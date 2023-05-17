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Москвичей предупредили о низких ночных температурах - РИА Новости, 17.05.2023
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11:45 17.05.2023
https://ria.ru/20230517/temperatura-1872336608.html
Москвичей предупредили о низких ночных температурах
Москвичей предупредили о низких ночных температурах - РИА Новости, 17.05.2023
Москвичей предупредили о низких ночных температурах
В Москве на выходных температура в ночные часы может опуститься до плюс 3 градусов, в воскресенье днем ожидается до плюс 22 градусов, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T11:45
2023-05-17T11:45
москва
татьяна позднякова
погода
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. В Москве на выходных температура в ночные часы может опуститься до плюс 3 градусов, в воскресенье днем ожидается до плюс 22 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова. "К сожалению, на выходных температура понизится, хотя осадков у нас не ожидается, но произойдет адвекция холодного воздуха, поэтому минимальная температура будет порядка плюс 3-8 градусов, дневная температура в Москве - около плюс 20 градусов в субботу и, может быть, плюс 21-22 в воскресенье", - рассказала Позднякова. Она отметила, что в воскресенье во второй половине дня местами может пройти небольшой кратковременный дождь.
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москва, татьяна позднякова, погода
Москва, Татьяна Позднякова, Погода
Москвичей предупредили о низких ночных температурах

В Москве на выходных температура ночью может опуститься до плюс трех градусов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид на Московский международный деловой центр "Москва-Сити" (ММДЦ) на набережной Тараса Шевченко
Вид на Московский международный деловой центр Москва-Сити (ММДЦ) на набережной Тараса Шевченко - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вид на Московский международный деловой центр "Москва-Сити" (ММДЦ) на набережной Тараса Шевченко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. В Москве на выходных температура в ночные часы может опуститься до плюс 3 градусов, в воскресенье днем ожидается до плюс 22 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"К сожалению, на выходных температура понизится, хотя осадков у нас не ожидается, но произойдет адвекция холодного воздуха, поэтому минимальная температура будет порядка плюс 3-8 градусов, дневная температура в Москве - около плюс 20 градусов в субботу и, может быть, плюс 21-22 в воскресенье", - рассказала Позднякова.
Она отметила, что в воскресенье во второй половине дня местами может пройти небольшой кратковременный дождь.
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