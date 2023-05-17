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ООН прокомментировала продление зерновой сделки - РИА Новости, 17.05.2023
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19:08 17.05.2023 (обновлено: 19:19 17.05.2023)
https://ria.ru/20230517/sdelka-1872477041.html
ООН прокомментировала продление зерновой сделки
ООН прокомментировала продление зерновой сделки - РИА Новости, 17.05.2023
ООН прокомментировала продление зерновой сделки
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил журналистам, что надеется на достижение договоренности об улучшении, расширении и дальнейшем продлении черноморской зерновой... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T19:08
2023-05-17T19:19
оон
россия
в мире
украина
турция
антониу гутерреш
зерновая сделка
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ООН, 17 мая – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил журналистам, что надеется на достижение договоренности об улучшении, расширении и дальнейшем продлении черноморской зерновой инициативы."Я надеюсь, что мы достигнем всеобъемлющей договоренности по улучшению, расширению и продлению инициативы, как я предложил в недавнем письме президентам трех стран", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20230517/zernovaya_sdelka-1872399622.html
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оон, россия, в мире, украина, турция, антониу гутерреш, зерновая сделка
ООН, Россия, В мире, Украина, Турция, Антониу Гутерреш, Зерновая сделка
ООН прокомментировала продление зерновой сделки

Генсек ООН Гутерреш приветствовал продление зерновой сделки, заявив о нерешенных вопросах

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаг ООН на территории Дворца мира в Гааге
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 17 мая – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил журналистам, что надеется на достижение договоренности об улучшении, расширении и дальнейшем продлении черноморской зерновой инициативы.
«
"Я приветствую это решение. Продление — это хорошая новость для всего мира. Нерешенные вопросы остаются. Но представители России, Украины, Турции и ООН продолжат их обсуждать", - сказал Гутерреш.
"Я надеюсь, что мы достигнем всеобъемлющей договоренности по улучшению, расширению и продлению инициативы, как я предложил в недавнем письме президентам трех стран", - подчеркнул он.
Уборка пшеницы на полях АО Агрокомплекс в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
Зерновая сделка
Вчера, 17:10
 
ООНРоссияВ миреУкраинаТурцияАнтониу ГутеррешЗерновая сделка
 
 
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