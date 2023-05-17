https://ria.ru/20230517/spetsoperatsiya-1872497307.html

"Кинжал" 16 мая уничтожил в Киеве РЛС и пять пусковых установок ЗРК Patriot

"Кинжал" 16 мая уничтожил в Киеве РЛС и пять пусковых установок ЗРК Patriot - РИА Новости, 17.05.2023

"Кинжал" 16 мая уничтожил в Киеве РЛС и пять пусковых установок ЗРК Patriot

Российские войска при помощи гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал" накануне уничтожили многофункциональную радиолокационную станцию (РЛС) и пять пусковых... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T21:14

2023-05-17T21:14

2023-05-17T22:20

специальная военная операция на украине

киев

россия

украина

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

пэтриот (зенитный ракетный комплекс )

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Российские войска при помощи гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал" накануне уничтожили многофункциональную радиолокационную станцию (РЛС) и пять пусковых установок ЗРК Patriot, сообщили в Минобороны.Во вторник Министерство обороны сообщило о массированном ударе по пунктам дислокации подразделений ВСУ, а также местам хранения боеприпасов, вооружения и техники, доставленных из западных стран. В частности, речь шла о гиперзвуковой ракете "Кинжал", с помощью которой удалось поразить американский зенитный комплекс Patriot в Киеве. Позднее источник РИА Новости уточнил, что снаряд выпустил истребитель МиГ-31К.В тот же день в Сети распространились видеозаписи из украинской столицы, на которых демонстрируется работа Patriot, пытавшихся отразить ракетный удар. На отдельных кадрах при этом показано, что спустя несколько минут после завершения залпа американских ЗРК и израсходования ими боекомплекта в районе их позиции следует мощный взрыв на земле.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

киев, россия, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), пэтриот (зенитный ракетный комплекс )