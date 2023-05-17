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В НАК рассказали, как российскую молодежь подбивают на теракты - РИА Новости, 17.05.2023
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15:15 17.05.2023
https://ria.ru/20230517/terakty-1872413877.html
В НАК рассказали, как российскую молодежь подбивают на теракты
В НАК рассказали, как российскую молодежь подбивают на теракты - РИА Новости, 17.05.2023
В НАК рассказали, как российскую молодежь подбивают на теракты
Российская молодежь, которую киевскому режиму и экстремистам удается склонить к совершению терактов и диверсий, идет на это из меркантильности либо из-за... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T15:15
2023-05-17T15:15
безопасность
россия
андрей пржездомский
национальный антитеррористический комитет рф
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая – РИА Новости. Российская молодежь, которую киевскому режиму и экстремистам удается склонить к совершению терактов и диверсий, идет на это из меркантильности либо из-за неспособности мыслить критически, заявил РИА Новости официальный представитель - руководитель информационного центра Национального антитеррористического комитета Андрей Пржездомский. Ранее заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин в интервью "Российской газете" сообщил, что спецслужбы Запада ведут массированную информационную атаку на российскую молодежь, пытаются сколотить из подростков "пятую колонну". "Уже неоднократно пришлось мне в ходе поездок в регионы беседовать с подростками, молодежью, которая уже находится под следствием. Подоплека их вовлечения тоже известна: то, что и спецслужбы Украины, и экстремистские организации очень активно пытаются воздействовать на, что называется, неокрепшие молодые души, буквально запутать их, замутить их сознание, вовлечь в такую деятельность. Зачастую молодые люди поддаются, не имея способности критически осмысливать эти вещи. Часто за этим стоит просто меркантильный интерес заработать на совершении какого-то поджога военкомата или установке какого-то технического устройства на железной дороге или электростанции", - сказал Пржездомский. Он подчеркнул, что выработаны все необходимые алгоритмы для противодействия этой тенденции. По его словам, перед антитеррористическими комиссиями на местах, перед органами государственной власти и региональными органами власти поставлена задача "держать руку на пульсе". "Вся система противодействия терроризму, которая выстраивается под эгидой НАК, ориентирована на то, чтобы на ранней стадии предупредить возможное совершение преступлений террористического характера. Система работает на предупреждение", - добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230417/verbovka-1865070356.html
https://ria.ru/20230506/terrorizm-1870063687.html
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безопасность, россия, андрей пржездомский, национальный антитеррористический комитет рф
Безопасность, Россия, Андрей Пржездомский, Национальный антитеррористический комитет РФ
В НАК рассказали, как российскую молодежь подбивают на теракты

Представитель НАК Пржездомский: молодежь идет на теракты за деньги или по глупости

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМесто взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге
Место взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Место взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая – РИА Новости. Российская молодежь, которую киевскому режиму и экстремистам удается склонить к совершению терактов и диверсий, идет на это из меркантильности либо из-за неспособности мыслить критически, заявил РИА Новости официальный представитель - руководитель информационного центра Национального антитеррористического комитета Андрей Пржездомский.
Ранее заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин в интервью "Российской газете" сообщил, что спецслужбы Запада ведут массированную информационную атаку на российскую молодежь, пытаются сколотить из подростков "пятую колонну".
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"Уже неоднократно пришлось мне в ходе поездок в регионы беседовать с подростками, молодежью, которая уже находится под следствием. Подоплека их вовлечения тоже известна: то, что и спецслужбы Украины, и экстремистские организации очень активно пытаются воздействовать на, что называется, неокрепшие молодые души, буквально запутать их, замутить их сознание, вовлечь в такую деятельность. Зачастую молодые люди поддаются, не имея способности критически осмысливать эти вещи. Часто за этим стоит просто меркантильный интерес заработать на совершении какого-то поджога военкомата или установке какого-то технического устройства на железной дороге или электростанции", - сказал Пржездомский.
Он подчеркнул, что выработаны все необходимые алгоритмы для противодействия этой тенденции. По его словам, перед антитеррористическими комиссиями на местах, перед органами государственной власти и региональными органами власти поставлена задача "держать руку на пульсе".
"Вся система противодействия терроризму, которая выстраивается под эгидой НАК, ориентирована на то, чтобы на ранней стадии предупредить возможное совершение преступлений террористического характера. Система работает на предупреждение", - добавил собеседник агентства.
Режиссер Евгения Беркович - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
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БезопасностьРоссияАндрей ПржездомскийНациональный антитеррористический комитет РФ
 
 
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