https://ria.ru/20230517/trevoga-1872381085.html
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.05.2023
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T13:47
2023-05-17T13:47
2023-05-17T13:47
специальная военная операция на украине
украина
харьковская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным онлайн-карты, тревога была объявлена в регионах в 13.36 (совпадает с мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230516/nalet-1872277652.html
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украина, харьковская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Харьковская область, Вооруженные силы РФ
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В Днепропетровской и Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу