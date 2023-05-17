https://ria.ru/20230517/stroyka-1872347194.html
В Ставропольском крае до конца года построят еще четыре детских сада
В Ставропольском крае до конца года построят еще четыре детских сада - РИА Новости, 17.05.2023
В Ставропольском крае до конца года построят еще четыре детских сада
На Ставрополье в течение 2023 года планируется завершить строительство четырех детских садов на 690 мест, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T12:12
2023-05-17T12:12
2023-05-17T12:12
ставропольский край
ставрополь
михайловск
владимир владимиров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150735/35/1507353563_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_1715c26b8fbe9acdcd6bd4b1e63b0400.jpg
МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. На Ставрополье в течение 2023 года планируется завершить строительство четырех детских садов на 690 мест, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров."Еще четыре детских сада создаем на Ставрополье в этом году – в Ставрополе, Курском и Кочубеевском, Предгорном округах - в селах Ростовановском, Заветном, Новоблагодарном. В течение года работы будут завершены, и 690 детей станут их воспитанниками", – сказал Владимиров, слова которого приводит управление пресс-службы и информационной политики губернатора Ставропольского края и правительства Ставропольского края слова.Детские сады строят в соответствии с современными стандартами. Сады сделают комфортными, со спортивными и творческими залами для развития детей. Обязательно в каждом игровые площадки с разными активностями - чтобы сам детский сад и территория вокруг располагали ребенка провести тут день.В первом квартале текущего года уже введено в эксплуатацию три детских сада в Михайловске на 160 мест и Нефтекумском округе на 100 и 50 мест.Всего с 2019 года на Ставрополье за счет реализации, в том числе краевой государственной программы "Развитие образования" построили 32 детских сада на 5430 мест.
https://ria.ru/20230510/investitsii-1870837210.html
ставрополь
михайловск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150735/35/1507353563_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_4d829c4714cf488483a13761040b8f3e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ставрополь, михайловск, владимир владимиров
Ставропольский край, Ставрополь, Михайловск, Владимир Владимиров
МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. На Ставрополье в течение 2023 года планируется завершить строительство четырех детских садов на 690 мест, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
"Еще четыре детских сада создаем на Ставрополье в этом году – в Ставрополе
, Курском и Кочубеевском, Предгорном округах - в селах Ростовановском, Заветном, Новоблагодарном. В течение года работы будут завершены, и 690 детей станут их воспитанниками", – сказал Владимиров, слова которого приводит управление пресс-службы и информационной политики губернатора Ставропольского края и правительства Ставропольского края слова.
Инвестиции в Ставрополье в 2022 году выросли на 4,3%, до 286 млрд рублей
Детские сады строят в соответствии с современными стандартами. Сады сделают комфортными, со спортивными и творческими залами для развития детей. Обязательно в каждом игровые площадки с разными активностями - чтобы сам детский сад и территория вокруг располагали ребенка провести тут день.
В первом квартале текущего года уже введено в эксплуатацию три детских сада в Михайловске
на 160 мест и Нефтекумском округе на 100 и 50 мест.
Всего с 2019 года на Ставрополье за счет реализации, в том числе краевой государственной программы "Развитие образования" построили 32 детских сада на 5430 мест.