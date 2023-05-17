https://ria.ru/20230517/spetsoperatsiya-1872314046.html
Российские бойцы сражаются с прямыми последователями нацизма, заявил Путин
Российские бойцы сражаются с прямыми последователями нацизма, заявил Путин - РИА Новости, 17.05.2023
Российские бойцы сражаются с прямыми последователями нацизма, заявил Путин
Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев и всех, кто отмечает День спасения и освобождения, и заявил, что сегодня бойцы и командиры РФ... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T10:09
2023-05-17T10:09
2023-05-17T10:25
специальная военная операция на украине
безопасность
владимир путин
россия
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев и всех, кто отмечает День спасения и освобождения, и заявил, что сегодня бойцы и командиры РФ сражаются в ходе специальной военной операции с прямыми последователями нацизма.Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.День спасения и освобождения приурочен к 9 мая 1945 года - тогда это было 26 ияра по еврейскому календарю. Дата подвижная, в этом году "еврейский День Победы" выпадает на 17 мая. Праздник молодой, ему всего 10 лет, но уже отмечается в еврейских общинах по всему миру."Сегодня в России и в других странах торжественно отмечается 26 Ияра – День спасения и освобождения... И мы, и будущие поколения должны свято хранить историческую правду о Второй мировой войне, понимать, к каким разрушительным последствиям приводит любое попустительство национализму, антисемитизму, ксенофобии. Именно с прямыми последователями нацизма сражаются сегодня наши бойцы и командиры в ходе специальной военной операции", - говорится в телеграмме президента РФ.Он отметил, что эта дата занимает особое место в еврейском религиозном календаре и служит сбережению памяти о подвиге воинов Красной Армии и армий стран-союзниц по антигитлеровской коалиции, спасших еврейский и другие народы от нацизма.Путин выразил уверенность, что широкое празднование этого дня будет укреплять традиции российских евреев и патриотическое воспитание молодёжи."И конечно, самые добрые и искренние слова признательности – нашим дорогим ветеранам, фронтовикам и труженикам тыла. Желаю вам успехов, здоровья и благополучия", - добавляется в телеграмме.Мероприятия, посвященные празднику, продолжатся до 23 мая. Так, 21 мая в столичных "Лужниках" состоится первая Всероссийская выпечка хал с участием более тысячи женщин, а 23 мая в Иерусалиме - религиозно-памятная акция с участием 500 израильских детей в мемориальном центре "Яд-Вашем". Одна из традиций праздника - зажигать три свечи: во славу Всевышнего, в память о жертвах Холокоста и в честь воинов-освободителей.
https://ria.ru/20230509/pobeda-1870627859.html
https://ria.ru/20230517/budanov-1872313024.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Владимир Путин, Россия
Российские бойцы сражаются с прямыми последователями нацизма, заявил Путин
Путин: российские бойцы сражаются в ходе спецоперации с прямыми последователями нацизма
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев и всех, кто отмечает День спасения и освобождения, и заявил
, что сегодня бойцы и командиры РФ сражаются в ходе специальной военной операции с прямыми последователями нацизма.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
День спасения и освобождения приурочен к 9 мая 1945 года - тогда это было 26 ияра по еврейскому календарю. Дата подвижная, в этом году "еврейский День Победы" выпадает на 17 мая. Праздник молодой, ему всего 10 лет, но уже отмечается в еврейских общинах по всему миру.
"Сегодня в России и в других странах торжественно отмечается 26 Ияра – День спасения и освобождения... И мы, и будущие поколения должны свято хранить историческую правду о Второй мировой войне, понимать, к каким разрушительным последствиям приводит любое попустительство национализму, антисемитизму, ксенофобии. Именно с прямыми последователями нацизма сражаются сегодня наши бойцы и командиры в ходе специальной военной операции", - говорится в телеграмме президента РФ.
Он отметил, что эта дата занимает особое место в еврейском религиозном календаре и служит сбережению памяти о подвиге воинов Красной Армии и армий стран-союзниц по антигитлеровской коалиции, спасших еврейский и другие народы от нацизма.
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Путин выразил уверенность, что широкое празднование этого дня будет укреплять традиции российских евреев и патриотическое воспитание молодёжи.
"И конечно, самые добрые и искренние слова признательности – нашим дорогим ветеранам, фронтовикам и труженикам тыла. Желаю вам успехов, здоровья и благополучия", - добавляется в телеграмме.
Мероприятия, посвященные празднику, продолжатся до 23 мая. Так, 21 мая в столичных "Лужниках" состоится первая Всероссийская выпечка хал с участием более тысячи женщин, а 23 мая в Иерусалиме
- религиозно-памятная акция с участием 500 израильских детей в мемориальном центре "Яд-Вашем". Одна из традиций праздника - зажигать три свечи: во славу Всевышнего, в память о жертвах Холокоста и в честь воинов-освободителей.
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