https://ria.ru/20230517/stavropole-1872431666.html
На Ставрополье временно трудоустроят не менее 8 тысяч подростков
На Ставрополье временно трудоустроят не менее 8 тысяч подростков - РИА Новости, 17.05.2023
На Ставрополье временно трудоустроят не менее 8 тысяч подростков
В 2023 году в Ставропольском крае запланировано обеспечить временной занятостью не менее 8 тысяч подростков, сообщает министерство труда и социальной защиты... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T16:09
2023-05-17T16:09
2023-05-17T16:09
ставропольский край
работа
подростки
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. В 2023 году в Ставропольском крае запланировано обеспечить временной занятостью не менее 8 тысяч подростков, сообщает министерство труда и социальной защиты населения края.Трудовая адаптация подростков в свободное от учебы время из года в год остается одним из приоритетных направлений деятельности органов службы занятости населения Ставропольского края."Ежегодно участниками временного трудоустройства в крае при содействии центров занятости становятся от 7 до 9 тысяч несовершеннолетних. В текущем году запланировано обеспечить временной занятостью, также не менее 8 тысяч подростков", - отметил заместитель министра труда и социальной защиты населения Ставропольского края Борис Семеняк.Учитывая, что подработка в большей степени детям удобна в летний период, поэтому за период с января по май текущего года приступили к работам чуть больше 2 тысяч подростков.Учреждениями занятости населения совместно с органами управления образованием в территориях края и работодателями края проводится анализ возможностей трудоустройства, составляется перечень рабочих мест и вакансий, определяются средства и источники финансирования временной занятости подростков. Проводится комплекс мероприятий с родителями подростков в целях выбора направлений будущей работы, согласовываются графики проведения работ и их продолжительность.Под особым вниманием находятся подростки, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Ежегодно доля таких подростков составляет от 70% до 75% от общего количества подростков, участвующих во временных работах, из них дети из многодетных, неполных, малообеспеченных семей, дети-инвалиды, составили 66%; дети-сироты – 0,7%; подростки, состоящие на различных видах профилактического учета – 4%. Такие категории подростков пользуются приоритетным правом при трудоустройстве на временные работы.На временную занятость подростков выделяется более 30 миллионов рублей. Источниками финансирования становятся, как краевой бюджет в рамках реализации государственной программы Ставропольского края "Развитие сферы труда и занятости населения", бюджеты органов местного самоуправления и средства работодателей различных форм собственности.Для привлечения несовершеннолетних к временным работам центры занятости организуют и проводят ярмарки вакансий свободных рабочих мест.В ходе ярмарок подростки и их родители имеют возможность, что называется из "первых рук" получить полную информацию об условиях и характере работы, оплате труда, лично побеседовать с работодателями и выбрать понравившееся место работы.
https://ria.ru/20230517/stroyka-1872347194.html
https://ria.ru/20230323/sanktsii-1860215878.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
работа, подростки
Ставропольский край, Работа, Подростки
МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. В 2023 году в Ставропольском крае запланировано обеспечить временной занятостью не менее 8 тысяч подростков, сообщает министерство труда и социальной защиты населения края.
Трудовая адаптация подростков в свободное от учебы время из года в год остается одним из приоритетных направлений деятельности органов службы занятости населения Ставропольского края.
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"Ежегодно участниками временного трудоустройства в крае при содействии центров занятости становятся от 7 до 9 тысяч несовершеннолетних. В текущем году запланировано обеспечить временной занятостью, также не менее 8 тысяч подростков", - отметил заместитель министра труда и социальной защиты населения Ставропольского края Борис Семеняк.
Учитывая, что подработка в большей степени детям удобна в летний период, поэтому за период с января по май текущего года приступили к работам чуть больше 2 тысяч подростков.
Учреждениями занятости населения совместно с органами управления образованием в территориях края и работодателями края проводится анализ возможностей трудоустройства, составляется перечень рабочих мест и вакансий, определяются средства и источники финансирования временной занятости подростков. Проводится комплекс мероприятий с родителями подростков
в целях выбора направлений будущей работы, согласовываются графики проведения работ и их продолжительность.
Под особым вниманием находятся подростки, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Ежегодно доля таких подростков составляет от 70% до 75% от общего количества подростков, участвующих во временных работах, из них дети из многодетных, неполных, малообеспеченных семей, дети-инвалиды, составили 66%; дети-сироты – 0,7%; подростки, состоящие на различных видах профилактического учета – 4%. Такие категории подростков пользуются приоритетным правом при трудоустройстве на временные работы.
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На временную занятость подростков выделяется более 30 миллионов рублей. Источниками финансирования становятся, как краевой бюджет в рамках реализации государственной программы Ставропольского края "Развитие сферы труда и занятости населения", бюджеты органов местного самоуправления и средства работодателей различных форм собственности.
Для привлечения несовершеннолетних к временным работам центры занятости организуют и проводят ярмарки вакансий свободных рабочих мест.
В ходе ярмарок подростки и их родители имеют возможность, что называется из "первых рук" получить полную информацию об условиях и характере работы, оплате труда, лично побеседовать с работодателями и выбрать понравившееся место работы.