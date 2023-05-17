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Милонов призвал полностью запретить суррогатное материнство - РИА Новости, 17.05.2023
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17:55 17.05.2023
https://ria.ru/20230517/surrogat-1872464898.html
Милонов призвал полностью запретить суррогатное материнство
Милонов призвал полностью запретить суррогатное материнство - РИА Новости, 17.05.2023
Милонов призвал полностью запретить суррогатное материнство
Суррогатное материнство в России следует полностью запретить как торговлю детьми, это полностью "незаконный" механизм, заявил РИА Новости замглавы комитета ГД... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T17:55
2023-05-17T17:55
общество
россия
виталий милонов
госдума рф
единая россия
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Суррогатное материнство в России следует полностью запретить как торговлю детьми, это полностью "незаконный" механизм, заявил РИА Новости замглавы комитета ГД по вопросам семьи Виталий Милонов (ЕР). В Стратегии комплексной безопасности детей в РФ до 2030 года сообщается, что совершенствование законодательства в сфере суррогатного материнства отнесено к основным задачам в сфере сбережения детей и укрепления благополучия семей с детьми. "Законодательство в области суррогатного материнства нужно усовершенствовать одним простым образом - его нужно полностью запретить, торговлю детьми... Суррогатное материнство как институт - полностью незаконный механизм", - сказал Милонов. По мнению парламентария, суррогатное материнство нарушает конституционные основы, а природа суррогатного материнства "является не чем иным как торговлей младенцами"."Суррогатное материнство полностью нарушает конституционные основы, которые гарантируют права человека, право ребенка на то чтобы быть воспитанным в семье", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20221219/materinstvo-1839722581.html
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общество, россия, виталий милонов, госдума рф, единая россия
Общество, Россия, Виталий Милонов, Госдума РФ, Единая Россия
Милонов призвал полностью запретить суррогатное материнство

Милонов сравнил суррогатное материнство с торговлей детьми и призвал запретить его

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВиталий Милонов
Виталий Милонов - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Виталий Милонов. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Суррогатное материнство в России следует полностью запретить как торговлю детьми, это полностью "незаконный" механизм, заявил РИА Новости замглавы комитета ГД по вопросам семьи Виталий Милонов (ЕР).
В Стратегии комплексной безопасности детей в РФ до 2030 года сообщается, что совершенствование законодательства в сфере суррогатного материнства отнесено к основным задачам в сфере сбережения детей и укрепления благополучия семей с детьми.
"Законодательство в области суррогатного материнства нужно усовершенствовать одним простым образом - его нужно полностью запретить, торговлю детьми... Суррогатное материнство как институт - полностью незаконный механизм", - сказал Милонов. По мнению парламентария, суррогатное материнство нарушает конституционные основы, а природа суррогатного материнства "является не чем иным как торговлей младенцами".
"Суррогатное материнство полностью нарушает конституционные основы, которые гарантируют права человека, право ребенка на то чтобы быть воспитанным в семье", - подчеркнул он.
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ОбществоРоссияВиталий МилоновГосдума РФЕдиная Россия
 
 
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