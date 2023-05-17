https://ria.ru/20230517/spiski-1872346547.html

СМИ: ЕС намерен добавить в санкционные списки более ста компаний и физлиц

СМИ: ЕС намерен добавить в санкционные списки более ста компаний и физлиц - РИА Новости, 17.05.2023

СМИ: ЕС намерен добавить в санкционные списки более ста компаний и физлиц

ЕС в рамках новых мер против РФ намерен добавить в санкционные списки около 100 людей и компаний, сообщает EUobserver со ссылкой на предложения к 11-му пакету... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T12:10

2023-05-17T12:10

2023-05-17T12:32

евросоюз

россия

экономика

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. ЕС в рамках новых мер против РФ намерен добавить в санкционные списки около 100 людей и компаний, сообщает EUobserver со ссылкой на предложения к 11-му пакету санкций, с которыми ознакомилось издание."ЕС заморозил счета более чем 1,6 тысячи российских физических лиц и компаний... В 11-м пакете будут добавлены около 100 наименований", - говорится в сообщении.Кроме того, иностранные компании при уходе из РФ могут столкнуться с необходимостью выплатить до 25% от прибыли в России."Согласно одному российскому источнику, ...новые правила могут предусматривать налог до 25% с российской прибыли компаний стран ЕС, таких как Armani, Clarins, Raiffeisen и остальных, которые остались в РФ", - пишет издание.По словам источника, как только соглашения об избежании двойного налогообложения будут расторгнуты, "Москва обложит новым налогом те западные компании, которые еще присутствуют в России, - им придется платить налог на дивиденды даже до 25%"."Страны ЕС готовятся помочь своим компаниям уйти из России на фоне растущего риска того, что они будут облагаться налогом... Предложения по 11-му пакету санкций против РФ включают новые специальные разрешения на финансовые операции и юридические услуги, призванные помочь европейским компаниям выйти из (России)", - также говорится в сообщении.Как отмечается, ЕС может разрешить компаниям осуществлять финансовые переводы попавшим под санкциям россиянам для завершения транзакций, включая продажу."Компетентные органы стран ЕС могут разрешить до 31 декабря 2023 года предоставление юридических услуг, которые являются обязательными… для завершения (выхода из РФ)", - говорится в предложении ЕС.В марте Минфин сообщил, что в условиях ухода из России для компаний из недружественных стран вносятся изменения. При выходе из российских активов они будут обязаны заплатить не менее 10% в бюджет РФ от половины их рыночной стоимости. Кроме того, компании обязаны будут добровольно направлять в федеральный бюджет не менее 10% от рыночной стоимости соответствующих активов, в случае если продажа активов осуществляется с дисконтом более 90% от рыночной стоимости.В начале мая издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов сообщало, что Еврокомиссия может предложить новый пакет санкций против России в ближайшие дни.

https://ria.ru/20230517/aktivy-1872348419.html

https://ria.ru/20230516/zapchasti-1872245714.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

евросоюз, россия, экономика, санкции в отношении россии