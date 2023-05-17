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Тюмень затянуло смогом от природных пожаров - РИА Новости, 17.05.2023
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17:21 17.05.2023
https://ria.ru/20230517/tyumen-1872455262.html
Тюмень затянуло смогом от природных пожаров
Тюмень затянуло смогом от природных пожаров - РИА Новости, 17.05.2023
Тюмень затянуло смогом от природных пожаров
Природные пожары в черте города и в Нижнетавдинском районе Тюменской области стали причиной задымления города Тюмени, сообщает информационный центр... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T17:21
2023-05-17T17:21
происшествия
тюмень
природные пожары в россии
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ТЮМЕНЬ, 17 мая – РИА Новости. Природные пожары в черте города и в Нижнетавдинском районе Тюменской области стали причиной задымления города Тюмени, сообщает информационный центр правительства региона. "Причина смога в Тюмени - ландшафтный пожар в районе Велижанского тракта и природные пожары в Нижнетавдинском районе", - отмечается в сообщении. По данным информцентра, в районе Велижанского тракта пожар локализован на 110 га, на его тушении задействованы подразделения МЧС, угрозы садовым обществам нет. В Нижнетавдинском районе два действующих природных пожара, с ними борются сотрудники Тюменской авиабазы, угрозы для ближайших населённых пунктов - Кунчур и Шапкуль - в настоящий момент нет. Ранее сообщалось, что на утро среды в регионе действовало пять лесных и девять ландшафтных пожаров на площади 84 и 1885 гектаров соответственно, в ближайшие дни по условиям погоды сохраняются максимальные риски возникновения пожаров.
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происшествия, тюмень, природные пожары в россии
Происшествия, Тюмень, Природные пожары в России
Тюмень затянуло смогом от природных пожаров

Тюмень затянуло смогом от пожаров в черте города и в Нижнетавдинском районе

© РИА Новости / Наталья Горшкова | Перейти в медиабанкСело Успенка в Тюменской области после пожара
Село Успенка в Тюменской области после пожара - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Наталья Горшкова
Перейти в медиабанк
Село Успенка в Тюменской области после пожара. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 17 мая – РИА Новости. Природные пожары в черте города и в Нижнетавдинском районе Тюменской области стали причиной задымления города Тюмени, сообщает информационный центр правительства региона.
"Причина смога в Тюмени - ландшафтный пожар в районе Велижанского тракта и природные пожары в Нижнетавдинском районе", - отмечается в сообщении.
По данным информцентра, в районе Велижанского тракта пожар локализован на 110 га, на его тушении задействованы подразделения МЧС, угрозы садовым обществам нет. В Нижнетавдинском районе два действующих природных пожара, с ними борются сотрудники Тюменской авиабазы, угрозы для ближайших населённых пунктов - Кунчур и Шапкуль - в настоящий момент нет.
Ранее сообщалось, что на утро среды в регионе действовало пять лесных и девять ландшафтных пожаров на площади 84 и 1885 гектаров соответственно, в ближайшие дни по условиям погоды сохраняются максимальные риски возникновения пожаров.
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