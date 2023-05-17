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В Ставропольском крае до конца года построят еще четыре детских сада - РИА Новости, 17.05.2023
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Ставропольский край
 
12:12 17.05.2023
https://ria.ru/20230517/stroyka-1872347194.html
В Ставропольском крае до конца года построят еще четыре детских сада
В Ставропольском крае до конца года построят еще четыре детских сада - РИА Новости, 17.05.2023
В Ставропольском крае до конца года построят еще четыре детских сада
На Ставрополье в течение 2023 года планируется завершить строительство четырех детских садов на 690 мест, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T12:12
2023-05-17T12:12
ставропольский край
ставрополь
михайловск
владимир владимиров
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. На Ставрополье в течение 2023 года планируется завершить строительство четырех детских садов на 690 мест, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров."Еще четыре детских сада создаем на Ставрополье в этом году – в Ставрополе, Курском и Кочубеевском, Предгорном округах - в селах Ростовановском, Заветном, Новоблагодарном. В течение года работы будут завершены, и 690 детей станут их воспитанниками", – сказал Владимиров, слова которого приводит управление пресс-службы и информационной политики губернатора Ставропольского края и правительства Ставропольского края слова.Детские сады строят в соответствии с современными стандартами. Сады сделают комфортными, со спортивными и творческими залами для развития детей. Обязательно в каждом игровые площадки с разными активностями - чтобы сам детский сад и территория вокруг располагали ребенка провести тут день.В первом квартале текущего года уже введено в эксплуатацию три детских сада в Михайловске на 160 мест и Нефтекумском округе на 100 и 50 мест.Всего с 2019 года на Ставрополье за счет реализации, в том числе краевой государственной программы "Развитие образования" построили 32 детских сада на 5430 мест.
https://ria.ru/20230510/investitsii-1870837210.html
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ставрополь, михайловск, владимир владимиров
Ставропольский край, Ставрополь, Михайловск, Владимир Владимиров

В Ставропольском крае до конца года построят еще четыре детских сада

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкСтройка
Стройка - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. На Ставрополье в течение 2023 года планируется завершить строительство четырех детских садов на 690 мест, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
"Еще четыре детских сада создаем на Ставрополье в этом году – в Ставрополе, Курском и Кочубеевском, Предгорном округах - в селах Ростовановском, Заветном, Новоблагодарном. В течение года работы будут завершены, и 690 детей станут их воспитанниками", – сказал Владимиров, слова которого приводит управление пресс-службы и информационной политики губернатора Ставропольского края и правительства Ставропольского края слова.
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Инвестиции в Ставрополье в 2022 году выросли на 4,3%, до 286 млрд рублей
10 мая, 16:43
Детские сады строят в соответствии с современными стандартами. Сады сделают комфортными, со спортивными и творческими залами для развития детей. Обязательно в каждом игровые площадки с разными активностями - чтобы сам детский сад и территория вокруг располагали ребенка провести тут день.
В первом квартале текущего года уже введено в эксплуатацию три детских сада в Михайловске на 160 мест и Нефтекумском округе на 100 и 50 мест.
Всего с 2019 года на Ставрополье за счет реализации, в том числе краевой государственной программы "Развитие образования" построили 32 детских сада на 5430 мест.
 
Ставропольский крайСтавропольМихайловскВладимир Владимиров
 
 
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