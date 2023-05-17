https://ria.ru/20230517/sdelka-1872477041.html
ООН прокомментировала продление зерновой сделки
ООН прокомментировала продление зерновой сделки - РИА Новости, 17.05.2023
ООН прокомментировала продление зерновой сделки
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил журналистам, что надеется на достижение договоренности об улучшении, расширении и дальнейшем продлении черноморской зерновой... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T19:08
2023-05-17T19:08
2023-05-17T19:19
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антониу гутерреш
зерновая сделка
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ООН, 17 мая – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил журналистам, что надеется на достижение договоренности об улучшении, расширении и дальнейшем продлении черноморской зерновой инициативы."Я надеюсь, что мы достигнем всеобъемлющей договоренности по улучшению, расширению и продлению инициативы, как я предложил в недавнем письме президентам трех стран", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20230517/zernovaya_sdelka-1872399622.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ООН, Россия, В мире, Украина, Турция, Антониу Гутерреш, Зерновая сделка
ООН прокомментировала продление зерновой сделки
Генсек ООН Гутерреш приветствовал продление зерновой сделки, заявив о нерешенных вопросах