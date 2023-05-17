https://ria.ru/20230517/ubiystvo-1872353265.html
Житель Башкирии получил 16 лет колонии за убийство ветерана
Житель Башкирии получил 16 лет колонии за убийство ветерана - РИА Новости, 17.05.2023
Житель Башкирии получил 16 лет колонии за убийство ветерана
Житель Башкирии получил 16 лет колонии строгого режима за убийство 95-летнего ветерана, отказавшего ему дать в долг, сообщает пресс-служба СК РФ. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T12:30
2023-05-17T12:30
2023-05-17T12:30
происшествия
россия
илишевский район
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Житель Башкирии получил 16 лет колонии строгого режима за убийство 95-летнего ветерана, отказавшего ему дать в долг, сообщает пресс-служба СК РФ. Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что, по словам фигуранта дела о жестоком убийстве ветерана Великой Отечественной войны в башкирском селе, он пошел на преступление из-за 8 тысяч рублей. Мужчина признан виновным в преступлений, предусмотренных пунктами "в", "д", "з" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью, сопряженное с разбоем) и пунктом "в" части 4 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего). Установлено, что утром 25 августа 2022 года подсудимый пришел к 95-летнему ветерану, чтобы одолжить денег. Когда пожилой мужчина отказал односельчанину, тот распылил ему в лицо перцовый аэрозоль, нанес множественные удары металлическим штырем. От ран ветеран скончался на месте. После этого мужчина похитил из дома 8 тысяч рублей и скрылся. Подчеркивается, что мужчина вину в преступлении не признал.
https://ria.ru/20230517/chinovnik-1872336000.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, илишевский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Илишевский район, Следственный комитет России (СК РФ)
Житель Башкирии получил 16 лет колонии за убийство ветерана
Житель Башкирии получил 16 лет колонии за убийство ветерана, отказавшегося дать в долг
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости.
Житель Башкирии получил 16 лет колонии строгого режима за убийство 95-летнего ветерана, отказавшего ему дать в долг, сообщает
пресс-служба СК РФ.
Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что, по словам фигуранта дела о жестоком убийстве ветерана Великой Отечественной войны в башкирском селе, он пошел на преступление из-за 8 тысяч рублей.
«
"Доказательства... признаны судом достаточными для вынесения приговора 63-летнему жителю деревни Кадырово Илишевского района
... Суд приговорил его к 16 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на полтора года. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.
Мужчина признан виновным в преступлений, предусмотренных пунктами "в", "д", "з" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью, сопряженное с разбоем) и пунктом "в" части 4 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего).
Установлено, что утром 25 августа 2022 года подсудимый пришел к 95-летнему ветерану, чтобы одолжить денег. Когда пожилой мужчина отказал односельчанину, тот распылил ему в лицо перцовый аэрозоль, нанес множественные удары металлическим штырем. От ран ветеран скончался на месте. После этого мужчина похитил из дома 8 тысяч рублей и скрылся.
Подчеркивается, что мужчина вину в преступлении не признал.
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