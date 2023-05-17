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Новгородские депутаты доставили бойцам СВО маскировочные сети
Новгородские депутаты доставили бойцам СВО маскировочные сети - РИА Новости, 17.05.2023
Новгородские депутаты доставили бойцам СВО маскировочные сети
Депутаты Новгородской областной думы доставили в ЛНР маскировочные сети, пропитанные специальным составом, сообщила вице-спикер заксобрания Ольга Борисова в... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T17:21
2023-05-17T17:21
2023-05-17T17:29
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 мая – РИА Новости. Депутаты Новгородской областной думы доставили в ЛНР маскировочные сети, пропитанные специальным составом, сообщила вице-спикер заксобрания Ольга Борисова в своем телеграм-канале. На передовую из региона прибыл очередной гуманитарный груз для бойцов СВО. Медикаменты, продукты, вещи и другая помощь была собрана депутатами, жителями Новгородской области и других регионов России. "Мы доставили гуманитарную помощь нашим бойцам. Уже не первый раз её отвозим и именно то, что нужно фронту... Маскировочные сети изготовили волонтеры Великого Новгорода из объединения "Золотые руки ангела". Они пропитаны специальным составом, который делает их невидимыми для тепловизоров", - рассказала Борисова. Гуманитарный груз был сформирован, исходя из поступивших заявок. Многие бойцы получили адресные посылки от родных.
https://ria.ru/20230517/sbor-1872415640.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, новгородская область, россия, новгородская областная дума
Надежные люди, Луганская Народная Республика, Новгородская область, Россия, Новгородская областная Дума
Новгородские депутаты доставили бойцам СВО маскировочные сети
Новгородские депутаты доставили бойцам СВО в ЛНР маскировочные сети