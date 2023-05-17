https://ria.ru/20230517/selo-1872444864.html

В Адыгее в развитие сельских территорий направят 1,2 млрд рублей

В Адыгее в развитие сельских территорий направят 1,2 млрд рублей - РИА Новости, 17.05.2023

В Адыгее в развитие сельских территорий направят 1,2 млрд рублей

В Адыгее в текущем году по программе комплексного развития сельских территорий (КРСТ) свыше 1,2 миллиарда рублей будет направлено на строительство детских... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T16:57

2023-05-17T16:57

2023-05-17T16:57

республика адыгея

майкопский район

мурат кумпилов

республика адыгея

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МАЙКОП, 17 мая – РИА Новости. В Адыгее в текущем году по программе комплексного развития сельских территорий (КРСТ) свыше 1,2 миллиарда рублей будет направлено на строительство детских садов, спорткомплексов, дорог и газопроводов, сообщил глава региона Мурат Кумпилов.Пресс-служба республиканского правительства со ссылкой на Кумпилова отмечает, что в текущем году будет продолжена начатая в прошлые годы работа по развитию сельских территорий и обеспечению их социальной инфраструктурой."На эти цели по программе КРСТ в текущем году выделено более 1,2 миллиарда рублей. Уже идет строительство образовательного центра в Майкопском районе, двух блочно-модульных котельных к детским садам, двух спортивных комплексов, реконструкция 22,9 километра водопроводных сетей, 4,8 километра распределительных газопроводов низкого давления", - сообщает пресс-служба.Кроме того, в текущем году должно завершиться строительство двух детских садов в ауле Пшичо и селе Зарево. Продолжается строительство сельского дома культуры в ауле Хатажукай, и уже завершен капремонт СДК в селе Еленовском. До конца года власти Адыгеи планируют завершить ремонт 11,9 километра сельских дорог.

https://ria.ru/20230426/poliklinika-1867949174.html

майкопский район

республика адыгея

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Алёна Пава

майкопский район, мурат кумпилов, республика адыгея