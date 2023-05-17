https://ria.ru/20230517/snaryad-1872355805.html
Снаряд ВСУ, предварительно, попал в магазин в Донецке
Снаряд ВСУ, предварительно, попал в магазин в Донецке - РИА Новости, 17.05.2023
Снаряд ВСУ, предварительно, попал в магазин в Донецке
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что, по предварительной информации, во время обстрела зафиксировано попадание в магазин, данные о пострадавших уточняются. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T12:41
2023-05-17T12:41
2023-05-17T12:42
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1e/1868815958_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_e6080e234a3c35d4e33ae0e58d038d48.jpg
ДОНЕЦК, 17 мая - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что, по предварительной информации, во время обстрела зафиксировано попадание в магазин, данные о пострадавших уточняются."По предварительной информации, в результате обстрела пос. Горняк Куйбышевского района зафиксировано попадание в магазин. Информация о пострадавших уточняется", - написал он в своем Telegram-канале.Он добавил, что в результате обстрела поселка Лозовской поврежден продуктовый магазин.
донецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1e/1868815958_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_af782a481c46595aa955d664e4297d36.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Вооруженные силы Украины
Снаряд ВСУ, предварительно, попал в магазин в Донецке
Мэр Кулемзин: снаряд ВСУ, предварительно, попал в магазин в Донецке