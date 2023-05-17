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Россия продолжит работу по проблемным вопросам зерновой сделки, заявил МИД - РИА Новости, 17.05.2023
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18:26 17.05.2023 (обновлено: 19:44 17.05.2023)
https://ria.ru/20230517/sdelka-1872470184.html
Россия продолжит работу по проблемным вопросам зерновой сделки, заявил МИД
Россия продолжит работу по проблемным вопросам зерновой сделки, заявил МИД - РИА Новости, 17.05.2023
Россия продолжит работу по проблемным вопросам зерновой сделки, заявил МИД
Работа по обозначенным ранее Москвой проблемным вопросам в рамках зерновой сделки будет продолжена, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T18:26
2023-05-17T19:44
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
экономика
москва
мария захарова
зерновая сделка
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Работа по обозначенным ранее Москвой проблемным вопросам в рамках зерновой сделки будет продолжена, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В среду Россия продлила черноморскую зерновую инициативу на 60 дней."У нас есть поводы для работы. По обозначенным темам, которые не закрыты и которые для нас представляют вопросы проблемные, работа будет продолжена. Мы исходим из долженствования реализации заявленных нами параметров, которые были совместно согласованы", - сказала Захарова на брифинге.
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), экономика, москва, мария захарова, зерновая сделка
Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Экономика, Москва, Мария Захарова, Зерновая сделка
Россия продолжит работу по проблемным вопросам зерновой сделки, заявил МИД

Захарова: работа по обозначенным Россией проблемным вопросам зерновой сделки продолжится

© AP Photo / Vadim GhirdaРазгрузка украинского зерна
Разгрузка украинского зерна - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Разгрузка украинского зерна. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Работа по обозначенным ранее Москвой проблемным вопросам в рамках зерновой сделки будет продолжена, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В среду Россия продлила черноморскую зерновую инициативу на 60 дней.
"У нас есть поводы для работы. По обозначенным темам, которые не закрыты и которые для нас представляют вопросы проблемные, работа будет продолжена. Мы исходим из долженствования реализации заявленных нами параметров, которые были совместно согласованы", - сказала Захарова на брифинге.
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РоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЭкономикаМоскваМария ЗахароваЗерновая сделка
 
 
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