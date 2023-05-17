https://ria.ru/20230517/ukraina-1872348997.html
В Запорожской области призвали Киев ответить за террор против России
В Запорожской области призвали Киев ответить за террор против России - РИА Новости, 17.05.2023
В Запорожской области призвали Киев ответить за террор против России
Киевские власти должны понести наказание за развязанный против России террор, заявил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T12:16
2023-05-17T12:16
2023-05-17T12:16
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
владимир рогов
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости. Киевские власти должны понести наказание за развязанный против России террор, заявил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Ранее глава военной разведки Украины Кирилл Буданов заявил о причастности Киева к терактам против известных россиян. По его словам, "очень многих уже достали", и среди жертв есть "медийные, публичные случаи, которые становятся достоянием общественности". "Киевский режим развязал против России войну террора, и это надо учитывать при обеспечении охраны публичных лиц. Противник должен понести наказание за все свои преступления", - сказал Рогов. По его словам, нынешние киевские власти живут категорией страха и понимают только язык силы. "Если они осознают свою безнаказанность и что им все сходит с рук, то волна террора внутри России будет только увеличиваться", - подчеркнул Рогов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, запорожская область, владимир рогов, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожская область, Владимир Рогов, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Запорожской области призвали Киев ответить за террор против России
Рогов заявил, что украинские власти должны понести наказание за террор против России
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости. Киевские власти должны понести наказание за развязанный против России террор, заявил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Ранее глава военной разведки Украины
Кирилл Буданов заявил о причастности Киева к терактам против известных россиян. По его словам, "очень многих уже достали", и среди жертв есть "медийные, публичные случаи, которые становятся достоянием общественности".
"Киевский режим развязал против России войну террора, и это надо учитывать при обеспечении охраны публичных лиц. Противник должен понести наказание за все свои преступления", - сказал Рогов.
По его словам, нынешние киевские власти живут категорией страха и понимают только язык силы. "Если они осознают свою безнаказанность и что им все сходит с рук, то волна террора внутри России будет только увеличиваться", - подчеркнул Рогов.
Киев не удержится от соблазна ударить по России, заявили в дипмиссии