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Путин назвал Севморпуть одним из стратегических приоритетов - РИА Новости, 17.05.2023
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15:00 17.05.2023 (обновлено: 15:07 17.05.2023)
https://ria.ru/20230517/sevmorput-1872409758.html
Путин назвал Севморпуть одним из стратегических приоритетов
Путин назвал Севморпуть одним из стратегических приоритетов - РИА Новости, 17.05.2023
Путин назвал Севморпуть одним из стратегических приоритетов
Северный морской путь - один из стратегических приоритетов, не стоит на нем экономить исходя из текущей конъюнктуры, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T15:00
2023-05-17T15:07
владимир путин
северный морской путь
экономика
россия
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Северный морской путь - один из стратегических приоритетов, не стоит на нем экономить исходя из текущей конъюнктуры, заявил президент России Владимир Путин."Да, у нас есть, а они всегда есть, всегда были определенные вопросы, которые нужно в сфере финансов решать, вместе с тем хочу обратить ваше внимание на то, что развитие Северного морского пути – это, безусловно, один из очевидных стратегических приоритетов. И здесь, наверное, не стоит нам экономить и что-то сокращать, исходя из текущей конъюнктуры", - сказал он на совещании с членами правительства."Хотя и текущая конъюнктура дает нам основания рассчитывать на то, что все наши проекты такого характера будут реализовываться", - добавил Путин.
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владимир путин, северный морской путь, экономика, россия
Владимир Путин, Северный морской путь, Экономика, Россия
Путин назвал Севморпуть одним из стратегических приоритетов

Путин призвал не экономить на Севморпути, сходя из текущей конъюнктуры

© Фото : ПАО СовкомфлотТанкер "Проспект Королёва" компании "Совкомфлот"
Танкер Проспект Королёва компании Совкомфлот - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© Фото : ПАО Совкомфлот
Танкер "Проспект Королёва" компании "Совкомфлот". Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Северный морской путь - один из стратегических приоритетов, не стоит на нем экономить исходя из текущей конъюнктуры, заявил президент России Владимир Путин.
"Да, у нас есть, а они всегда есть, всегда были определенные вопросы, которые нужно в сфере финансов решать, вместе с тем хочу обратить ваше внимание на то, что развитие Северного морского пути – это, безусловно, один из очевидных стратегических приоритетов. И здесь, наверное, не стоит нам экономить и что-то сокращать, исходя из текущей конъюнктуры", - сказал он на совещании с членами правительства.
"Хотя и текущая конъюнктура дает нам основания рассчитывать на то, что все наши проекты такого характера будут реализовываться", - добавил Путин.
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Владимир ПутинСеверный морской путьЭкономикаРоссия
 
 
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