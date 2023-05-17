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ПВО сбила пять ракет производства США на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 17.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:05 17.05.2023 (обновлено: 08:55 17.05.2023)
https://ria.ru/20230517/spetsoperatsiya-1872287396.html
ПВО сбила пять ракет производства США на Южнодонецком направлении
ПВО сбила пять ракет производства США на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 17.05.2023
ПВО сбила пять ракет производства США на Южнодонецком направлении
На Южнодонецком направлении российские комплексы ПВО уничтожили пять ракет производства США, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток"... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T05:05
2023-05-17T08:55
специальная военная операция на украине
сша
александр гордеев (полковник)
вооруженные силы украины
зрк с-300
безопасность
октябрьский
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. На Южнодонецком направлении российские комплексы ПВО уничтожили пять ракет производства США, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" полковник Александр Гордеев. "На Южнодонецком направлении средствами противовоздушной обороны группировки "Восток" отражены ракетные атаки противника. Расчетами зенитных ракетных комплексов С-300, "Бук" сбиты три ракеты HARM и две ракеты РСЗО HIMARS", — отметил офицер.Также, по словам Гордеева, воздушная разведка выявила мобильную группу ВСУ на пикапах южнее Водяного. Один из них удалось уничтожить из самоходных артиллерийских установок "Акация". Кроме того, рассказал начальник пресс-центра, расчеты самоходных минометов "Тюльпан" ликвидировали пункт временной дислокации противника во Времевке. Также артиллерия уничтожила станцию радиоэлектронной борьбы противника "Нота" около Вольного Поля, минометный расчет в районе Новомихайловки и разведгруппу у совхоза Октябрьский. ПВО также сбили дроны "Фурия" и "Лелека". "На Запорожском направлении расчетами орудий "Гиацинт" уничтожен пикап с боевиками в районе населенного пункта Каменское. Высокоточными боеприпасами "Краснополь" уничтожены самоходные артиллерийские установки противника: "Акация" в районе Гуляйполя, "Гвоздика" в районе Червоной Криницы и минометный расчет в районе Луговского", — добавил Гордеев.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20230514/ukraina-1871668633.html
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сша, александр гордеев (полковник), вооруженные силы украины, зрк с-300, безопасность, октябрьский
Специальная военная операция на Украине, США, Александр Гордеев (полковник), Вооруженные силы Украины, ЗРК С-300, Безопасность, Октябрьский
ПВО сбила пять ракет производства США на Южнодонецком направлении

Минобороны: ПВО на Южнодонецком направлении уничтожила в воздухе пять ракет

© РИА Новости | Перейти в медиабанкКомандная машина зенитно-ракетного комплекса "Бук-М3" ПВО ЮВО ВС России на позиции в зоне СВО
Командная машина зенитно-ракетного комплекса Бук-М3 ПВО ЮВО ВС России на позиции в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
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Командная машина зенитно-ракетного комплекса "Бук-М3" ПВО ЮВО ВС России на позиции в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. На Южнодонецком направлении российские комплексы ПВО уничтожили пять ракет производства США, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" полковник Александр Гордеев.
"На Южнодонецком направлении средствами противовоздушной обороны группировки "Восток" отражены ракетные атаки противника. Расчетами зенитных ракетных комплексов С-300, "Бук" сбиты три ракеты HARM и две ракеты РСЗО HIMARS", — отметил офицер.
Также, по словам Гордеева, воздушная разведка выявила мобильную группу ВСУ на пикапах южнее Водяного. Один из них удалось уничтожить из самоходных артиллерийских установок "Акация".
Кроме того, рассказал начальник пресс-центра, расчеты самоходных минометов "Тюльпан" ликвидировали пункт временной дислокации противника во Времевке. Также артиллерия уничтожила станцию радиоэлектронной борьбы противника "Нота" около Вольного Поля, минометный расчет в районе Новомихайловки и разведгруппу у совхоза Октябрьский. ПВО также сбили дроны "Фурия" и "Лелека".
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"На Запорожском направлении расчетами орудий "Гиацинт" уничтожен пикап с боевиками в районе населенного пункта Каменское. Высокоточными боеприпасами "Краснополь" уничтожены самоходные артиллерийские установки противника: "Акация" в районе Гуляйполя, "Гвоздика" в районе Червоной Криницы и минометный расчет в районе Луговского", — добавил Гордеев.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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