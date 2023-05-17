https://ria.ru/20230517/sevmorput-1872409758.html

Путин назвал Севморпуть одним из стратегических приоритетов

Путин назвал Севморпуть одним из стратегических приоритетов - РИА Новости, 17.05.2023

Путин назвал Севморпуть одним из стратегических приоритетов

Северный морской путь - один из стратегических приоритетов, не стоит на нем экономить исходя из текущей конъюнктуры, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T15:00

2023-05-17T15:00

2023-05-17T15:07

владимир путин

северный морской путь

экономика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155820/72/1558207294_47:0:753:397_1920x0_80_0_0_03244e5d4d2c25f86fc0af60e543a108.jpg

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Северный морской путь - один из стратегических приоритетов, не стоит на нем экономить исходя из текущей конъюнктуры, заявил президент России Владимир Путин."Да, у нас есть, а они всегда есть, всегда были определенные вопросы, которые нужно в сфере финансов решать, вместе с тем хочу обратить ваше внимание на то, что развитие Северного морского пути – это, безусловно, один из очевидных стратегических приоритетов. И здесь, наверное, не стоит нам экономить и что-то сокращать, исходя из текущей конъюнктуры", - сказал он на совещании с членами правительства."Хотя и текущая конъюнктура дает нам основания рассчитывать на то, что все наши проекты такого характера будут реализовываться", - добавил Путин.

https://ria.ru/20230327/rosatom-1860815119.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, северный морской путь, экономика, россия