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Украинца Денисова заочно обвинили по делу о подрыве военкора Татарского - РИА Новости, 17.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:30 17.05.2023 (обновлено: 14:44 17.05.2023)
https://ria.ru/20230517/tatarskiy-1872394455.html
Украинца Денисова заочно обвинили по делу о подрыве военкора Татарского
Украинца Денисова заочно обвинили по делу о подрыве военкора Татарского - РИА Новости, 17.05.2023
Украинца Денисова заочно обвинили по делу о подрыве военкора Татарского
Объявленному в розыск украинцу Юрию Денисову заочно предъявлено обвинение по делу о теракте в Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T14:30
2023-05-17T14:44
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
санкт-петербург
украина
юрий денисов
владлен татарский
взрыв в кафе в петербурге
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Объявленному в розыск украинцу Юрию Денисову заочно предъявлено обвинение по делу о теракте в Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, сообщили в пресс-службе СК РФ. "Одним из соучастников указанного преступления является гражданин Украины Юрий Денисов. Ему заочно предъявлено обвинение, и он объявлен в розыск", - говорится в релизе. По данным следствия, Денисов является членом организованной преступной группы, совершившей теракт в петербургском кафе, в результате которого погиб военкор. В феврале он приехал в Россию для участия в подготовке преступления, передал исполнительнице Дарье Треповой статуэтку со взрывчаткой, которую она принесла в кафе на встречу с Татарским. Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему Дарьей Треповой статуэтку. По данным Национального антитеррористического комитета, убийство спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников "Фонда борьбы с коррупцией"* Алексея Навального (организация признана иностранным агентом и запрещена в РФ). Сама Трепова впоследствии заявила в суде, что "безумно сожалеет о произошедшем" и "каждый день молится о здоровье потерпевших".* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом
https://ria.ru/20230429/pamyat-1868748656.html
https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862530360.html
россия
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происшествия, россия, санкт-петербург, украина, юрий денисов, владлен татарский, взрыв в кафе в петербурге
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Украина, Юрий Денисов, Владлен Татарский, Взрыв в кафе в Петербурге
Украинца Денисова заочно обвинили по делу о подрыве военкора Татарского

Украинцу Денисову заочно предъявили обвинение по делу о подрыве военкора Татарского

Подозреваемый в совершении теракта, в котором погиб Владлен Татарский
Подозреваемый в совершении теракта, в котором погиб Владлен Татарский
Подозреваемый в совершении теракта, в котором погиб Владлен Татарский. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Объявленному в розыск украинцу Юрию Денисову заочно предъявлено обвинение по делу о теракте в Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, сообщили в пресс-службе СК РФ.
"Одним из соучастников указанного преступления является гражданин Украины Юрий Денисов. Ему заочно предъявлено обвинение, и он объявлен в розыск", - говорится в релизе.
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По данным следствия, Денисов является членом организованной преступной группы, совершившей теракт в петербургском кафе, в результате которого погиб военкор. В феврале он приехал в Россию для участия в подготовке преступления, передал исполнительнице Дарье Треповой статуэтку со взрывчаткой, которую она принесла в кафе на встречу с Татарским.
Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему Дарьей Треповой статуэтку. По данным Национального антитеррористического комитета, убийство спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников "Фонда борьбы с коррупцией"* Алексея Навального (организация признана иностранным агентом и запрещена в РФ).
Сама Трепова впоследствии заявила в суде, что "безумно сожалеет о произошедшем" и "каждый день молится о здоровье потерпевших".
* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом
Владлен Татарский - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
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2 апреля, 23:15
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияСанкт-ПетербургУкраинаЮрий ДенисовВладлен ТатарскийВзрыв в кафе в Петербурге
 
 
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