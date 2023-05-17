https://ria.ru/20230517/sdelka-1872470184.html

Россия продолжит работу по проблемным вопросам зерновой сделки, заявил МИД

Россия продолжит работу по проблемным вопросам зерновой сделки, заявил МИД - РИА Новости, 17.05.2023

Россия продолжит работу по проблемным вопросам зерновой сделки, заявил МИД

Работа по обозначенным ранее Москвой проблемным вопросам в рамках зерновой сделки будет продолжена, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T18:26

2023-05-17T18:26

2023-05-17T19:44

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

экономика

москва

мария захарова

зерновая сделка

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Работа по обозначенным ранее Москвой проблемным вопросам в рамках зерновой сделки будет продолжена, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В среду Россия продлила черноморскую зерновую инициативу на 60 дней."У нас есть поводы для работы. По обозначенным темам, которые не закрыты и которые для нас представляют вопросы проблемные, работа будет продолжена. Мы исходим из долженствования реализации заявленных нами параметров, которые были совместно согласованы", - сказала Захарова на брифинге.

https://ria.ru/20230517/sdelka-1872467339.html

россия

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), экономика, москва, мария захарова, зерновая сделка