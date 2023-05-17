https://ria.ru/20230517/ukraina-1872348997.html

В Запорожской области призвали Киев ответить за террор против России

В Запорожской области призвали Киев ответить за террор против России - РИА Новости, 17.05.2023

В Запорожской области призвали Киев ответить за террор против России

Киевские власти должны понести наказание за развязанный против России террор, заявил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T12:16

2023-05-17T12:16

2023-05-17T12:16

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

запорожская область

владимир рогов

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости. Киевские власти должны понести наказание за развязанный против России террор, заявил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Ранее глава военной разведки Украины Кирилл Буданов заявил о причастности Киева к терактам против известных россиян. По его словам, "очень многих уже достали", и среди жертв есть "медийные, публичные случаи, которые становятся достоянием общественности". "Киевский режим развязал против России войну террора, и это надо учитывать при обеспечении охраны публичных лиц. Противник должен понести наказание за все свои преступления", - сказал Рогов. По его словам, нынешние киевские власти живут категорией страха и понимают только язык силы. "Если они осознают свою безнаказанность и что им все сходит с рук, то волна террора внутри России будет только увеличиваться", - подчеркнул Рогов.

https://ria.ru/20230515/udar-1871948320.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

безопасность, россия, запорожская область, владимир рогов, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр