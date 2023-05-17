https://ria.ru/20230517/udar-1872379450.html

При артиллерийском ударе по Малокаховке со стороны ВСУ погибла женщина

При артиллерийском ударе по Малокаховке со стороны ВСУ погибла женщина - РИА Новости, 17.05.2023

При артиллерийском ударе по Малокаховке со стороны ВСУ погибла женщина

Десятки жилых домов повреждены, перебит газопровод и линия электропередачи в результате ракетно-артиллерийского удара по селу Малокаховка на правобережье Днепра РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T13:42

2023-05-17T13:42

2023-05-17T13:44

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МАЛОКАХОВКА (Херсонская область), 17 мая - РИА Новости. Десятки жилых домов повреждены, перебит газопровод и линия электропередачи в результате ракетно-артиллерийского удара по селу Малокаховка на правобережье Днепра в Херсонской области, передает корреспондент РИА Новости. Удар был нанесен накануне вечером. По информации администрации села, при обстреле погибла мирная жительница, несколько сотен человек до сих пор остаются без электроснабжения. На месте обстрела работают оперативные службы, идут восстановительные работы. Ранее источник сообщил РИА Новости, что украинские войска во вторник вечером в течение полутора часов выпустили по Малокаховке до 250 снарядов из установок "Град", гаубиц Д-20, Д-30 и минометов.

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украина, россия, ситуация в днр и лнр