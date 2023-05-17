https://ria.ru/20230517/spetsoperatsiya-1872398761.html
Российские штурмовики ведут бои за западные районы Артемовска
Российские штурмовики ведут бои за западные районы Артемовска - РИА Новости, 17.05.2023
Российские штурмовики ведут бои за западные районы Артемовска
На Донецком направлении штурмовые отряды продолжают бои в западной части Артемовска, сообщили в среду в Минобороны России. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T14:40
2023-05-17T14:40
2023-05-17T14:55
специальная военная операция на украине
артемовск
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. На Донецком направлении штурмовые отряды продолжают бои в западной части Артемовска, сообщили в среду в Минобороны России.В свою очередь, в результате наступательных действий подразделения ВДВ заняли более выгодный рубеж обороны, отметили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
артемовск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
артемовск, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские штурмовики ведут бои за западные районы Артемовска
Минобороны: на Донецком направление штурмовики ведут бои за западные районы Артемовска