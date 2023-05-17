https://ria.ru/20230517/tatarskiy-1872394455.html

Украинца Денисова заочно обвинили по делу о подрыве военкора Татарского

Украинца Денисова заочно обвинили по делу о подрыве военкора Татарского - РИА Новости, 17.05.2023

Украинца Денисова заочно обвинили по делу о подрыве военкора Татарского

Объявленному в розыск украинцу Юрию Денисову заочно предъявлено обвинение по делу о теракте в Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T14:30

2023-05-17T14:30

2023-05-17T14:44

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

санкт-петербург

украина

юрий денисов

владлен татарский

взрыв в кафе в петербурге

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Объявленному в розыск украинцу Юрию Денисову заочно предъявлено обвинение по делу о теракте в Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, сообщили в пресс-службе СК РФ. "Одним из соучастников указанного преступления является гражданин Украины Юрий Денисов. Ему заочно предъявлено обвинение, и он объявлен в розыск", - говорится в релизе. По данным следствия, Денисов является членом организованной преступной группы, совершившей теракт в петербургском кафе, в результате которого погиб военкор. В феврале он приехал в Россию для участия в подготовке преступления, передал исполнительнице Дарье Треповой статуэтку со взрывчаткой, которую она принесла в кафе на встречу с Татарским. Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему Дарьей Треповой статуэтку. По данным Национального антитеррористического комитета, убийство спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников "Фонда борьбы с коррупцией"* Алексея Навального (организация признана иностранным агентом и запрещена в РФ). Сама Трепова впоследствии заявила в суде, что "безумно сожалеет о произошедшем" и "каждый день молится о здоровье потерпевших".* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом

https://ria.ru/20230429/pamyat-1868748656.html

https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862530360.html

россия

санкт-петербург

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, санкт-петербург, украина, юрий денисов, владлен татарский, взрыв в кафе в петербурге