https://ria.ru/20230517/tsveta-1872356876.html

Песков перенаправил в МВД вопрос о допустимости желто-синих цветов

Песков перенаправил в МВД вопрос о допустимости желто-синих цветов - РИА Новости, 17.05.2023

Песков перенаправил в МВД вопрос о допустимости желто-синих цветов

Вопрос о том, является ли сочетание желтого и синего цветов основанием для задержания и заведения дел, не является темой обсуждения для администрации президента РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T12:44

2023-05-17T12:44

2023-05-17T12:44

россия

общество

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

дмитрий песков

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Вопрос о том, является ли сочетание желтого и синего цветов основанием для задержания и заведения дел, не является темой обсуждения для администрации президента РФ, за разъяснениями лучше обращаться в МВД, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Ранее вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков призвал МВД дать разъяснения, что сочетание желтого и синего цветов не является основанием для задержания и заведения дел. До этого в пресс-службе регионального полицейского главка сообщили РИА Новости, что директор школы в городе Пыть-Ях (ХМАО) обратилась в МВД из-за косичек желто-синего цвета у ученицы, полиция признаков правонарушения не нашла. "Честно говоря, мне нечего сказать, потому что здесь же если смотреть на букву закона, то никаких нет, естественно, в данном случае норм и правил. Вместе с тем, конечно, если какие-то действия предпринимались со стороны органов внутренних дел, то, наверное, и за разъяснениями надо обращаться туда", - сказал Песков, отвечая на вопрос, видят ли в Кремле необходимость официальных разъяснений по вопросу, является ли сочетание желтого и синего цветов основанием для задержания и заведения дел. Он также добавил, что "эта тема не является вопросом для администрации президента".

https://ria.ru/20230404/zabor-1862958074.html

https://ria.ru/20230215/kraska-1852231663.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), дмитрий песков