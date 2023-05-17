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"Кинжал" 16 мая уничтожил в Киеве РЛС и пять пусковых установок ЗРК Patriot - РИА Новости, 17.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:14 17.05.2023 (обновлено: 22:20 17.05.2023)
https://ria.ru/20230517/spetsoperatsiya-1872497307.html
"Кинжал" 16 мая уничтожил в Киеве РЛС и пять пусковых установок ЗРК Patriot
"Кинжал" 16 мая уничтожил в Киеве РЛС и пять пусковых установок ЗРК Patriot - РИА Новости, 17.05.2023
"Кинжал" 16 мая уничтожил в Киеве РЛС и пять пусковых установок ЗРК Patriot
Российские войска при помощи гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал" накануне уничтожили многофункциональную радиолокационную станцию (РЛС) и пять пусковых... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T21:14
2023-05-17T22:20
специальная военная операция на украине
киев
россия
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Российские войска при помощи гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал" накануне уничтожили многофункциональную радиолокационную станцию (РЛС) и пять пусковых установок ЗРК Patriot, сообщили в Минобороны.Во вторник Министерство обороны сообщило о массированном ударе по пунктам дислокации подразделений ВСУ, а также местам хранения боеприпасов, вооружения и техники, доставленных из западных стран. В частности, речь шла о гиперзвуковой ракете "Кинжал", с помощью которой удалось поразить американский зенитный комплекс Patriot в Киеве. Позднее источник РИА Новости уточнил, что снаряд выпустил истребитель МиГ-31К.В тот же день в Сети распространились видеозаписи из украинской столицы, на которых демонстрируется работа Patriot, пытавшихся отразить ракетный удар. На отдельных кадрах при этом показано, что спустя несколько минут после завершения залпа американских ЗРК и израсходования ими боекомплекта в районе их позиции следует мощный взрыв на земле.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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киев, россия, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
"Кинжал" 16 мая уничтожил в Киеве РЛС и пять пусковых установок ЗРК Patriot

Минобороны: ударом "Кинжала" 16 мая в Киеве уничтожены пять пусковых установок ЗРК Patriot

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкГиперзвуковой авиационный ракетный комплекс "Кинжал"
Гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс Кинжал - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс "Кинжал". Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Российские войска при помощи гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал" накануне уничтожили многофункциональную радиолокационную станцию (РЛС) и пять пусковых установок ЗРК Patriot, сообщили в Минобороны.
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"По достоверно подтвержденным данным, 16 мая в результате удара гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал" в городе Киев были поражены и полностью уничтожены: многофункциональная радиолокационная станция, а также пять пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot производства США", — подчеркнули в ведомстве.

Во вторник Министерство обороны сообщило о массированном ударе по пунктам дислокации подразделений ВСУ, а также местам хранения боеприпасов, вооружения и техники, доставленных из западных стран. В частности, речь шла о гиперзвуковой ракете "Кинжал", с помощью которой удалось поразить американский зенитный комплекс Patriot в Киеве. Позднее источник РИА Новости уточнил, что снаряд выпустил истребитель МиГ-31К.
В тот же день в Сети распространились видеозаписи из украинской столицы, на которых демонстрируется работа Patriot, пытавшихся отразить ракетный удар. На отдельных кадрах при этом показано, что спустя несколько минут после завершения залпа американских ЗРК и израсходования ими боекомплекта в районе их позиции следует мощный взрыв на земле.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
 
 
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