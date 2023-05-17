https://ria.ru/20230517/serbiya-1872246252.html

Сербия разоружается с далекоидущими целями

Сербия разоружается с далекоидущими целями - РИА Новости, 17.05.2023

Сербия разоружается с далекоидущими целями

После кровожадных девяностых и насыщенных нулевых Сербию накрыло десятилетие скуки. Какие-то политические процессы там, конечно, шли, причем как будто бы бодрые РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T08:00

2023-05-17T08:00

2023-05-17T10:16

аналитика

сербия

россия

косово

александр вучич

томислав николич

нато

совет европы

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После кровожадных девяностых и насыщенных нулевых Сербию накрыло десятилетие скуки. Какие-то политические процессы там, конечно, шли, причем как будто бы бодрые — с попытками цветных революций, громкими скандалами и хроническим ожиданием новой войны за Косово. Но все эти бури в итоге оказывались шекспировскими, театральными — когда декорации колышутся, а сцена стоит ровно. По сути, ничего в стране не менялось: Сербия медленно развивалась, а президент Александр Вучич "надежно контролировал ситуацию" (по формулировке своих сторонников) и/или "выстраивал авторитарный режим персоналистского типа" (по версии своих противников).Оно и до сих пор так, какой акцент не выбери. Скоро исполнится полтора года, как Белград выдерживает шантаж со стороны Запада на предмет отношений с Россией. Оказывается, без бомбардировок со стороны заведомо превосходящих сил НАТО сломить Сербию не так-то и просто.Теперь эта стабильность (для врагов Вучича — застой) грозит закончиться. Сам Вучич — добрый ли он хозяин или изворотливый интриган — наверняка хотел бы, чтобы ничего опять не поменялось. Но именно он запустил процессы, намекающие на большие перемены.Во-первых, он разоружает народ. Почти повсеместно на Балканах у гражданских немало оружия — это, как было сказано в фильме "Брат", "эхо войны", только войн было много, а старожилы до сих пор ждут новых. Также повсеместно власть искала и ищет поводы сократить количество стволов на руках и в огородах своих народов, но где-то преуспела, а где-то нет.В Сербии не особенно преуспела, но ныне стволы там сдают десятками тысяч. Пока добровольно — по призыву президента. Кары против упрямых обещаны к июню, когда вступят в силу нормы нового закона об обороте оружия. Повод для его принятия — два недавних массовых расстрела: один — в белградской школе, другой — в пригороде Белграда. Всего 16 погибших.Сербская оппозиция использует эти трагедии как повод для банального — в который уже раз потребовать отставки Вучича, а также главы МВД. Президент пообещал ответить объявлением внеочередных выборов в парламент (третьих за четыре года), и лояльные ему силы наверняка их опять выиграют. Другими словами, все то же самое, движуха ради движухи, никаких сущностных перемен. Кроме разоружения населения.И во-вторых: Вучич уходит с поста председателя правящей Сербской прогрессивной партии — крупнейшей в стране и одной из наиболее многочисленных в Европе.В кровавые девяностые она была партией радикальных националистов, так и называлась: Радикальная. А впоследствии пережила раскол, по итогам которого крупнейший из ее кусков под вывеской Прогрессивной партии взял в 2012-м году власть, открыв десятилетие стабильности-застоя.Тогда главным лицом прогрессистов был Томислав Николич. Вучич — его преемник сперва на посту лидера партии, а потом и президента Сербии. Теперь он сам передает партию "молодому поколению" и понятно, что прибедняется: сербскому президенту всего 53 года.Может, Вучич чистосердечно подумывал о постепенной передаче власти. Может, как с ним это часто бывает, все совсем наоборот: он меняет что-то малозначимое, чтоб ничего значимого не менялось. Но отнюдь не исключен и тот вариант, что глава государства готовит маневр, к которому его принудил Запад.Сопротивляясь требованиям ввести санкции против России и установить отношения с властями Косова, Вучич не раз предупреждал, что его возможности к сопротивлению не безграничны. В то же время он отрезал себе пути к отступлению и больше не может стать тем, кто принял "непопулярное решение". Чтобы не обнулить себя как политика, ему придется отойти в сторону.За десять лет, пока Сербия вступала в Евросоюз под руководством националистов, бывший министр пропаганды в военном правительстве Милошевича не раз демонстрировал свою уникальную политическую живучесть и умение играть без серьезных козырей на руках. Но если бы ему все-таки пришлось сдаться, он действовал бы так же, как действует сейчас: искал бы руки для "грязной работы", уходил бы в тень, прикрывался аппаратными решениями и, конечно, разоружал бы население, все-таки место действия — пороховой погреб Европы.Если Белград ждет резкий "разворот на Запад", в намерении совершить который Вучича подозревают второй год подряд, странно, что ждет именно теперь, когда президент Сербии находится в режиме очередного конфликта с Западом и бойкотирует саммит Совета Европы. Но что-то им готовится — что-то, после чего Сербия может завершить десятилетие скучной стабильности, которая в нашем стремительно меняющемся мире превращается в роскошь.Чего в маневре Вучича больше, станет понятнее в конце мая, когда президент выступит с обращением к народу и проведет съезд правящей партии. Но в том, что касается отношений с Россией, ясность должна появиться позднее. Есть подозрение, что в наибольшей степени она зависит не от Вучича и не от Запада, а от того, насколько эффективно Вооруженные силы России противопоставят себя главной ставке наших общих с сербами недоброжелателей из НАТО — так называемому контрнаступлению ВСУ.Сколь бы ни была крепка Сербия и сколь бы ни был изворотлив Вучич, малые страны в состоянии эффективно сопротивляться только до тех пор, пока эффективно сопротивляются большие.

https://ria.ru/20230512/serbiya-1871267372.html

https://ria.ru/20230505/strelba-1869880425.html

https://ria.ru/20230510/serbiya-1870826976.html

https://ria.ru/20230514/serbiya-1871623240.html

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аналитика, сербия, россия, косово, александр вучич, томислав николич, нато, совет европы, санкции в отношении россии