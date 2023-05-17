https://ria.ru/20230517/uaz-1872501859.html

УАЗ опроверг сообщения о протесте работников из-за низких зарплат

УАЗ опроверг сообщения о протесте работников из-за низких зарплат - РИА Новости, 17.05.2023

УАЗ опроверг сообщения о протесте работников из-за низких зарплат

В пресс-службе Ульяновского автомобильного завода (УАЗ, входит в "Соллерс") опровергли РИА Новости информацию о протесте работников из-за низких зарплат,... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T21:58

2023-05-17T21:58

2023-05-17T21:58

общество

ульяновский автомобильный завод (уаз)

соллерс

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САРАТОВ, 17 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. В пресс-службе Ульяновского автомобильного завода (УАЗ, входит в "Соллерс") опровергли РИА Новости информацию о протесте работников из-за низких зарплат, пояснив, что на предприятии после смены прошла плановая встреча с гендиректором, а оплата труда на заводе регулярно повышается. Ранее телеграм-канал Baza опубликовал видео, на котором видно, как люди стоят в цеху, за кадром слышно слова "завод бастует, зарплаты нет". В сообщении к видео говорится, что работники УАЗ прямо в цеху собрались, чтобы высказать недовольство зарплатой, которая за последний месяц якобы в среднем составила 20 тысяч рублей. Прокуратура региона заявила, что начала проверку данной информации и при наличии оснований примет меры реагирования. "Сегодня на УАЗ после рабочей смены проходила плановая встреча работников с генеральным директором. Такие мероприятия проводятся еженедельно на разных рабочих участках. Обсуждались вопросы, в том числе и по повышению зарплаты. Сегодня средняя зарплата на УАЗ выше средней по региону. В 2021 году проводилось повышение заработной платы на 6%, в 2022-м - на 10%. Очередной этап повышения заработной платы на 5% прошел 1 марта, и с 1 июня состоится еще одно повышение на 7%. Производство работает стабильно по федеральному графику и полностью обеспечено заказами на 2023 год", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что с учетом последнего повышения медианная зарплата рабочих на заводе превышает 41 тысячу рублей.

https://ria.ru/20230329/ekonomika-1861558843.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, ульяновский автомобильный завод (уаз), соллерс