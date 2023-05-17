https://ria.ru/20230517/surrogat-1872464898.html

Милонов призвал полностью запретить суррогатное материнство

Милонов призвал полностью запретить суррогатное материнство - РИА Новости, 17.05.2023

Милонов призвал полностью запретить суррогатное материнство

Суррогатное материнство в России следует полностью запретить как торговлю детьми, это полностью "незаконный" механизм, заявил РИА Новости замглавы комитета ГД... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T17:55

2023-05-17T17:55

2023-05-17T17:55

общество

россия

виталий милонов

госдума рф

единая россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574293588_0:0:2998:1686_1920x0_80_0_0_31378d581c4a8213a4ce5a28678fc09b.jpg

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Суррогатное материнство в России следует полностью запретить как торговлю детьми, это полностью "незаконный" механизм, заявил РИА Новости замглавы комитета ГД по вопросам семьи Виталий Милонов (ЕР). В Стратегии комплексной безопасности детей в РФ до 2030 года сообщается, что совершенствование законодательства в сфере суррогатного материнства отнесено к основным задачам в сфере сбережения детей и укрепления благополучия семей с детьми. "Законодательство в области суррогатного материнства нужно усовершенствовать одним простым образом - его нужно полностью запретить, торговлю детьми... Суррогатное материнство как институт - полностью незаконный механизм", - сказал Милонов. По мнению парламентария, суррогатное материнство нарушает конституционные основы, а природа суррогатного материнства "является не чем иным как торговлей младенцами"."Суррогатное материнство полностью нарушает конституционные основы, которые гарантируют права человека, право ребенка на то чтобы быть воспитанным в семье", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20221219/materinstvo-1839722581.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, виталий милонов, госдума рф, единая россия