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Новгородские депутаты доставили бойцам СВО маскировочные сети - РИА Новости, 17.05.2023
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17:21 17.05.2023 (обновлено: 17:29 17.05.2023)
https://ria.ru/20230517/seti-1872456024.html
Новгородские депутаты доставили бойцам СВО маскировочные сети
Новгородские депутаты доставили бойцам СВО маскировочные сети - РИА Новости, 17.05.2023
Новгородские депутаты доставили бойцам СВО маскировочные сети
Депутаты Новгородской областной думы доставили в ЛНР маскировочные сети, пропитанные специальным составом, сообщила вице-спикер заксобрания Ольга Борисова в... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T17:21
2023-05-17T17:29
надежные люди
луганская народная республика
новгородская область
россия
новгородская областная дума
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 мая – РИА Новости. Депутаты Новгородской областной думы доставили в ЛНР маскировочные сети, пропитанные специальным составом, сообщила вице-спикер заксобрания Ольга Борисова в своем телеграм-канале. На передовую из региона прибыл очередной гуманитарный груз для бойцов СВО. Медикаменты, продукты, вещи и другая помощь была собрана депутатами, жителями Новгородской области и других регионов России. "Мы доставили гуманитарную помощь нашим бойцам. Уже не первый раз её отвозим и именно то, что нужно фронту... Маскировочные сети изготовили волонтеры Великого Новгорода из объединения "Золотые руки ангела". Они пропитаны специальным составом, который делает их невидимыми для тепловизоров", - рассказала Борисова. Гуманитарный груз был сформирован, исходя из поступивших заявок. Многие бойцы получили адресные посылки от родных.
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луганская народная республика, новгородская область, россия, новгородская областная дума
Надежные люди, Луганская Народная Республика, Новгородская область, Россия, Новгородская областная Дума
Новгородские депутаты доставили бойцам СВО маскировочные сети

Новгородские депутаты доставили бойцам СВО в ЛНР маскировочные сети

© Фото : телеграм-канал вице-спикера заксобрания Ольги Борисовой Новгородские депутаты доставили на фронт маскировочные сети, пропитанные спецсредством
Новгородские депутаты доставили на фронт маскировочные сети, пропитанные спецсредством - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© Фото : телеграм-канал вице-спикера заксобрания Ольги Борисовой
Новгородские депутаты доставили на фронт маскировочные сети, пропитанные спецсредством
Читать ria.ru в
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 мая – РИА Новости. Депутаты Новгородской областной думы доставили в ЛНР маскировочные сети, пропитанные специальным составом, сообщила вице-спикер заксобрания Ольга Борисова в своем телеграм-канале.
На передовую из региона прибыл очередной гуманитарный груз для бойцов СВО. Медикаменты, продукты, вещи и другая помощь была собрана депутатами, жителями Новгородской области и других регионов России.
"Мы доставили гуманитарную помощь нашим бойцам. Уже не первый раз её отвозим и именно то, что нужно фронту... Маскировочные сети изготовили волонтеры Великого Новгорода из объединения "Золотые руки ангела". Они пропитаны специальным составом, который делает их невидимыми для тепловизоров", - рассказала Борисова.
Гуманитарный груз был сформирован, исходя из поступивших заявок. Многие бойцы получили адресные посылки от родных.
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