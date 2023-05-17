"Повели на убой". Американцы высказались о поставках F-16 Украине
Читатели американской Breitbart назвали поставки Киеву F-16 отправкой на убой
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntireАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntire
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Читатели американского издания Breitbart назвали возможную поставку Украине истребителей F-16 по западной программе истребительной коалиции отправкой на убой.
Обозреватель издания Оливер Лейн сообщил, что Великобритания и Украина начали совместную работу, направленную на ускорение получения Киевом западных военных самолетов.
Однако читатели негативно отнеслись к сообщению о совместной деятельности Киева и Лондона.
"С каждым днем становится все более странно. Неужели британцы действительно хотят участвовать в этой афере?" — спросил White Flight.
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"Великобритания — самый лучший друг Украины, который, обнимая ее за плечи, ведет ее на убой", — пошутил Dez.
"Не могу дождаться, когда эти разжигатели войны Байден и Зеленский получат по заслугам", — поделился The Impaler.
"Мне плевать, что случится с Украиной. Это не наш конфликт. США уже дали ей в пять раз больше, чем стоило. И все мы прекрасно знаем, в чьи карманы попали эти деньги", — заявил ArbyJay.
"А вы заметили, что у властей всегда находятся деньги на конфликт и никогда нет денег на все остальное?" — удивился Arminius.
"Все упирается в то, чтобы давать деньги клоуну-диктатору", — прокомментировал James Miller.
"Правительство Великобритании вышло из-под контроля", — написал Hans Yolo.
В понедельник президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в Лондоне. Во время встречи лидеры стран обсудили программу тренировки пилотов ВСУ и поставки Киеву боевых самолетов F-16 в рамках истребительной коалиции Запада.
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