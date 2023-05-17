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"Троица" Рублева сейчас находится в депозитарии Третьяковки - РИА Новости, 17.05.2023
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Религия
 
09:12 17.05.2023
https://ria.ru/20230517/troitsa-1872302282.html
"Троица" Рублева сейчас находится в депозитарии Третьяковки
"Троица" Рублева сейчас находится в депозитарии Третьяковки - РИА Новости, 17.05.2023
"Троица" Рублева сейчас находится в депозитарии Третьяковки
Икона "Святая Троица" Андрея Рублева сейчас находится в депозитарии отдела научной реставрации древнерусской живописи Третьяковской галереи, сообщается в... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T09:12
2023-05-17T09:12
религия
россия
владимир путин
сергий радонежский
третьяковская галерея
русская православная церковь
свято-троицкая сергиева лавра
религия
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Икона "Святая Троица" Андрея Рублева сейчас находится в депозитарии отдела научной реставрации древнерусской живописи Третьяковской галереи, сообщается в телеграм-канале музея. Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о передаче "Троицы" Рублева Русской православной церкви. Переданный образ будет выставлен для общенародного поклонения в храме Христа Спасителя в течение года, после чего займет историческое место в Свято-Троицкой Сергиевой лавре. "В настоящее время икона "Святая Троица" находится в депозитарии отдела научной реставрации древнерусской живописи Государственной Третьяковской галереи", - говорится в сообщении. Шедевр древнерусской живописи икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры, где она находилась до 20-х годов ХХ века. После революции в 1929 году икону передали в Государственную Третьяковскую галерею. На празднование 600-летия обретения мощей святителя Сергия Радонежского в 2022 году икону доставляли для поклонения в Свято-Троицкую Сергиеву лавру. Для подготовки к транспортировке и экспонированию иконы Минкультуры РФ была создана специальная комиссия, главной задачей которой стало обеспечение сохранности святыни.
https://ria.ru/20230516/grobnitsa-1872236962.html
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россия, владимир путин, сергий радонежский, третьяковская галерея, русская православная церковь, свято-троицкая сергиева лавра, религия
Религия, Россия, Владимир Путин, Сергий Радонежский, Третьяковская галерея, Русская православная церковь, Свято-Троицкая Сергиева лавра, Религия
"Троица" Рублева сейчас находится в депозитарии Третьяковки

"Троица" Рублева находится в депозитарии отдела научной реставрации Третьяковской галереи

© РИА Новости | Перейти в медиабанкИкона Андрея Рублева "Троица", первая четверть XV века
Икона Андрея Рублева Троица, первая четверть XV века - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости
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Икона Андрея Рублева "Троица", первая четверть XV века. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Икона "Святая Троица" Андрея Рублева сейчас находится в депозитарии отдела научной реставрации древнерусской живописи Третьяковской галереи, сообщается в телеграм-канале музея.
Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о передаче "Троицы" Рублева Русской православной церкви. Переданный образ будет выставлен для общенародного поклонения в храме Христа Спасителя в течение года, после чего займет историческое место в Свято-Троицкой Сергиевой лавре.
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16 мая, 18:55
"В настоящее время икона "Святая Троица" находится в депозитарии отдела научной реставрации древнерусской живописи Государственной Третьяковской галереи", - говорится в сообщении.
Шедевр древнерусской живописи икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры, где она находилась до 20-х годов ХХ века. После революции в 1929 году икону передали в Государственную Третьяковскую галерею. На празднование 600-летия обретения мощей святителя Сергия Радонежского в 2022 году икону доставляли для поклонения в Свято-Троицкую Сергиеву лавру. Для подготовки к транспортировке и экспонированию иконы Минкультуры РФ была создана специальная комиссия, главной задачей которой стало обеспечение сохранности святыни.
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