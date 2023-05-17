https://ria.ru/20230517/tseny-1872469833.html

На Украине рекордно подорожали овощи и фрукты, пишут СМИ

На Украине рекордно подорожали овощи и фрукты, пишут СМИ - РИА Новости, 17.05.2023

На Украине рекордно подорожали овощи и фрукты, пишут СМИ

Овощи и фрукты от местных фермеров на Украине рекордно подорожали, некоторые позиции вдвое превышают стоимость импортных товаров, а лук почти самый дорогой в... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T18:24

2023-05-17T18:24

2023-05-17T18:24

украина

восточная европа

в мире

продукты

цены

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Овощи и фрукты от местных фермеров на Украине рекордно подорожали, некоторые позиции вдвое превышают стоимость импортных товаров, а лук почти самый дорогой в Восточной Европе, пишет украинское издание "Страна.ua". Так, по информации издания, продажи выращенной на Украине клубники стартовали с 600-650 гривен (16,25 – 17,6 доллара). При этом греческая стоила вдвое дешевле. Сейчас украинская клубника подешевела втрое, но все равно стоит дороже импортной. "Отечественный молодой картофель на киевских рынках продают по 180-200 гривен (4,87 - 5,42 доллара – ред.) за килограмм, а египетский можно купить вдвое дешевле. Фермеры говорят, что завышают ценники не от хорошей жизни: зашкаливает стоимость удобрений, семян, средств защиты растений. В целом посевная в этом году подорожала на 40-50%. Плюс по некоторым позициям уже сейчас намечается дефицит", - говорится в сообщении. Издание приводит данные мониторинга специализированной площадки East Fruit, согласно которым в мае зафиксировано подорожание капусты, моркови и яблок. "Цена на морковь за неделю выросла с 37-43 гривен (1-1,16 доллара – ред.) до 38-44 гривен (1,03 – 1,19 доллара) за килограмм… Продолжает дорожать и лук", - отмечается в статье издания.

https://ria.ru/20230512/ovoschi-1871414167.html

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восточная европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

украина, восточная европа, в мире, продукты, цены