Рейтинг@Mail.ru
В Адыгее в развитие сельских территорий направят 1,2 млрд рублей - РИА Новости, 17.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Республика Адыгея
Республика Адыгея
 
16:57 17.05.2023
https://ria.ru/20230517/selo-1872444864.html
В Адыгее в развитие сельских территорий направят 1,2 млрд рублей
В Адыгее в развитие сельских территорий направят 1,2 млрд рублей - РИА Новости, 17.05.2023
В Адыгее в развитие сельских территорий направят 1,2 млрд рублей
В Адыгее в текущем году по программе комплексного развития сельских территорий (КРСТ) свыше 1,2 миллиарда рублей будет направлено на строительство детских... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T16:57
2023-05-17T16:57
республика адыгея
майкопский район
мурат кумпилов
республика адыгея
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/11/1872443020_0:53:720:458_1920x0_80_0_0_a229ae6db2124d30421375bd56e83f7b.jpg
МАЙКОП, 17 мая – РИА Новости. В Адыгее в текущем году по программе комплексного развития сельских территорий (КРСТ) свыше 1,2 миллиарда рублей будет направлено на строительство детских садов, спорткомплексов, дорог и газопроводов, сообщил глава региона Мурат Кумпилов.Пресс-служба республиканского правительства со ссылкой на Кумпилова отмечает, что в текущем году будет продолжена начатая в прошлые годы работа по развитию сельских территорий и обеспечению их социальной инфраструктурой."На эти цели по программе КРСТ в текущем году выделено более 1,2 миллиарда рублей. Уже идет строительство образовательного центра в Майкопском районе, двух блочно-модульных котельных к детским садам, двух спортивных комплексов, реконструкция 22,9 километра водопроводных сетей, 4,8 километра распределительных газопроводов низкого давления", - сообщает пресс-служба.Кроме того, в текущем году должно завершиться строительство двух детских садов в ауле Пшичо и селе Зарево. Продолжается строительство сельского дома культуры в ауле Хатажукай, и уже завершен капремонт СДК в селе Еленовском. До конца года власти Адыгеи планируют завершить ремонт 11,9 километра сельских дорог.
https://ria.ru/20230426/poliklinika-1867949174.html
майкопский район
республика адыгея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/11/1872443020_60:0:700:480_1920x0_80_0_0_64ac06b85dc6c43aa0722279a04fcfab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
майкопский район, мурат кумпилов, республика адыгея
Республика Адыгея, Майкопский район, Мурат Кумпилов, Республика Адыгея

В Адыгее в развитие сельских территорий направят 1,2 млрд рублей

© Фото : пресс-служба правительства АдыгеиВ Адыгее в развитие сельских территорий направят 1,2 млрд рублей
В Адыгее в развитие сельских территорий направят 1,2 млрд рублей - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© Фото : пресс-служба правительства Адыгеи
В Адыгее в развитие сельских территорий направят 1,2 млрд рублей
Читать ria.ru в
МАЙКОП, 17 мая – РИА Новости. В Адыгее в текущем году по программе комплексного развития сельских территорий (КРСТ) свыше 1,2 миллиарда рублей будет направлено на строительство детских садов, спорткомплексов, дорог и газопроводов, сообщил глава региона Мурат Кумпилов.
Пресс-служба республиканского правительства со ссылкой на Кумпилова отмечает, что в текущем году будет продолжена начатая в прошлые годы работа по развитию сельских территорий и обеспечению их социальной инфраструктурой.
"На эти цели по программе КРСТ в текущем году выделено более 1,2 миллиарда рублей. Уже идет строительство образовательного центра в Майкопском районе, двух блочно-модульных котельных к детским садам, двух спортивных комплексов, реконструкция 22,9 километра водопроводных сетей, 4,8 километра распределительных газопроводов низкого давления", - сообщает пресс-служба.
Кроме того, в текущем году должно завершиться строительство двух детских садов в ауле Пшичо и селе Зарево. Продолжается строительство сельского дома культуры в ауле Хатажукай, и уже завершен капремонт СДК в селе Еленовском. До конца года власти Адыгеи планируют завершить ремонт 11,9 километра сельских дорог.
В Майкопе открылась новая поликлиника на 500 посещений в смену - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
В Майкопе открылась новая поликлиника на 500 посещений в смену
26 апреля, 18:02
 
Республика АдыгеяМайкопский районМурат КумпиловРеспублика Адыгея
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала