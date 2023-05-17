https://ria.ru/20230517/sud-1872480197.html
Житель Дагестана, зарезавший двух девушек, получил 19 лет колонии
Житель Дагестана, зарезавший двух девушек, получил 19 лет колонии - РИА Новости, 17.05.2023
Житель Дагестана, зарезавший двух девушек, получил 19 лет колонии
Суд приговорил жителя Махачкалы к 19 годам колонии строгого режима за убийство двух девушек и нападение на сотрудника полиции в феврале 2021 года, сообщили в... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T19:27
2023-05-17T19:27
2023-05-17T19:27
происшествия
махачкала
следственный комитет россии (ск рф)
республика дагестан
россия
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МАХАЧКАЛА, 17 мая - РИА Новости. Суд приговорил жителя Махачкалы к 19 годам колонии строгого режима за убийство двух девушек и нападение на сотрудника полиции в феврале 2021 года, сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Дагестану. "Доказательства … признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении жителя Махачкалы Магомедкерима Мамедсаатова, обвиняемого в убийстве двух женщин и нападении на сотрудника правоохранительного органа. …Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", – говорится в сообщении. Приговор вынес суд на Ставрополье. Как сообщает краевая прокуратура, 28-летний Мамедсаатов признан виновным в убийстве двух лиц в связи с выполнением лицом общественного долга и применении насилия в отношении представителя власти. Установлено, что в феврале 2021 года злоумышленник, находясь в гостях у своей знакомой в Махачкале, в ходе конфликта нанес девушке 13 ударов ножом. В этот момент в другой комнате была еще одна девушка, которая, услышав крики, подбежала и попыталась помочь подруге. Нападавший в ответ 30 раз ударил ее ножом. Обе девушки скончались на месте. После этого убийца перетащил тела в ванную комнату, переоделся, закрыл дверь на ключ и покинул квартиру. Когда полицейские прибыли к дому по месту жительства злоумышленника, тот отказался открывать дверь, стал оскорблять сотрудников, а при попытке задержания несколько раз ударил ножом одного из правоохранителей.
https://ria.ru/20230510/bratya-1870835061.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, махачкала, следственный комитет россии (ск рф), республика дагестан, россия
Происшествия, Махачкала, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Дагестан, Россия
Житель Дагестана, зарезавший двух девушек, получил 19 лет колонии
Жителю Махачкалы, зарезавшему двух девушек и напавшему на полицейского, дали 19 лет тюрьмы
МАХАЧКАЛА, 17 мая - РИА Новости.
Суд приговорил жителя Махачкалы к 19 годам колонии строгого режима за убийство двух девушек и нападение на сотрудника полиции в феврале 2021 года, сообщили в пресс-службе
следственного управления СК по Дагестану.
"Доказательства … признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении жителя Махачкалы Магомедкерима Мамедсаатова, обвиняемого в убийстве двух женщин и нападении на сотрудника правоохранительного органа. …Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", – говорится в сообщении.
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Приговор вынес суд на Ставрополье. Как сообщает краевая прокуратура, 28-летний Мамедсаатов признан виновным в убийстве двух лиц в связи с выполнением лицом общественного долга и применении насилия в отношении представителя власти.
Установлено, что в феврале 2021 года злоумышленник, находясь в гостях у своей знакомой в Махачкале, в ходе конфликта нанес девушке 13 ударов ножом. В этот момент в другой комнате была еще одна девушка, которая, услышав крики, подбежала и попыталась помочь подруге. Нападавший в ответ 30 раз ударил ее ножом. Обе девушки скончались на месте. После этого убийца перетащил тела в ванную комнату, переоделся, закрыл дверь на ключ и покинул квартиру.
Когда полицейские прибыли к дому по месту жительства злоумышленника, тот отказался открывать дверь, стал оскорблять сотрудников, а при попытке задержания несколько раз ударил ножом одного из правоохранителей.
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