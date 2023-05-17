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"Повели на убой". Американцы высказались о поставках F-16 Украине - РИА Новости, 17.05.2023
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02:00 17.05.2023
https://ria.ru/20230517/uboy-1872283173.html
"Повели на убой". Американцы высказались о поставках F-16 Украине
"Повели на убой". Американцы высказались о поставках F-16 Украине - РИА Новости, 17.05.2023
"Повели на убой". Американцы высказались о поставках F-16 Украине
Читатели американского издания Breitbart назвали возможную поставку Украине истребителей F-16 по западной программе истребительной коалиции отправкой на убой. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T02:00
2023-05-17T02:00
в мире
украина
великобритания
киев
риши сунак
владимир зеленский
вооруженные силы украины
f-16
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Читатели американского издания Breitbart назвали возможную поставку Украине истребителей F-16 по западной программе истребительной коалиции отправкой на убой.Обозреватель издания Оливер Лейн сообщил, что Великобритания и Украина начали совместную работу, направленную на ускорение получения Киевом западных военных самолетов.Однако читатели негативно отнеслись к сообщению о совместной деятельности Киева и Лондона."С каждым днем становится все более странно. Неужели британцы действительно хотят участвовать в этой афере?" — спросил White Flight."Не могу дождаться, когда эти разжигатели войны Байден и Зеленский получат по заслугам", — поделился The Impaler."Мне плевать, что случится с Украиной. Это не наш конфликт. США уже дали ей в пять раз больше, чем стоило. И все мы прекрасно знаем, в чьи карманы попали эти деньги", — заявил ArbyJay."А вы заметили, что у властей всегда находятся деньги на конфликт и никогда нет денег на все остальное?" — удивился Arminius."Все упирается в то, чтобы давать деньги клоуну-диктатору", — прокомментировал James Miller."Правительство Великобритании вышло из-под контроля", — написал Hans Yolo.В понедельник президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в Лондоне. Во время встречи лидеры стран обсудили программу тренировки пилотов ВСУ и поставки Киеву боевых самолетов F-16 в рамках истребительной коалиции Запада.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230515/istrebiteli-1871886473.html
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в мире, украина, великобритания, киев, риши сунак, владимир зеленский, вооруженные силы украины, f-16
В мире, Украина, Великобритания, Киев, Риши Сунак, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, F-16
"Повели на убой". Американцы высказались о поставках F-16 Украине

Читатели американской Breitbart назвали поставки Киеву F-16 отправкой на убой

© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntireАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntire
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Читатели американского издания Breitbart назвали возможную поставку Украине истребителей F-16 по западной программе истребительной коалиции отправкой на убой.
Обозреватель издания Оливер Лейн сообщил, что Великобритания и Украина начали совместную работу, направленную на ускорение получения Киевом западных военных самолетов.
Однако читатели негативно отнеслись к сообщению о совместной деятельности Киева и Лондона.
"С каждым днем становится все более странно. Неужели британцы действительно хотят участвовать в этой афере?" — спросил White Flight.
«
"Великобритания — самый лучший друг Украины, который, обнимая ее за плечи, ведет ее на убой", — пошутил Dez.
"Не могу дождаться, когда эти разжигатели войны Байден и Зеленский получат по заслугам", — поделился The Impaler.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в резиденции Чекерс - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
СМИ: Зеленский и Сунак обсудили создание "коалиции по истребителям"
15 мая, 14:45
"Мне плевать, что случится с Украиной. Это не наш конфликт. США уже дали ей в пять раз больше, чем стоило. И все мы прекрасно знаем, в чьи карманы попали эти деньги", — заявил ArbyJay.
"А вы заметили, что у властей всегда находятся деньги на конфликт и никогда нет денег на все остальное?" — удивился Arminius.
"Все упирается в то, чтобы давать деньги клоуну-диктатору", — прокомментировал James Miller.
"Правительство Великобритании вышло из-под контроля", — написал Hans Yolo.
В понедельник президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в Лондоне. Во время встречи лидеры стран обсудили программу тренировки пилотов ВСУ и поставки Киеву боевых самолетов F-16 в рамках истребительной коалиции Запада.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Бывший президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
Порошенко заявил, что Украина не ждет истребителей для контрнаступления
15 мая, 15:36
 
В миреУкраинаВеликобританияКиевРиши СунакВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныF-16
 
 
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