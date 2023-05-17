https://ria.ru/20230517/spetsoperatsiya-1872314046.html

Российские бойцы сражаются с прямыми последователями нацизма, заявил Путин

Российские бойцы сражаются с прямыми последователями нацизма, заявил Путин - РИА Новости, 17.05.2023

Российские бойцы сражаются с прямыми последователями нацизма, заявил Путин

Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев и всех, кто отмечает День спасения и освобождения, и заявил, что сегодня бойцы и командиры РФ... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T10:09

2023-05-17T10:09

2023-05-17T10:25

специальная военная операция на украине

безопасность

владимир путин

россия

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев и всех, кто отмечает День спасения и освобождения, и заявил, что сегодня бойцы и командиры РФ сражаются в ходе специальной военной операции с прямыми последователями нацизма.Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.День спасения и освобождения приурочен к 9 мая 1945 года - тогда это было 26 ияра по еврейскому календарю. Дата подвижная, в этом году "еврейский День Победы" выпадает на 17 мая. Праздник молодой, ему всего 10 лет, но уже отмечается в еврейских общинах по всему миру."Сегодня в России и в других странах торжественно отмечается 26 Ияра – День спасения и освобождения... И мы, и будущие поколения должны свято хранить историческую правду о Второй мировой войне, понимать, к каким разрушительным последствиям приводит любое попустительство национализму, антисемитизму, ксенофобии. Именно с прямыми последователями нацизма сражаются сегодня наши бойцы и командиры в ходе специальной военной операции", - говорится в телеграмме президента РФ.Он отметил, что эта дата занимает особое место в еврейском религиозном календаре и служит сбережению памяти о подвиге воинов Красной Армии и армий стран-союзниц по антигитлеровской коалиции, спасших еврейский и другие народы от нацизма.Путин выразил уверенность, что широкое празднование этого дня будет укреплять традиции российских евреев и патриотическое воспитание молодёжи."И конечно, самые добрые и искренние слова признательности – нашим дорогим ветеранам, фронтовикам и труженикам тыла. Желаю вам успехов, здоровья и благополучия", - добавляется в телеграмме.Мероприятия, посвященные празднику, продолжатся до 23 мая. Так, 21 мая в столичных "Лужниках" состоится первая Всероссийская выпечка хал с участием более тысячи женщин, а 23 мая в Иерусалиме - религиозно-памятная акция с участием 500 израильских детей в мемориальном центре "Яд-Вашем". Одна из традиций праздника - зажигать три свечи: во славу Всевышнего, в память о жертвах Холокоста и в честь воинов-освободителей.

https://ria.ru/20230509/pobeda-1870627859.html

https://ria.ru/20230517/budanov-1872313024.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, владимир путин, россия