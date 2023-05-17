Украинца Денисова заочно обвинили по делу о подрыве военкора Татарского
Украинцу Денисову заочно предъявили обвинение по делу о подрыве военкора Татарского
Подозреваемый в совершении теракта, в котором погиб Владлен Татарский
Подозреваемый в совершении теракта, в котором погиб Владлен Татарский. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Объявленному в розыск украинцу Юрию Денисову заочно предъявлено обвинение по делу о теракте в Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, сообщили в пресс-службе СК РФ.
"Одним из соучастников указанного преступления является гражданин Украины Юрий Денисов. Ему заочно предъявлено обвинение, и он объявлен в розыск", - говорится в релизе.
По данным следствия, Денисов является членом организованной преступной группы, совершившей теракт в петербургском кафе, в результате которого погиб военкор. В феврале он приехал в Россию для участия в подготовке преступления, передал исполнительнице Дарье Треповой статуэтку со взрывчаткой, которую она принесла в кафе на встречу с Татарским.
Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему Дарьей Треповой статуэтку. По данным Национального антитеррористического комитета, убийство спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников "Фонда борьбы с коррупцией"* Алексея Навального (организация признана иностранным агентом и запрещена в РФ).
Сама Трепова впоследствии заявила в суде, что "безумно сожалеет о произошедшем" и "каждый день молится о здоровье потерпевших".
* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом