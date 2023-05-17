https://ria.ru/20230517/stavropole-1872431666.html

На Ставрополье временно трудоустроят не менее 8 тысяч подростков

На Ставрополье временно трудоустроят не менее 8 тысяч подростков - РИА Новости, 17.05.2023

На Ставрополье временно трудоустроят не менее 8 тысяч подростков

В 2023 году в Ставропольском крае запланировано обеспечить временной занятостью не менее 8 тысяч подростков, сообщает министерство труда и социальной защиты... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T16:09

2023-05-17T16:09

2023-05-17T16:09

ставропольский край

работа

подростки

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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. В 2023 году в Ставропольском крае запланировано обеспечить временной занятостью не менее 8 тысяч подростков, сообщает министерство труда и социальной защиты населения края.Трудовая адаптация подростков в свободное от учебы время из года в год остается одним из приоритетных направлений деятельности органов службы занятости населения Ставропольского края."Ежегодно участниками временного трудоустройства в крае при содействии центров занятости становятся от 7 до 9 тысяч несовершеннолетних. В текущем году запланировано обеспечить временной занятостью, также не менее 8 тысяч подростков", - отметил заместитель министра труда и социальной защиты населения Ставропольского края Борис Семеняк.Учитывая, что подработка в большей степени детям удобна в летний период, поэтому за период с января по май текущего года приступили к работам чуть больше 2 тысяч подростков.Учреждениями занятости населения совместно с органами управления образованием в территориях края и работодателями края проводится анализ возможностей трудоустройства, составляется перечень рабочих мест и вакансий, определяются средства и источники финансирования временной занятости подростков. Проводится комплекс мероприятий с родителями подростков в целях выбора направлений будущей работы, согласовываются графики проведения работ и их продолжительность.Под особым вниманием находятся подростки, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Ежегодно доля таких подростков составляет от 70% до 75% от общего количества подростков, участвующих во временных работах, из них дети из многодетных, неполных, малообеспеченных семей, дети-инвалиды, составили 66%; дети-сироты – 0,7%; подростки, состоящие на различных видах профилактического учета – 4%. Такие категории подростков пользуются приоритетным правом при трудоустройстве на временные работы.На временную занятость подростков выделяется более 30 миллионов рублей. Источниками финансирования становятся, как краевой бюджет в рамках реализации государственной программы Ставропольского края "Развитие сферы труда и занятости населения", бюджеты органов местного самоуправления и средства работодателей различных форм собственности.Для привлечения несовершеннолетних к временным работам центры занятости организуют и проводят ярмарки вакансий свободных рабочих мест.В ходе ярмарок подростки и их родители имеют возможность, что называется из "первых рук" получить полную информацию об условиях и характере работы, оплате труда, лично побеседовать с работодателями и выбрать понравившееся место работы.

https://ria.ru/20230517/stroyka-1872347194.html

https://ria.ru/20230323/sanktsii-1860215878.html

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

работа, подростки