, что ему надоело доказывать, что Россия готова к диалогу - РИА Новости, 17.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:31 17.05.2023 (обновлено: 13:47 17.05.2023)
https://ria.ru/20230517/ukraina-1872375656.html
Лавров заявил, что ему надоело доказывать, что Россия готова к диалогу
Лавров заявил, что ему надоело доказывать, что Россия готова к диалогу - РИА Новости, 17.05.2023
Лавров заявил, что ему надоело доказывать, что Россия готова к диалогу
Глава МИД РФ Сергей Лавров признался, что ему уже надоело комментировать "стенания" Запада, что Москва не заинтересована в диалоге с Киевом, так как Владимир... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T13:31
2023-05-17T13:47
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
украина
ситуация в днр и лнр
сша
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров признался, что ему уже надоело комментировать "стенания" Запада, что Москва не заинтересована в диалоге с Киевом, так как Владимир Зеленский сам отказывается от разговора с Москвой и даже запретил такие переговоры законодательно."Сам Зеленский заявляет: "с кем мне там в Москве разговаривать". Буквально на днях он в очередной раз это подтвердил. Не говоря о том, что в прошлом году принял декрет, запрещающий переговоры с РФ. И когда стенания мы слышим из Вашингтона, Брюсселя, Лондона о том, что Россия совершенно не заинтересована в каких-то мирных инициативах - просто уже даже надоело комментировать", - заявил Лавров на своем брифинге по итогам переговоров с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником."Когда (Западом) было сказано - "примем только то, что будет приемлемо для Зеленского" - ну все, пожалуйста, тогда давайте пускай "хвост вертит собакой", как это уже не раз бывало в той же американской истории", - добавил он.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230517/konflikt-1872305675.html
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россия, безопасность, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, украина, ситуация в днр и лнр, сша
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Сергей Лавров, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР, США
Лавров заявил, что ему надоело доказывать, что Россия готова к диалогу

Лавров: надоело комментировать стенания из США об отказе Москвы от диалога с Киевом

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров признался, что ему уже надоело комментировать "стенания" Запада, что Москва не заинтересована в диалоге с Киевом, так как Владимир Зеленский сам отказывается от разговора с Москвой и даже запретил такие переговоры законодательно.
"Сам Зеленский заявляет: "с кем мне там в Москве разговаривать". Буквально на днях он в очередной раз это подтвердил. Не говоря о том, что в прошлом году принял декрет, запрещающий переговоры с РФ. И когда стенания мы слышим из Вашингтона, Брюсселя, Лондона о том, что Россия совершенно не заинтересована в каких-то мирных инициативах - просто уже даже надоело комментировать", - заявил Лавров на своем брифинге по итогам переговоров с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником.
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"Когда (Западом) было сказано - "примем только то, что будет приемлемо для Зеленского" - ну все, пожалуйста, тогда давайте пускай "хвост вертит собакой", как это уже не раз бывало в той же американской истории", - добавил он.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРСША
 
 
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