https://ria.ru/20230517/sud-1872480197.html

Житель Дагестана, зарезавший двух девушек, получил 19 лет колонии

Житель Дагестана, зарезавший двух девушек, получил 19 лет колонии - РИА Новости, 17.05.2023

Житель Дагестана, зарезавший двух девушек, получил 19 лет колонии

Суд приговорил жителя Махачкалы к 19 годам колонии строгого режима за убийство двух девушек и нападение на сотрудника полиции в феврале 2021 года, сообщили в... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T19:27

2023-05-17T19:27

2023-05-17T19:27

происшествия

махачкала

следственный комитет россии (ск рф)

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россия

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МАХАЧКАЛА, 17 мая - РИА Новости. Суд приговорил жителя Махачкалы к 19 годам колонии строгого режима за убийство двух девушек и нападение на сотрудника полиции в феврале 2021 года, сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Дагестану. "Доказательства … признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении жителя Махачкалы Магомедкерима Мамедсаатова, обвиняемого в убийстве двух женщин и нападении на сотрудника правоохранительного органа. …Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", – говорится в сообщении. Приговор вынес суд на Ставрополье. Как сообщает краевая прокуратура, 28-летний Мамедсаатов признан виновным в убийстве двух лиц в связи с выполнением лицом общественного долга и применении насилия в отношении представителя власти. Установлено, что в феврале 2021 года злоумышленник, находясь в гостях у своей знакомой в Махачкале, в ходе конфликта нанес девушке 13 ударов ножом. В этот момент в другой комнате была еще одна девушка, которая, услышав крики, подбежала и попыталась помочь подруге. Нападавший в ответ 30 раз ударил ее ножом. Обе девушки скончались на месте. После этого убийца перетащил тела в ванную комнату, переоделся, закрыл дверь на ключ и покинул квартиру. Когда полицейские прибыли к дому по месту жительства злоумышленника, тот отказался открывать дверь, стал оскорблять сотрудников, а при попытке задержания несколько раз ударил ножом одного из правоохранителей.

https://ria.ru/20230510/bratya-1870835061.html

https://ria.ru/20230516/shkolnik-1872209697.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, махачкала, следственный комитет россии (ск рф), республика дагестан, россия