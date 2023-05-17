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Российские системы ПВО за сутки сбили 19 украинских дронов - РИА Новости, 17.05.2023
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15:05 17.05.2023
https://ria.ru/20230517/spetsoperatsiya-1872411348.html
Российские системы ПВО за сутки сбили 19 украинских дронов
Российские системы ПВО за сутки сбили 19 украинских дронов - РИА Новости, 17.05.2023
Российские системы ПВО за сутки сбили 19 украинских дронов
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 9 снарядов РСЗО HIMARS и 19 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T15:05
2023-05-17T15:05
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 9 снарядов РСЗО HIMARS и 19 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны перехвачено девять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожено 19 украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сводке ведомства. Согласно сообщению, украинские дроны были сбиты в ДНР, ЛНР, Харьковской и Херсонской областях. Всего с начала спецоперации были уничтожены 427 украинских военных самолетов, 233 вертолета, 4197 беспилотных летательных аппаратов, 422 зенитных ракетных комплекса, 9206 танков и других боевых бронированных машин, 1100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4837 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10267 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, технологии, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Россия
Российские системы ПВО за сутки сбили 19 украинских дронов

Минобороны: российская ПВО за сутки сбила 19 дронов ВСУ и девять снарядов РСЗО HIMARS

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОбломки беспилотника ВСУ американского происхождения, сбитого системой ПВО в Донецке
Обломки беспилотника ВСУ американского происхождения, сбитого системой ПВО в Донецке - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Обломки беспилотника ВСУ американского происхождения, сбитого системой ПВО в Донецке. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 9 снарядов РСЗО HIMARS и 19 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны перехвачено девять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожено 19 украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сводке ведомства.
Согласно сообщению, украинские дроны были сбиты в ДНР, ЛНР, Харьковской и Херсонской областях.
Всего с начала спецоперации были уничтожены 427 украинских военных самолетов, 233 вертолета, 4197 беспилотных летательных аппаратов, 422 зенитных ракетных комплекса, 9206 танков и других боевых бронированных машин, 1100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4837 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10267 единиц специальной военной автомобильной техники.
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