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МИД Китая прокомментировал визит Трасс на Тайвань - РИА Новости, 17.05.2023
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11:27 17.05.2023
https://ria.ru/20230517/tayvan-1872332939.html
МИД Китая прокомментировал визит Трасс на Тайвань
МИД Китая прокомментировал визит Трасс на Тайвань - РИА Новости, 17.05.2023
МИД Китая прокомментировал визит Трасс на Тайвань
Лишившиеся популярности британские политики используют Тайвань, чтобы напомнить о себе, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Ван... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T11:27
2023-05-17T11:27
в мире
тайвань
китай
великобритания
нэнси пелоси
лиз трасс
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ПЕКИН, 17 мая - РИА Новости. Лишившиеся популярности британские политики используют Тайвань, чтобы напомнить о себе, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя визит экс-премьера Великобритании Лиз Трасс на Тайвань. Ранее Центральное информационное агентство Тайваня сообщило, что Трасс прибыла на Тайвань во вторник вечером с пятидневной поездкой, став первым бывшим британским лидером, посетившим остров за 27 лет. В посольстве КНР в Лондоне заявили, что визит является "политическим шоу" и провокационным шагом, это не принесет Лондону пользы. "Отдельный британские политики, которые лишились популярности, используют Тайвань, чтобы напомнить о себе, они это делают исключительно в своих политических интересах. Я обратил внимание, что в Великобритании в различных кругах было много критики в адрес визита Трасс на Тайвань, его называли шоу и худшим проявлением "блогерской дипломатии", - сказал Ван Вэньбинь. Дипломат отметил, что своей поездкой Трасс вредит своей стране. Ранее председатель комитета британского парламента по иностранным делам Алисия Кернс раскритиковала решение экс-премьера страны Лиз Трасс отправиться с визитом на Тайвань, назвав предстоящую поездку "инстаграмной дипломатией"*. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230517/kitay-1872301574.html
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в мире, тайвань, китай, великобритания, нэнси пелоси, лиз трасс
В мире, Тайвань, Китай, Великобритания, Нэнси Пелоси, Лиз Трасс
МИД Китая прокомментировал визит Трасс на Тайвань

МИД Китая о визите Трасс на Тайвань: непопулярные политики так напоминают о себе

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкМинистерство иностранных дел Китая
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Министерство иностранных дел Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 17 мая - РИА Новости. Лишившиеся популярности британские политики используют Тайвань, чтобы напомнить о себе, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя визит экс-премьера Великобритании Лиз Трасс на Тайвань.
Ранее Центральное информационное агентство Тайваня сообщило, что Трасс прибыла на Тайвань во вторник вечером с пятидневной поездкой, став первым бывшим британским лидером, посетившим остров за 27 лет. В посольстве КНР в Лондоне заявили, что визит является "политическим шоу" и провокационным шагом, это не принесет Лондону пользы.
Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
В Китае назвали визит Трасс на Тайвань комедией
Вчера, 09:08
"Отдельный британские политики, которые лишились популярности, используют Тайвань, чтобы напомнить о себе, они это делают исключительно в своих политических интересах. Я обратил внимание, что в Великобритании в различных кругах было много критики в адрес визита Трасс на Тайвань, его называли шоу и худшим проявлением "блогерской дипломатии", - сказал Ван Вэньбинь.
Дипломат отметил, что своей поездкой Трасс вредит своей стране.
«
"Демократическая прогрессивная партия Тайваня потратила деньги простых налогоплательщиков, чтобы угодить самому недолговечному премьеру в истории Великобритании. Это никак не проявление любви к Тайваню, это его продажа", - сказал Ван Вэньбинь.
Ранее председатель комитета британского парламента по иностранным делам Алисия Кернс раскритиковала решение экс-премьера страны Лиз Трасс отправиться с визитом на Тайвань, назвав предстоящую поездку "инстаграмной дипломатией"*.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая перед пленарным заседанием Всекитайского собрания народных представителей в Пекине - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
Китай пообещал решительную борьбу против независимости Тайваня
5 марта, 04:39
 
В миреТайваньКитайВеликобританияНэнси ПелосиЛиз Трасс
 
 
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