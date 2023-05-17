https://ria.ru/20230517/selo-1872444864.html
В Адыгее в развитие сельских территорий направят 1,2 млрд рублей
В Адыгее в развитие сельских территорий направят 1,2 млрд рублей - РИА Новости, 17.05.2023
В Адыгее в развитие сельских территорий направят 1,2 млрд рублей
В Адыгее в текущем году по программе комплексного развития сельских территорий (КРСТ) свыше 1,2 миллиарда рублей будет направлено на строительство детских... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T16:57
2023-05-17T16:57
2023-05-17T16:57
республика адыгея
майкопский район
мурат кумпилов
республика адыгея
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МАЙКОП, 17 мая – РИА Новости. В Адыгее в текущем году по программе комплексного развития сельских территорий (КРСТ) свыше 1,2 миллиарда рублей будет направлено на строительство детских садов, спорткомплексов, дорог и газопроводов, сообщил глава региона Мурат Кумпилов.Пресс-служба республиканского правительства со ссылкой на Кумпилова отмечает, что в текущем году будет продолжена начатая в прошлые годы работа по развитию сельских территорий и обеспечению их социальной инфраструктурой."На эти цели по программе КРСТ в текущем году выделено более 1,2 миллиарда рублей. Уже идет строительство образовательного центра в Майкопском районе, двух блочно-модульных котельных к детским садам, двух спортивных комплексов, реконструкция 22,9 километра водопроводных сетей, 4,8 километра распределительных газопроводов низкого давления", - сообщает пресс-служба.Кроме того, в текущем году должно завершиться строительство двух детских садов в ауле Пшичо и селе Зарево. Продолжается строительство сельского дома культуры в ауле Хатажукай, и уже завершен капремонт СДК в селе Еленовском. До конца года власти Адыгеи планируют завершить ремонт 11,9 километра сельских дорог.
https://ria.ru/20230426/poliklinika-1867949174.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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майкопский район, мурат кумпилов, республика адыгея
Республика Адыгея, Майкопский район, Мурат Кумпилов, Республика Адыгея
МАЙКОП, 17 мая – РИА Новости. В Адыгее в текущем году по программе комплексного развития сельских территорий (КРСТ) свыше 1,2 миллиарда рублей будет направлено на строительство детских садов, спорткомплексов, дорог и газопроводов, сообщил глава региона Мурат Кумпилов.
Пресс-служба республиканского правительства со ссылкой на Кумпилова отмечает, что в текущем году будет продолжена начатая в прошлые годы работа по развитию сельских территорий и обеспечению их социальной инфраструктурой.
"На эти цели по программе КРСТ в текущем году выделено более 1,2 миллиарда рублей. Уже идет строительство образовательного центра в Майкопском районе
, двух блочно-модульных котельных к детским садам, двух спортивных комплексов, реконструкция 22,9 километра водопроводных сетей, 4,8 километра распределительных газопроводов низкого давления", - сообщает пресс-служба.
Кроме того, в текущем году должно завершиться строительство двух детских садов в ауле Пшичо и селе Зарево. Продолжается строительство сельского дома культуры в ауле Хатажукай, и уже завершен капремонт СДК в селе Еленовском. До конца года власти Адыгеи планируют завершить ремонт 11,9 километра сельских дорог.
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