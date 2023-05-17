https://ria.ru/20230517/sdelka-1872477041.html

ООН прокомментировала продление зерновой сделки

ООН прокомментировала продление зерновой сделки - РИА Новости, 17.05.2023

ООН прокомментировала продление зерновой сделки

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил журналистам, что надеется на достижение договоренности об улучшении, расширении и дальнейшем продлении черноморской зерновой... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T19:08

2023-05-17T19:08

2023-05-17T19:19

оон

россия

в мире

украина

турция

антониу гутерреш

зерновая сделка

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ООН, 17 мая – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил журналистам, что надеется на достижение договоренности об улучшении, расширении и дальнейшем продлении черноморской зерновой инициативы."Я надеюсь, что мы достигнем всеобъемлющей договоренности по улучшению, расширению и продлению инициативы, как я предложил в недавнем письме президентам трех стран", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20230517/zernovaya_sdelka-1872399622.html

россия

украина

турция

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Владимир Лаврентьев

оон, россия, в мире, украина, турция, антониу гутерреш, зерновая сделка