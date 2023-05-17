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Песков перенаправил в МВД вопрос о допустимости желто-синих цветов - РИА Новости, 17.05.2023
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12:44 17.05.2023
https://ria.ru/20230517/tsveta-1872356876.html
Песков перенаправил в МВД вопрос о допустимости желто-синих цветов
Песков перенаправил в МВД вопрос о допустимости желто-синих цветов - РИА Новости, 17.05.2023
Песков перенаправил в МВД вопрос о допустимости желто-синих цветов
Вопрос о том, является ли сочетание желтого и синего цветов основанием для задержания и заведения дел, не является темой обсуждения для администрации президента РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T12:44
2023-05-17T12:44
россия
общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
дмитрий песков
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Вопрос о том, является ли сочетание желтого и синего цветов основанием для задержания и заведения дел, не является темой обсуждения для администрации президента РФ, за разъяснениями лучше обращаться в МВД, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Ранее вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков призвал МВД дать разъяснения, что сочетание желтого и синего цветов не является основанием для задержания и заведения дел. До этого в пресс-службе регионального полицейского главка сообщили РИА Новости, что директор школы в городе Пыть-Ях (ХМАО) обратилась в МВД из-за косичек желто-синего цвета у ученицы, полиция признаков правонарушения не нашла. "Честно говоря, мне нечего сказать, потому что здесь же если смотреть на букву закона, то никаких нет, естественно, в данном случае норм и правил. Вместе с тем, конечно, если какие-то действия предпринимались со стороны органов внутренних дел, то, наверное, и за разъяснениями надо обращаться туда", - сказал Песков, отвечая на вопрос, видят ли в Кремле необходимость официальных разъяснений по вопросу, является ли сочетание желтого и синего цветов основанием для задержания и заведения дел. Он также добавил, что "эта тема не является вопросом для администрации президента".
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россия, общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), дмитрий песков
Россия, Общество, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Дмитрий Песков
Песков перенаправил в МВД вопрос о допустимости желто-синих цветов

Песков перенаправил в МВД вопрос о разъяснениях в связи с допустимостью желто-синих цветов

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Вопрос о том, является ли сочетание желтого и синего цветов основанием для задержания и заведения дел, не является темой обсуждения для администрации президента РФ, за разъяснениями лучше обращаться в МВД, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Ранее вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков призвал МВД дать разъяснения, что сочетание желтого и синего цветов не является основанием для задержания и заведения дел. До этого в пресс-службе регионального полицейского главка сообщили РИА Новости, что директор школы в городе Пыть-Ях (ХМАО) обратилась в МВД из-за косичек желто-синего цвета у ученицы, полиция признаков правонарушения не нашла.
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"Честно говоря, мне нечего сказать, потому что здесь же если смотреть на букву закона, то никаких нет, естественно, в данном случае норм и правил. Вместе с тем, конечно, если какие-то действия предпринимались со стороны органов внутренних дел, то, наверное, и за разъяснениями надо обращаться туда", - сказал Песков, отвечая на вопрос, видят ли в Кремле необходимость официальных разъяснений по вопросу, является ли сочетание желтого и синего цветов основанием для задержания и заведения дел.
Он также добавил, что "эта тема не является вопросом для администрации президента".
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