https://ria.ru/20230517/seti-1872456024.html

Новгородские депутаты доставили бойцам СВО маскировочные сети

Новгородские депутаты доставили бойцам СВО маскировочные сети - РИА Новости, 17.05.2023

Новгородские депутаты доставили бойцам СВО маскировочные сети

Депутаты Новгородской областной думы доставили в ЛНР маскировочные сети, пропитанные специальным составом, сообщила вице-спикер заксобрания Ольга Борисова в... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T17:21

2023-05-17T17:21

2023-05-17T17:29

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 мая – РИА Новости. Депутаты Новгородской областной думы доставили в ЛНР маскировочные сети, пропитанные специальным составом, сообщила вице-спикер заксобрания Ольга Борисова в своем телеграм-канале. На передовую из региона прибыл очередной гуманитарный груз для бойцов СВО. Медикаменты, продукты, вещи и другая помощь была собрана депутатами, жителями Новгородской области и других регионов России. "Мы доставили гуманитарную помощь нашим бойцам. Уже не первый раз её отвозим и именно то, что нужно фронту... Маскировочные сети изготовили волонтеры Великого Новгорода из объединения "Золотые руки ангела". Они пропитаны специальным составом, который делает их невидимыми для тепловизоров", - рассказала Борисова. Гуманитарный груз был сформирован, исходя из поступивших заявок. Многие бойцы получили адресные посылки от родных.

https://ria.ru/20230517/sbor-1872415640.html

луганская народная республика

новгородская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

луганская народная республика, новгородская область, россия, новгородская областная дума