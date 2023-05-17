https://ria.ru/20230517/ubiystvo-1872353265.html

Житель Башкирии получил 16 лет колонии за убийство ветерана

Житель Башкирии получил 16 лет колонии за убийство ветерана - РИА Новости, 17.05.2023

Житель Башкирии получил 16 лет колонии за убийство ветерана

Житель Башкирии получил 16 лет колонии строгого режима за убийство 95-летнего ветерана, отказавшего ему дать в долг, сообщает пресс-служба СК РФ. РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T12:30

2023-05-17T12:30

2023-05-17T12:30

происшествия

россия

илишевский район

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Житель Башкирии получил 16 лет колонии строгого режима за убийство 95-летнего ветерана, отказавшего ему дать в долг, сообщает пресс-служба СК РФ. Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что, по словам фигуранта дела о жестоком убийстве ветерана Великой Отечественной войны в башкирском селе, он пошел на преступление из-за 8 тысяч рублей. Мужчина признан виновным в преступлений, предусмотренных пунктами "в", "д", "з" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью, сопряженное с разбоем) и пунктом "в" части 4 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего). Установлено, что утром 25 августа 2022 года подсудимый пришел к 95-летнему ветерану, чтобы одолжить денег. Когда пожилой мужчина отказал односельчанину, тот распылил ему в лицо перцовый аэрозоль, нанес множественные удары металлическим штырем. От ран ветеран скончался на месте. После этого мужчина похитил из дома 8 тысяч рублей и скрылся. Подчеркивается, что мужчина вину в преступлении не признал.

https://ria.ru/20230517/chinovnik-1872336000.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, илишевский район, следственный комитет россии (ск рф)