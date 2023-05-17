https://ria.ru/20230517/ssha-1872232773.html

США предстоит воевать на три фронта. Включая внутренний

США предстоит воевать на три фронта. Включая внутренний - РИА Новости, 17.05.2023

США предстоит воевать на три фронта. Включая внутренний

В "Большом яблоке" (как любят называть американцы Нью-Йорк) 1 мая произошло рядовое, в общем-то, событие: скандал в подземке, закончившийся убийством. Ничего... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T08:00

2023-05-17T08:00

2023-05-17T08:04

аналитика

сша

америка

нью-йорк (город)

джордж флойд

билл клинтон

джо байден

расизм

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В "Большом яблоке" (как любят называть американцы Нью-Йорк) 1 мая произошло рядовое, в общем-то, событие: скандал в подземке, закончившийся убийством. Ничего особенного тут нет, нью-йоркская подземка всегда была местом опасным. Двадцать семь убийств только за последние три года и бессчетное число краж, драк, изнасилований и прочей бузы.Однако на этот раз убийство оказалось межрасовым. В вагон зашел чернокожий бомж, принялся грязно ругаться, приставать к пассажирам, кричать, как все его достало. Белый пассажир Дэниел Пенни применил к нему полицейский захват и удерживал на полу несколько минут, в ходе чего бомж скончался.Разумеется, все мейнстримные СМИ уже лепят из погибшего нового Джорджа Флойда, невзирая на то, что он был отпетым бандитом с 42 арестами. Среди его преступлений — жестокие избиения стариков, грабежи, а также попытка похищения семилетней девочки. Однако у Пенни, как ни удивительно, тоже нашлась поддержка. Неравнодушные граждане мигом собрали ему в помощь миллион долларов, выплатили за него в суде залог в сто тысяч и поддержали в соцсетях. Фотогеничный 24-летний десантник имеет все шансы стать иконой для белой Америки.Судебные баталии, конечно, еще будут бушевать. Для нью-йоркских демократов просто дело чести приземлить на нары такого клиента. "Яростно белый, классический блондин, супремасист и античерный расист убил невинное человеческое существо", — бранят его местные феминистки. Однако при всей шумихе дело Пенни — лишь малая часть тех межрасовых убийств, которые происходят сегодня по всей Америке. В апреле полицейские по ошибке пристрелили в Фармингтоне (Нью-Мексико) белого Роберта Дотсона. Только что некий неназываемый 18-летний подросток устроил в Фармингтоне массовый расстрел, убив троих и ранив несколько человек, в том числе двух копов.В начале мая чернокожий Дейян Патерсон устроил расстрел в клинике Атланты, убив белую женщину. А через день шутинг произошел в торговом центре Аллена (Техас): девять убитых, множество раненых, автор преступления — испаноязычный националист Маурисио Гарсия.Скажут, США большая страна, у всех стволы, ничего особенного. Но с начала года в этой стране произошло уже больше двухсот массовых расстрелов. Многие из них носят отчетливо расовый оттенок. То белый отстреливает цветных, то негр мстит белым, то выступает на сцену латинос со своими претензиями.Еще четверть века назад писатель и высокопоставленный чиновник США, вышедший из самых бедных низов, чернокожий Карл Роуэн написал пророческие слова: "Я предвижу расово-классовую войну в США... конфликт, который будет яростным, жестоким и отвратительным..." Белые против негров, негры против евреев и латиносов... "И от Лос-Анджелеса до Детройта и Нью-Йорка класс обездоленных идет войной на истеблишмент". Конечно, в цивилизованной стране правительство попыталось бы утихомирить население. Однако правящая демпартия словно нарочно разжигает конфликт. Их СМИ утверждают, что в расовой войне виноваты исключительно белые цисгендерные мужчины, и откровенно натравливают на них черное меньшинство. Силовики охотятся за белыми трампистами как за опасными экстремистами. Суды приговаривают их к тюремным срокам.Параллельно через южную границу в Штаты загоняются миллионы южноамериканцев. Это пока они торгуют наркотиками. Придет время — нелегальные мигранты тоже пополнят ряды демократических боевиков.На самом деле, тактика эта давно известна. Демократы частенько с помощью черного меньшинства закошмаривали избирателей, чтобы те проголосовали за кого надо или вообще остались сидеть дома в день выборов. На памяти нашего поколения — мощнейший, с массовыми убийствами бунт чернокожих в Лос-Анджелесе, который поспособствовал приходу в Белый дом демократа Билла Клинтона. В 2020-м избирателей успешно запугали боевики BLM, которые привели к власти Джо Байдена. На 2024-й у демократов примерно такие же планы.Однако никогда раньше черный террор не сталкивался с равным ему по силе полномасштабным низовым белым террором. Долгое время американские патриоты-реднеки держались, не желая разносить страну, и в открытые боестолкновения не вступали. Сейчас картина постепенно меняется."Вторая гражданская война в Америке не будет похожа на первую, — рассуждает американский политолог Барбара Уолтер. — Это будет герилья (партизанская война), в которой будут сражаться маленькие отряды милиции, рассредоточенные по всей стране. Их мишенью станут гражданские — представители меньшинств, лидеры оппозиции, федеральные служащие. Судей будут убивать, демократов и умеренных республиканцев посадят, церкви чернокожих и синагоги будут взрывать, пешеходов — отстреливать снайперы".Это, конечно, сугубо демократический, очень односторонний взгляд на вещи. Представители черного и испаноязычного меньшинства, как мы понимаем, тоже сложа руки сидеть не будут. Не говоря уж о до зубов вооруженных ОПГ, которые рулят жизнью цветных сообществ. Однако фрагментарный, партизанский характер будущей расовой войны подмечен Уолтер очень правдоподобно.Расчет демократов на то, чтобы в обстановке всеобщего хаоса протащить в Белый дом своего кандидата и надолго, если не навсегда, обеспечить свою диктатуру. Однако тогда получается, что в 2024 году США будут воевать даже не на два, а на три фронта: полномасштабный военный конфликт (невиданный с 1945 года) на европейском театре, глобальное противостояние с Китаем и, наконец, гражданская война у себя дома.Потянет ли гегемон три войны сразу, или это станет концом его гегемонии?

https://ria.ru/20230422/diversiya-1867035228.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230328/strelba-1861119368.html

https://ria.ru/20230410/strelba-1864330178.html

https://ria.ru/20230327/ssha-1861002066.html

https://ria.ru/20230114/ssha-1844787633.html

https://ria.ru/20230329/nasilie-1861711060.html

https://ria.ru/20230325/patriotizm-1860543429.html

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аналитика, сша, америка, нью-йорк (город), джордж флойд, билл клинтон, джо байден, расизм