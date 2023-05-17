https://ria.ru/20230517/tayvan-1872332939.html

МИД Китая прокомментировал визит Трасс на Тайвань

МИД Китая прокомментировал визит Трасс на Тайвань - РИА Новости, 17.05.2023

МИД Китая прокомментировал визит Трасс на Тайвань

Лишившиеся популярности британские политики используют Тайвань, чтобы напомнить о себе, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Ван... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T11:27

2023-05-17T11:27

2023-05-17T11:27

в мире

тайвань

китай

великобритания

нэнси пелоси

лиз трасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854113781_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_55de232adb5d447851d5625052f04aef.jpg

ПЕКИН, 17 мая - РИА Новости. Лишившиеся популярности британские политики используют Тайвань, чтобы напомнить о себе, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя визит экс-премьера Великобритании Лиз Трасс на Тайвань. Ранее Центральное информационное агентство Тайваня сообщило, что Трасс прибыла на Тайвань во вторник вечером с пятидневной поездкой, став первым бывшим британским лидером, посетившим остров за 27 лет. В посольстве КНР в Лондоне заявили, что визит является "политическим шоу" и провокационным шагом, это не принесет Лондону пользы. "Отдельный британские политики, которые лишились популярности, используют Тайвань, чтобы напомнить о себе, они это делают исключительно в своих политических интересах. Я обратил внимание, что в Великобритании в различных кругах было много критики в адрес визита Трасс на Тайвань, его называли шоу и худшим проявлением "блогерской дипломатии", - сказал Ван Вэньбинь. Дипломат отметил, что своей поездкой Трасс вредит своей стране. Ранее председатель комитета британского парламента по иностранным делам Алисия Кернс раскритиковала решение экс-премьера страны Лиз Трасс отправиться с визитом на Тайвань, назвав предстоящую поездку "инстаграмной дипломатией"*. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230517/kitay-1872301574.html

https://ria.ru/20230305/tayvan-1855916303.html

тайвань

китай

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, тайвань, китай, великобритания, нэнси пелоси, лиз трасс