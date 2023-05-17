https://ria.ru/20230517/troitsa-1872302282.html

"Троица" Рублева сейчас находится в депозитарии Третьяковки

"Троица" Рублева сейчас находится в депозитарии Третьяковки - РИА Новости, 17.05.2023

"Троица" Рублева сейчас находится в депозитарии Третьяковки

Икона "Святая Троица" Андрея Рублева сейчас находится в депозитарии отдела научной реставрации древнерусской живописи Третьяковской галереи, сообщается в... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T09:12

2023-05-17T09:12

2023-05-17T09:12

религия

россия

владимир путин

сергий радонежский

третьяковская галерея

русская православная церковь

свято-троицкая сергиева лавра

религия

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Икона "Святая Троица" Андрея Рублева сейчас находится в депозитарии отдела научной реставрации древнерусской живописи Третьяковской галереи, сообщается в телеграм-канале музея. Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о передаче "Троицы" Рублева Русской православной церкви. Переданный образ будет выставлен для общенародного поклонения в храме Христа Спасителя в течение года, после чего займет историческое место в Свято-Троицкой Сергиевой лавре. "В настоящее время икона "Святая Троица" находится в депозитарии отдела научной реставрации древнерусской живописи Государственной Третьяковской галереи", - говорится в сообщении. Шедевр древнерусской живописи икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры, где она находилась до 20-х годов ХХ века. После революции в 1929 году икону передали в Государственную Третьяковскую галерею. На празднование 600-летия обретения мощей святителя Сергия Радонежского в 2022 году икону доставляли для поклонения в Свято-Троицкую Сергиеву лавру. Для подготовки к транспортировке и экспонированию иконы Минкультуры РФ была создана специальная комиссия, главной задачей которой стало обеспечение сохранности святыни.

https://ria.ru/20230516/grobnitsa-1872236962.html

https://ria.ru/20230516/ikona-1872182946.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, сергий радонежский, третьяковская галерея, русская православная церковь, свято-троицкая сергиева лавра, религия