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Российские силы нанесли массированный удар по ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 17.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:48 17.05.2023
https://ria.ru/20230517/udar-1872423543.html
Российские силы нанесли массированный удар по ВСУ в Запорожской области
Российские силы нанесли массированный удар по ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 17.05.2023
Российские силы нанесли массированный удар по ВСУ в Запорожской области
Массированный удар нанесен по позициям украинских войск в подконтрольной им части Запорожской области, сообщил глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T15:48
2023-05-17T15:48
специальная военная операция на украине
запорожская область
киев
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости. Массированный удар нанесен по позициям украинских войск в подконтрольной им части Запорожской области, сообщил глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "На оккупированной части Запорожской области массовые прилёты в местах расположения боевиков ВСУ, а также по складам техники и боеприпасов", - написал Рогов в своем телеграм-канале. По его словам, наибольшая концентрация прилётов в Ореховском, Гуляйпольском и Запорожском районах. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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запорожская область, киев, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Киев, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Российские силы нанесли массированный удар по ВСУ в Запорожской области

Рогов: российские силы нанесли массированный удар по позициям ВСУ в Запорожской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в Запорожской области
Российский военнослужащий в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в Запорожской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости. Массированный удар нанесен по позициям украинских войск в подконтрольной им части Запорожской области, сообщил глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"На оккупированной части Запорожской области массовые прилёты в местах расположения боевиков ВСУ, а также по складам техники и боеприпасов", - написал Рогов в своем телеграм-канале.
По его словам, наибольшая концентрация прилётов в Ореховском, Гуляйпольском и Запорожском районах.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьКиевВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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