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На Украине рекордно подорожали овощи и фрукты, пишут СМИ
На Украине рекордно подорожали овощи и фрукты, пишут СМИ - РИА Новости, 17.05.2023
На Украине рекордно подорожали овощи и фрукты, пишут СМИ
Овощи и фрукты от местных фермеров на Украине рекордно подорожали, некоторые позиции вдвое превышают стоимость импортных товаров, а лук почти самый дорогой в... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T18:24
2023-05-17T18:24
2023-05-17T18:24
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Овощи и фрукты от местных фермеров на Украине рекордно подорожали, некоторые позиции вдвое превышают стоимость импортных товаров, а лук почти самый дорогой в Восточной Европе, пишет украинское издание "Страна.ua". Так, по информации издания, продажи выращенной на Украине клубники стартовали с 600-650 гривен (16,25 – 17,6 доллара). При этом греческая стоила вдвое дешевле. Сейчас украинская клубника подешевела втрое, но все равно стоит дороже импортной. "Отечественный молодой картофель на киевских рынках продают по 180-200 гривен (4,87 - 5,42 доллара – ред.) за килограмм, а египетский можно купить вдвое дешевле. Фермеры говорят, что завышают ценники не от хорошей жизни: зашкаливает стоимость удобрений, семян, средств защиты растений. В целом посевная в этом году подорожала на 40-50%. Плюс по некоторым позициям уже сейчас намечается дефицит", - говорится в сообщении. Издание приводит данные мониторинга специализированной площадки East Fruit, согласно которым в мае зафиксировано подорожание капусты, моркови и яблок. "Цена на морковь за неделю выросла с 37-43 гривен (1-1,16 доллара – ред.) до 38-44 гривен (1,03 – 1,19 доллара) за килограмм… Продолжает дорожать и лук", - отмечается в статье издания.
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РИА Новости
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РИА Новости
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украина, восточная европа, в мире, продукты, цены
Украина, Восточная Европа, В мире, Продукты, Цены
На Украине рекордно подорожали овощи и фрукты, пишут СМИ
"Страна.ua": овощи и фрукты от местных фермеров на Украине рекордно подорожали
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости.
Овощи и фрукты от местных фермеров на Украине рекордно подорожали, некоторые позиции вдвое превышают стоимость импортных товаров, а лук почти самый дорогой в Восточной Европе, пишет украинское издание "Страна.ua
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"С мая цена на многие продукты питания, рост которой притормозился в апреле, снова начала повышаться. Только за последнюю неделю подорожали капуста, морковь, яблоки. А лук в Украине сейчас едва ли не самый дорогой в Восточной Европе. Продукция от украинских фермеров в этом году рекордно дорогая", - пишет "Страна.ua".
Так, по информации издания, продажи выращенной на Украине клубники стартовали с 600-650 гривен (16,25 – 17,6 доллара). При этом греческая стоила вдвое дешевле. Сейчас украинская клубника подешевела втрое, но все равно стоит дороже импортной.
"Отечественный молодой картофель на киевских рынках продают по 180-200 гривен (4,87 - 5,42 доллара – ред.) за килограмм, а египетский можно купить вдвое дешевле. Фермеры говорят, что завышают ценники не от хорошей жизни: зашкаливает стоимость удобрений, семян, средств защиты растений. В целом посевная в этом году подорожала на 40-50%. Плюс по некоторым позициям уже сейчас намечается дефицит", - говорится в сообщении.
Издание приводит данные мониторинга специализированной площадки East Fruit, согласно которым в мае зафиксировано подорожание капусты, моркови и яблок.
"Цена на морковь за неделю выросла с 37-43 гривен (1-1,16 доллара – ред.) до 38-44 гривен (1,03 – 1,19 доллара) за килограмм… Продолжает дорожать и лук", - отмечается в статье издания.
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