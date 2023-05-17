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Снаряд ВСУ, предварительно, попал в магазин в Донецке

Снаряд ВСУ, предварительно, попал в магазин в Донецке - РИА Новости, 17.05.2023

Снаряд ВСУ, предварительно, попал в магазин в Донецке

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что, по предварительной информации, во время обстрела зафиксировано попадание в магазин, данные о пострадавших уточняются. РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T12:41

2023-05-17T12:41

2023-05-17T12:42

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 17 мая - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что, по предварительной информации, во время обстрела зафиксировано попадание в магазин, данные о пострадавших уточняются."По предварительной информации, в результате обстрела пос. Горняк Куйбышевского района зафиксировано попадание в магазин. Информация о пострадавших уточняется", - написал он в своем Telegram-канале.Он добавил, что в результате обстрела поселка Лозовской поврежден продуктовый магазин.

донецк

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, донецк, вооруженные силы украины