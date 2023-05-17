https://ria.ru/20230517/tnt-1872383033.html

ТНТ запустит аналог КВН

ТНТ запустит аналог КВН - РИА Новости, 17.05.2023

ТНТ запустит аналог КВН

ТНТ запустит аналог КВН совместно с компанией ведущего Александра Маслякова, сообщает пресс-служба телеканала. РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T17:33

2023-05-17T17:33

2023-05-17T17:33

шоубиз

александр масляков

квн

россия

знаменитости

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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. ТНТ запустит аналог КВН совместно с компанией ведущего Александра Маслякова, сообщает пресс-служба телеканала. В проекте команды из разных городов России будут бороться под присмотром звездных наставников за главный приз – десять миллионов рублей. Название передачи объявят позже. Ведущим нового телешоу станет новое лицо ТНТ, чье имя пока держат в секрете. КВН впервые вышел в эфир осенью 1961 года. Самым известным ведущим проекта был Александр Масляков, который присоединился к нему через три года после премьеры на ТВ. Участники игры в дальнейшем продолжили свою карьеру в качестве юмористов, ведущих и актеров, например, Павел Воля, Тимур Родригез, Михаил Галустян, Гарик Харламов и многие другие.

https://ria.ru/20230429/galustyan-1868493594.html

россия

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

александр масляков, квн, россия, знаменитости