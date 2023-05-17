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ТНТ запустит аналог КВН - РИА Новости, 17.05.2023
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Шоубиз
 
17:33 17.05.2023
https://ria.ru/20230517/tnt-1872383033.html
ТНТ запустит аналог КВН
ТНТ запустит аналог КВН - РИА Новости, 17.05.2023
ТНТ запустит аналог КВН
ТНТ запустит аналог КВН совместно с компанией ведущего Александра Маслякова, сообщает пресс-служба телеканала. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T17:33
2023-05-17T17:33
шоубиз
александр масляков
квн
россия
знаменитости
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. ТНТ запустит аналог КВН совместно с компанией ведущего Александра Маслякова, сообщает пресс-служба телеканала. В проекте команды из разных городов России будут бороться под присмотром звездных наставников за главный приз – десять миллионов рублей. Название передачи объявят позже. Ведущим нового телешоу станет новое лицо ТНТ, чье имя пока держат в секрете. КВН впервые вышел в эфир осенью 1961 года. Самым известным ведущим проекта был Александр Масляков, который присоединился к нему через три года после премьеры на ТВ. Участники игры в дальнейшем продолжили свою карьеру в качестве юмористов, ведущих и актеров, например, Павел Воля, Тимур Родригез, Михаил Галустян, Гарик Харламов и многие другие.
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Александра Липатова
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александр масляков, квн, россия, знаменитости
Шоубиз, Александр Масляков, КВН, Россия, Знаменитости
ТНТ запустит аналог КВН

Телеканал ТНТ запустит юмористическое шоу совместно с организатором КВН

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк1 марта 2018. Выступление команды "Раисы" (Иркутск) в 1/8 финала Высшей лиги Международного союза Клуба веселых и находчивых (КВН) в театре Российской армии.
1 марта 2018. Выступление команды Раисы (Иркутск) в 1/8 финала Высшей лиги Международного союза Клуба веселых и находчивых (КВН) в театре Российской армии. - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. ТНТ запустит аналог КВН совместно с компанией ведущего Александра Маслякова, сообщает пресс-служба телеканала.
«

"Мы очень рады началу нашей совместной работы. КВН как организация всегда преследовала цель дать игрокам возможность проявить себя. ТНТ многие годы находится на острие телевизионного юмора. Уверен, что наш общий проект будет интересен зрителям разных возрастов!" – рассказал Масляков.

В проекте команды из разных городов России будут бороться под присмотром звездных наставников за главный приз – десять миллионов рублей.
Название передачи объявят позже. Ведущим нового телешоу станет новое лицо ТНТ, чье имя пока держат в секрете.
КВН впервые вышел в эфир осенью 1961 года. Самым известным ведущим проекта был Александр Масляков, который присоединился к нему через три года после премьеры на ТВ.
Участники игры в дальнейшем продолжили свою карьеру в качестве юмористов, ведущих и актеров, например, Павел Воля, Тимур Родригез, Михаил Галустян, Гарик Харламов и многие другие.
Шоумен Михаил Галустян на церемонии закрытия 45-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) в кинотеатре Россия в Москве. - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
На ТНТ состоялась премьера нового шоу с Михаилом Галустяном
29 апреля, 05:54
 
ШоубизАлександр МасляковКВНРоссияЗнаменитости
 
 
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