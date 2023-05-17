https://ria.ru/20230517/tnt-1872383033.html
ТНТ запустит аналог КВН
ТНТ запустит аналог КВН - РИА Новости, 17.05.2023
ТНТ запустит аналог КВН
ТНТ запустит аналог КВН совместно с компанией ведущего Александра Маслякова, сообщает пресс-служба телеканала. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T17:33
2023-05-17T17:33
2023-05-17T17:33
шоубиз
александр масляков
квн
россия
знаменитости
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. ТНТ запустит аналог КВН совместно с компанией ведущего Александра Маслякова, сообщает пресс-служба телеканала. В проекте команды из разных городов России будут бороться под присмотром звездных наставников за главный приз – десять миллионов рублей. Название передачи объявят позже. Ведущим нового телешоу станет новое лицо ТНТ, чье имя пока держат в секрете. КВН впервые вышел в эфир осенью 1961 года. Самым известным ведущим проекта был Александр Масляков, который присоединился к нему через три года после премьеры на ТВ. Участники игры в дальнейшем продолжили свою карьеру в качестве юмористов, ведущих и актеров, например, Павел Воля, Тимур Родригез, Михаил Галустян, Гарик Харламов и многие другие.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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александр масляков, квн, россия, знаменитости
Шоубиз, Александр Масляков, КВН, Россия, Знаменитости
МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. ТНТ запустит аналог КВН совместно с компанией ведущего Александра Маслякова, сообщает пресс-служба телеканала.
«
"Мы очень рады началу нашей совместной работы. КВН как организация всегда преследовала цель дать игрокам возможность проявить себя. ТНТ многие годы находится на острие телевизионного юмора. Уверен, что наш общий проект будет интересен зрителям разных возрастов!" – рассказал Масляков.
В проекте команды из разных городов России будут бороться под присмотром звездных наставников за главный приз – десять миллионов рублей.
Название передачи объявят позже. Ведущим нового телешоу станет новое лицо ТНТ, чье имя пока держат в секрете.
КВН впервые вышел в эфир осенью 1961 года. Самым известным ведущим проекта был Александр Масляков, который присоединился к нему через три года после премьеры на ТВ.
Участники игры в дальнейшем продолжили свою карьеру в качестве юмористов, ведущих и актеров, например, Павел Воля, Тимур Родригез, Михаил Галустян, Гарик Харламов и многие другие.
На ТНТ состоялась премьера нового шоу с Михаилом Галустяном