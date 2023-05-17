https://ria.ru/20230517/trevoga-1872397682.html
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.05.2023
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T14:38
2023-05-17T14:38
2023-05-17T14:38
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным онлайн-карты, тревога была объявлена в регионах в 14.20 (совпадает с мск). Ранее в среду воздушная тревога уже была объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях, спустя некоторое время ее отменили. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230516/nalet-1872277652.html
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днепропетровская область, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Украина, Вооруженные силы РФ
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской областях объявили воздушную тревогу