Рейтинг@Mail.ru
Житель Дагестана, зарезавший двух девушек, получил 19 лет колонии - РИА Новости, 17.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:27 17.05.2023
https://ria.ru/20230517/sud-1872480197.html
Житель Дагестана, зарезавший двух девушек, получил 19 лет колонии
Житель Дагестана, зарезавший двух девушек, получил 19 лет колонии - РИА Новости, 17.05.2023
Житель Дагестана, зарезавший двух девушек, получил 19 лет колонии
Суд приговорил жителя Махачкалы к 19 годам колонии строгого режима за убийство двух девушек и нападение на сотрудника полиции в феврале 2021 года, сообщили в... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T19:27
2023-05-17T19:27
происшествия
махачкала
следственный комитет россии (ск рф)
республика дагестан
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787268319_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_738d697d3ecd81762058c4bbeb3bacdd.jpg
МАХАЧКАЛА, 17 мая - РИА Новости. Суд приговорил жителя Махачкалы к 19 годам колонии строгого режима за убийство двух девушек и нападение на сотрудника полиции в феврале 2021 года, сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Дагестану. "Доказательства … признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении жителя Махачкалы Магомедкерима Мамедсаатова, обвиняемого в убийстве двух женщин и нападении на сотрудника правоохранительного органа. …Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", – говорится в сообщении. Приговор вынес суд на Ставрополье. Как сообщает краевая прокуратура, 28-летний Мамедсаатов признан виновным в убийстве двух лиц в связи с выполнением лицом общественного долга и применении насилия в отношении представителя власти. Установлено, что в феврале 2021 года злоумышленник, находясь в гостях у своей знакомой в Махачкале, в ходе конфликта нанес девушке 13 ударов ножом. В этот момент в другой комнате была еще одна девушка, которая, услышав крики, подбежала и попыталась помочь подруге. Нападавший в ответ 30 раз ударил ее ножом. Обе девушки скончались на месте. После этого убийца перетащил тела в ванную комнату, переоделся, закрыл дверь на ключ и покинул квартиру. Когда полицейские прибыли к дому по месту жительства злоумышленника, тот отказался открывать дверь, стал оскорблять сотрудников, а при попытке задержания несколько раз ударил ножом одного из правоохранителей.
https://ria.ru/20230510/bratya-1870835061.html
https://ria.ru/20230516/shkolnik-1872209697.html
махачкала
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787268319_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_64b0c490c78f459be1c47b6873c5a7b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, махачкала, следственный комитет россии (ск рф), республика дагестан, россия
Происшествия, Махачкала, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Дагестан, Россия
Житель Дагестана, зарезавший двух девушек, получил 19 лет колонии

Жителю Махачкалы, зарезавшему двух девушек и напавшему на полицейского, дали 19 лет тюрьмы

© Pexels/Sora ShimazakiМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© Pexels/Sora Shimazaki
Молоток в зале судебных заседаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 17 мая - РИА Новости. Суд приговорил жителя Махачкалы к 19 годам колонии строгого режима за убийство двух девушек и нападение на сотрудника полиции в феврале 2021 года, сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Дагестану.
"Доказательства … признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении жителя Махачкалы Магомедкерима Мамедсаатова, обвиняемого в убийстве двух женщин и нападении на сотрудника правоохранительного органа. …Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", – говорится в сообщении.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
В Ростовской области пенсионер зарезал старшего брата
10 мая, 16:39
Приговор вынес суд на Ставрополье. Как сообщает краевая прокуратура, 28-летний Мамедсаатов признан виновным в убийстве двух лиц в связи с выполнением лицом общественного долга и применении насилия в отношении представителя власти.
Установлено, что в феврале 2021 года злоумышленник, находясь в гостях у своей знакомой в Махачкале, в ходе конфликта нанес девушке 13 ударов ножом. В этот момент в другой комнате была еще одна девушка, которая, услышав крики, подбежала и попыталась помочь подруге. Нападавший в ответ 30 раз ударил ее ножом. Обе девушки скончались на месте. После этого убийца перетащил тела в ванную комнату, переоделся, закрыл дверь на ключ и покинул квартиру.
Когда полицейские прибыли к дому по месту жительства злоумышленника, тот отказался открывать дверь, стал оскорблять сотрудников, а при попытке задержания несколько раз ударил ножом одного из правоохранителей.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
В Ярославской области ищут мужчину, угрожавшего школьнику ножом
16 мая, 17:16
 
ПроисшествияМахачкалаСледственный комитет России (СК РФ)Республика ДагестанРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала