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Тюмень затянуло смогом от природных пожаров
Тюмень затянуло смогом от природных пожаров - РИА Новости, 17.05.2023
Тюмень затянуло смогом от природных пожаров
Природные пожары в черте города и в Нижнетавдинском районе Тюменской области стали причиной задымления города Тюмени, сообщает информационный центр... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T17:21
2023-05-17T17:21
2023-05-17T17:21
происшествия
тюмень
природные пожары в россии
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ТЮМЕНЬ, 17 мая – РИА Новости. Природные пожары в черте города и в Нижнетавдинском районе Тюменской области стали причиной задымления города Тюмени, сообщает информационный центр правительства региона. "Причина смога в Тюмени - ландшафтный пожар в районе Велижанского тракта и природные пожары в Нижнетавдинском районе", - отмечается в сообщении. По данным информцентра, в районе Велижанского тракта пожар локализован на 110 га, на его тушении задействованы подразделения МЧС, угрозы садовым обществам нет. В Нижнетавдинском районе два действующих природных пожара, с ними борются сотрудники Тюменской авиабазы, угрозы для ближайших населённых пунктов - Кунчур и Шапкуль - в настоящий момент нет. Ранее сообщалось, что на утро среды в регионе действовало пять лесных и девять ландшафтных пожаров на площади 84 и 1885 гектаров соответственно, в ближайшие дни по условиям погоды сохраняются максимальные риски возникновения пожаров.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тюмень, природные пожары в россии
Происшествия, Тюмень, Природные пожары в России
Тюмень затянуло смогом от природных пожаров
Тюмень затянуло смогом от пожаров в черте города и в Нижнетавдинском районе
ТЮМЕНЬ, 17 мая – РИА Новости. Природные пожары в черте города и в Нижнетавдинском районе Тюменской области стали причиной задымления города Тюмени, сообщает информационный центр правительства региона.
"Причина смога в Тюмени - ландшафтный пожар в районе Велижанского тракта и природные пожары в Нижнетавдинском районе", - отмечается в сообщении.
По данным информцентра, в районе Велижанского тракта пожар локализован на 110 га, на его тушении задействованы подразделения МЧС, угрозы садовым обществам нет. В Нижнетавдинском районе два действующих природных пожара, с ними борются сотрудники Тюменской авиабазы, угрозы для ближайших населённых пунктов - Кунчур и Шапкуль - в настоящий момент нет.
Ранее сообщалось, что на утро среды в регионе действовало пять лесных и девять ландшафтных пожаров на площади 84 и 1885 гектаров соответственно, в ближайшие дни по условиям погоды сохраняются максимальные риски возникновения пожаров.