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Российские штурмовики ведут бои за западные районы Артемовска - РИА Новости, 17.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:40 17.05.2023 (обновлено: 14:55 17.05.2023)
https://ria.ru/20230517/spetsoperatsiya-1872398761.html
Российские штурмовики ведут бои за западные районы Артемовска
Российские штурмовики ведут бои за западные районы Артемовска - РИА Новости, 17.05.2023
Российские штурмовики ведут бои за западные районы Артемовска
На Донецком направлении штурмовые отряды продолжают бои в западной части Артемовска, сообщили в среду в Минобороны России. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T14:40
2023-05-17T14:55
специальная военная операция на украине
артемовск
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. На Донецком направлении штурмовые отряды продолжают бои в западной части Артемовска, сообщили в среду в Минобороны России.В свою очередь, в результате наступательных действий подразделения ВДВ заняли более выгодный рубеж обороны, отметили в Минобороны РФ.
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артемовск, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские штурмовики ведут бои за западные районы Артемовска

Минобороны: на Донецком направление штурмовики ведут бои за западные районы Артемовска

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПоврежденные многоэтажные дома в западной части Артемовска
Поврежденные многоэтажные дома в западной части Артемовска - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Поврежденные многоэтажные дома в западной части Артемовска. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. На Донецком направлении штурмовые отряды продолжают бои в западной части Артемовска, сообщили в среду в Минобороны России.
«
"На донецком направлении штурмовые отряды продолжали вести бои за овладение западными кварталами города Артемовск", - сообщили в ведомстве.
В свою очередь, в результате наступательных действий подразделения ВДВ заняли более выгодный рубеж обороны, отметили в Минобороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеАртемовскРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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