https://ria.ru/20230517/udar-1872379450.html
При артиллерийском ударе по Малокаховке со стороны ВСУ погибла женщина
При артиллерийском ударе по Малокаховке со стороны ВСУ погибла женщина - РИА Новости, 17.05.2023
При артиллерийском ударе по Малокаховке со стороны ВСУ погибла женщина
Десятки жилых домов повреждены, перебит газопровод и линия электропередачи в результате ракетно-артиллерийского удара по селу Малокаховка на правобережье Днепра РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T13:42
2023-05-17T13:42
2023-05-17T13:44
специальная военная операция на украине
украина
россия
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155573/99/1555739997_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_822a9579b70c69288c60efa134828faa.jpg
МАЛОКАХОВКА (Херсонская область), 17 мая - РИА Новости. Десятки жилых домов повреждены, перебит газопровод и линия электропередачи в результате ракетно-артиллерийского удара по селу Малокаховка на правобережье Днепра в Херсонской области, передает корреспондент РИА Новости. Удар был нанесен накануне вечером. По информации администрации села, при обстреле погибла мирная жительница, несколько сотен человек до сих пор остаются без электроснабжения. На месте обстрела работают оперативные службы, идут восстановительные работы. Ранее источник сообщил РИА Новости, что украинские войска во вторник вечером в течение полутора часов выпустили по Малокаховке до 250 снарядов из установок "Град", гаубиц Д-20, Д-30 и минометов.
https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155573/99/1555739997_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d7bfd88be8df66cb7930ede94f20cb9e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
При артиллерийском ударе по Малокаховке со стороны ВСУ погибла женщина
При артиллерийском ударе по селу Малокаховка со стороны украинских военных погибла женщина
МАЛОКАХОВКА (Херсонская область), 17 мая - РИА Новости. Десятки жилых домов повреждены, перебит газопровод и линия электропередачи в результате ракетно-артиллерийского удара по селу Малокаховка на правобережье Днепра в Херсонской области, передает корреспондент РИА Новости.
Удар был нанесен накануне вечером.
По информации администрации села, при обстреле погибла мирная жительница, несколько сотен человек до сих пор остаются без электроснабжения.
На месте обстрела работают оперативные службы, идут восстановительные работы. Ранее источник сообщил РИА Новости, что украинские войска во вторник вечером в течение полутора часов выпустили по Малокаховке до 250 снарядов из установок "Град", гаубиц Д-20, Д-30 и минометов.