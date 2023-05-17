https://ria.ru/20230517/udar-1872423543.html

Российские силы нанесли массированный удар по ВСУ в Запорожской области

Российские силы нанесли массированный удар по ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 17.05.2023

Российские силы нанесли массированный удар по ВСУ в Запорожской области

Массированный удар нанесен по позициям украинских войск в подконтрольной им части Запорожской области, сообщил глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T15:48

2023-05-17T15:48

2023-05-17T15:48

специальная военная операция на украине

запорожская область

киев

владимир рогов

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости. Массированный удар нанесен по позициям украинских войск в подконтрольной им части Запорожской области, сообщил глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "На оккупированной части Запорожской области массовые прилёты в местах расположения боевиков ВСУ, а также по складам техники и боеприпасов", - написал Рогов в своем телеграм-канале. По его словам, наибольшая концентрация прилётов в Ореховском, Гуляйпольском и Запорожском районах. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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запорожская область, киев, владимир рогов, вооруженные силы украины