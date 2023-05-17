https://ria.ru/20230517/ukraina-1872260492.html

США похоронили Украину: деньги на войну закончатся в июле

США похоронили Украину: деньги на войну закончатся в июле - РИА Новости, 17.05.2023

США похоронили Украину: деньги на войну закончатся в июле

В мировом инфополе столкнулись две разные новости, которые, по сути, говорят нам об одном и том же с разных сторон. Первая новость: американское издание... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T08:00

2023-05-17T08:00

2023-05-17T09:54

специальная военная операция на украине

аналитика

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россия

вооруженные силы украины

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сво

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В мировом инфополе столкнулись две разные новости, которые, по сути, говорят нам об одном и том же с разных сторон. Первая новость: американское издание Politico заявило, что деньги, выделенные США на помощь Украине в войне с Россией, могут закончиться уже в июле. Вторая новость: американское супервундерваффе, распиаренный на всю обитаемую вселенную зенитный ракетный комплекс Patriot, с треском провалил свое первое же серьезное боевое крещение при российском ракетном ударе.Согласно публикации Politico, от 48 миллиардов долларов — пакета помощи Украине, который американский конгресс одобрил в декабре 2022 года, осталось не более шести миллиардов, которые уже очень скоро превратятся в обугленные кусочки металла на полях остатков Украины. Для американских "ястребов", которые поклялись воевать с Россией до последнего украинца, это означает, что на фоне грядущего мегакризиса при утверждении потолка госдолга США украинская тема с соответствующими бюджетами будет совершенно не к месту и не ко времени.Понимая это, партия войны в США на протяжении длительного времени устраивала пляски с бубном, угрозами и лаской понуждая киевский режим поскорее начать победоносное контрнаступление. Чтобы Зеленский с Залужным не сорвались с крючка, все основные западные говорящие головы детально озвучили сроки, масштаб, направление и результаты контрудара — вперед, ни шагу назад, с вами американский бог и все такое. Если суммировать все информационные выбросы в западных СМИ, то посыл простой: контрнаступать нужно здесь и сейчас, потому что от успеха операции зависят и дальнейшие поставки помощи Украине в принципе, и сам исход войны. В частности, издание The Conversation давало такой просветляющий пассаж: "Если говорить начистоту, то для Украины абсолютно критично, чтобы контрнаступление было успешным. Если оно таковым не будет, международная коалиция, которая помогает Украине оружием, обучением и материальным обеспечением, вполне может избрать путь разрешения конфликта через переговоры".Казалось бы, приказ Зеленскому ясен до невозможности.Однако Киев, зная реальную (возможно, лично фатальную для некоторых) цену неуспеха, а также реальное состояние и возможности ВСУ после успешных кровопусканий со стороны ВС России, начал брыкаться, мычать и сучить ногами в стойле, вызывая дикое раздражение своих дрессировщиков.Сначала Зеленский как мог обнадеживал своих патронов и кормил их бравурными обещаниями, но под конец сдулся и начал откровенно включать дурака.Вспомнив свои актерские таланты, он начал заливать про то, что "натренированные НАТО бригады готовы", но при этом — вот незадача! — им все еще "нужны кое-какие вещи", при этом натовская помощь безобразно "поступает частями". "С тем, что у нас есть, я думаю, мы можем идти вперед и добиваться успеха. Но мы теряем много людей. Я думаю, что это недопустимо. Поэтому мы должны подождать. Нам нужно еще немного времени".Забыв об обещании одним махом отбросить русских за Полярный круг, вернуть Крым и создать Запорожскую Сечь 2.0 от Львова до Владивостока, Зеленский вдруг начал осторожничать и умолять не считать потенциальное наступление "серебряной пулей".Ясное дело, что такое переобувание на лету вызывает за океаном дикую ярость и усиливает брожение и разделение в вопросе продолжения массированной помощи Киеву. При этом счастья западным кураторам Зеленского не добавляет тот факт, что Вооруженные силы России каждый день в промышленных масштабах утилизируют лучшее американское и европейское вооружение, в буквальном смысле пуская в трубу миллионы и миллиарды долларов из бюджетов США и их сателлитов.Кровоточащий пример — удар по Киеву, где для защиты воинственных клоунов было собрано лучшее западное ПВО. В ночь на 16 мая Киев подвергся масштабной атаке российских ракет в творческом сопровождении ложных целей, на отражение которой был послан "лучший в мире ЗРК" Patriot. Лучший в мире ЗРК выпустил все свои лучшие в мире ракеты (34 штуки), но в итоге не рассчитал силенки и был распылен на атомы действительно лучшей в мире российской ракетой Х-31ПМ. Одновременно с мечтами о победе американского оружия над российским в трубу вылетел ровно один миллиард долларов — столько стоит комплекс Patriot с полным боекомплектом.Нам очень нравится такой платежный баланс, но на Западе уже началась срочная медийная кампания, цель которой — превратить позорное выступление американского ПВО в глобальную перемогу "мужественных защитников киевского неба".А нам остается наблюдать за этим спектаклем и готовиться, когда над Украиной опустится финальный занавес.

https://ria.ru/20230516/patriot-1872254368.html

https://ria.ru/20230427/pomosch-1868113125.html

https://ria.ru/20230516/kontrnastuplenie-1872041497.html

https://ria.ru/20230516/ukraina-1872145646.html

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Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

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аналитика, украина, сша, россия, вооруженные силы украины, нато, сво