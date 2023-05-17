https://ria.ru/20230517/tyumen-1872455262.html

Тюмень затянуло смогом от природных пожаров

Тюмень затянуло смогом от природных пожаров - РИА Новости, 17.05.2023

Тюмень затянуло смогом от природных пожаров

Природные пожары в черте города и в Нижнетавдинском районе Тюменской области стали причиной задымления города Тюмени, сообщает информационный центр... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T17:21

2023-05-17T17:21

2023-05-17T17:21

происшествия

тюмень

природные пожары в россии

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ТЮМЕНЬ, 17 мая – РИА Новости. Природные пожары в черте города и в Нижнетавдинском районе Тюменской области стали причиной задымления города Тюмени, сообщает информационный центр правительства региона. "Причина смога в Тюмени - ландшафтный пожар в районе Велижанского тракта и природные пожары в Нижнетавдинском районе", - отмечается в сообщении. По данным информцентра, в районе Велижанского тракта пожар локализован на 110 га, на его тушении задействованы подразделения МЧС, угрозы садовым обществам нет. В Нижнетавдинском районе два действующих природных пожара, с ними борются сотрудники Тюменской авиабазы, угрозы для ближайших населённых пунктов - Кунчур и Шапкуль - в настоящий момент нет. Ранее сообщалось, что на утро среды в регионе действовало пять лесных и девять ландшафтных пожаров на площади 84 и 1885 гектаров соответственно, в ближайшие дни по условиям погоды сохраняются максимальные риски возникновения пожаров.

тюмень

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, тюмень, природные пожары в россии