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При артиллерийском ударе по Малокаховке со стороны ВСУ погибла женщина - РИА Новости, 17.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:42 17.05.2023 (обновлено: 13:44 17.05.2023)
https://ria.ru/20230517/udar-1872379450.html
При артиллерийском ударе по Малокаховке со стороны ВСУ погибла женщина
При артиллерийском ударе по Малокаховке со стороны ВСУ погибла женщина - РИА Новости, 17.05.2023
При артиллерийском ударе по Малокаховке со стороны ВСУ погибла женщина
Десятки жилых домов повреждены, перебит газопровод и линия электропередачи в результате ракетно-артиллерийского удара по селу Малокаховка на правобережье Днепра РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T13:42
2023-05-17T13:44
специальная военная операция на украине
украина
россия
ситуация в днр и лнр
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МАЛОКАХОВКА (Херсонская область), 17 мая - РИА Новости. Десятки жилых домов повреждены, перебит газопровод и линия электропередачи в результате ракетно-артиллерийского удара по селу Малокаховка на правобережье Днепра в Херсонской области, передает корреспондент РИА Новости. Удар был нанесен накануне вечером. По информации администрации села, при обстреле погибла мирная жительница, несколько сотен человек до сих пор остаются без электроснабжения. На месте обстрела работают оперативные службы, идут восстановительные работы. Ранее источник сообщил РИА Новости, что украинские войска во вторник вечером в течение полутора часов выпустили по Малокаховке до 250 снарядов из установок "Град", гаубиц Д-20, Д-30 и минометов.
https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html
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украина, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
При артиллерийском ударе по Малокаховке со стороны ВСУ погибла женщина

При артиллерийском ударе по селу Малокаховка со стороны украинских военных погибла женщина

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МАЛОКАХОВКА (Херсонская область), 17 мая - РИА Новости. Десятки жилых домов повреждены, перебит газопровод и линия электропередачи в результате ракетно-артиллерийского удара по селу Малокаховка на правобережье Днепра в Херсонской области, передает корреспондент РИА Новости.
Удар был нанесен накануне вечером.
По информации администрации села, при обстреле погибла мирная жительница, несколько сотен человек до сих пор остаются без электроснабжения.
На месте обстрела работают оперативные службы, идут восстановительные работы. Ранее источник сообщил РИА Новости, что украинские войска во вторник вечером в течение полутора часов выпустили по Малокаховке до 250 снарядов из установок "Град", гаубиц Д-20, Д-30 и минометов.
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