https://ria.ru/20230517/temperatura-1872336608.html

Москвичей предупредили о низких ночных температурах

Москвичей предупредили о низких ночных температурах - РИА Новости, 17.05.2023

Москвичей предупредили о низких ночных температурах

В Москве на выходных температура в ночные часы может опуститься до плюс 3 градусов, в воскресенье днем ожидается до плюс 22 градусов, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T11:45

2023-05-17T11:45

2023-05-17T11:45

москва

татьяна позднякова

погода

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. В Москве на выходных температура в ночные часы может опуститься до плюс 3 градусов, в воскресенье днем ожидается до плюс 22 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова. "К сожалению, на выходных температура понизится, хотя осадков у нас не ожидается, но произойдет адвекция холодного воздуха, поэтому минимальная температура будет порядка плюс 3-8 градусов, дневная температура в Москве - около плюс 20 градусов в субботу и, может быть, плюс 21-22 в воскресенье", - рассказала Позднякова. Она отметила, что в воскресенье во второй половине дня местами может пройти небольшой кратковременный дождь.

https://ria.ru/20230517/zhara-1872280631.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, татьяна позднякова, погода