https://ria.ru/20230517/spetsoperatsiya-1872398761.html

Российские штурмовики ведут бои за западные районы Артемовска

Российские штурмовики ведут бои за западные районы Артемовска - РИА Новости, 17.05.2023

Российские штурмовики ведут бои за западные районы Артемовска

На Донецком направлении штурмовые отряды продолжают бои в западной части Артемовска, сообщили в среду в Минобороны России. РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T14:40

2023-05-17T14:40

2023-05-17T14:55

специальная военная операция на украине

артемовск

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. На Донецком направлении штурмовые отряды продолжают бои в западной части Артемовска, сообщили в среду в Минобороны России.В свою очередь, в результате наступательных действий подразделения ВДВ заняли более выгодный рубеж обороны, отметили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

артемовск

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

артемовск, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)