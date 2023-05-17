https://ria.ru/20230517/uboy-1872283173.html

"Повели на убой". Американцы высказались о поставках F-16 Украине

"Повели на убой". Американцы высказались о поставках F-16 Украине - РИА Новости, 17.05.2023

"Повели на убой". Американцы высказались о поставках F-16 Украине

Читатели американского издания Breitbart назвали возможную поставку Украине истребителей F-16 по западной программе истребительной коалиции отправкой на убой. РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T02:00

2023-05-17T02:00

2023-05-17T02:00

в мире

украина

великобритания

киев

риши сунак

владимир зеленский

вооруженные силы украины

f-16

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Читатели американского издания Breitbart назвали возможную поставку Украине истребителей F-16 по западной программе истребительной коалиции отправкой на убой.Обозреватель издания Оливер Лейн сообщил, что Великобритания и Украина начали совместную работу, направленную на ускорение получения Киевом западных военных самолетов.Однако читатели негативно отнеслись к сообщению о совместной деятельности Киева и Лондона."С каждым днем становится все более странно. Неужели британцы действительно хотят участвовать в этой афере?" — спросил White Flight."Не могу дождаться, когда эти разжигатели войны Байден и Зеленский получат по заслугам", — поделился The Impaler."Мне плевать, что случится с Украиной. Это не наш конфликт. США уже дали ей в пять раз больше, чем стоило. И все мы прекрасно знаем, в чьи карманы попали эти деньги", — заявил ArbyJay."А вы заметили, что у властей всегда находятся деньги на конфликт и никогда нет денег на все остальное?" — удивился Arminius."Все упирается в то, чтобы давать деньги клоуну-диктатору", — прокомментировал James Miller."Правительство Великобритании вышло из-под контроля", — написал Hans Yolo.В понедельник президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в Лондоне. Во время встречи лидеры стран обсудили программу тренировки пилотов ВСУ и поставки Киеву боевых самолетов F-16 в рамках истребительной коалиции Запада.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230515/istrebiteli-1871886473.html

https://ria.ru/20230515/ukraina-1871910454.html

украина

великобритания

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в мире, украина, великобритания, киев, риши сунак, владимир зеленский, вооруженные силы украины, f-16