https://ria.ru/20230517/sevmorput-1872409758.html
Путин назвал Севморпуть одним из стратегических приоритетов
Путин назвал Севморпуть одним из стратегических приоритетов - РИА Новости, 17.05.2023
Путин назвал Севморпуть одним из стратегических приоритетов
Северный морской путь - один из стратегических приоритетов, не стоит на нем экономить исходя из текущей конъюнктуры, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T15:00
2023-05-17T15:00
2023-05-17T15:07
владимир путин
северный морской путь
экономика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155820/72/1558207294_47:0:753:397_1920x0_80_0_0_03244e5d4d2c25f86fc0af60e543a108.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Северный морской путь - один из стратегических приоритетов, не стоит на нем экономить исходя из текущей конъюнктуры, заявил президент России Владимир Путин."Да, у нас есть, а они всегда есть, всегда были определенные вопросы, которые нужно в сфере финансов решать, вместе с тем хочу обратить ваше внимание на то, что развитие Северного морского пути – это, безусловно, один из очевидных стратегических приоритетов. И здесь, наверное, не стоит нам экономить и что-то сокращать, исходя из текущей конъюнктуры", - сказал он на совещании с членами правительства."Хотя и текущая конъюнктура дает нам основания рассчитывать на то, что все наши проекты такого характера будут реализовываться", - добавил Путин.
https://ria.ru/20230327/rosatom-1860815119.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155820/72/1558207294_135:0:664:397_1920x0_80_0_0_99291140ab6c8bd9e488c65411707b26.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, северный морской путь, экономика, россия
Владимир Путин, Северный морской путь, Экономика, Россия
Путин назвал Севморпуть одним из стратегических приоритетов
Путин призвал не экономить на Севморпути, сходя из текущей конъюнктуры
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Северный морской путь - один из стратегических приоритетов, не стоит на нем экономить исходя из текущей конъюнктуры, заявил президент России Владимир Путин.
"Да, у нас есть, а они всегда есть, всегда были определенные вопросы, которые нужно в сфере финансов решать, вместе с тем хочу обратить ваше внимание на то, что развитие Северного морского пути – это, безусловно, один из очевидных стратегических приоритетов. И здесь, наверное, не стоит нам экономить и что-то сокращать, исходя из текущей конъюнктуры", - сказал он на совещании с членами правительства.
"Хотя и текущая конъюнктура дает нам основания рассчитывать на то, что все наши проекты такого характера будут реализовываться", - добавил Путин.
В "Росатоме" рассказали об улучшении порядка прохода судов на Севморпути